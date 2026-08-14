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পটনায় তৈরি হবে বিশ্বমানের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী সম্রাটের

বিহারকে বিশ্বের দরবারে উন্নীত করতে রাজধানীতে তৈরি হবে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, এমন প্রস্তাবের কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী ৷

Bihar Politics
বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 14, 2026 at 7:13 PM IST

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পটনা, 14 অগস্ট: বিশ্ব-বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠবে বিহার ৷ রাজধানী পটনায় 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' তৈরির প্রস্তাবের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী ৷ তিনি এই সংক্রান্ত উচ্চস্তরীয় একটি বৈঠক করেন শহরের লোক সেবক আবাস অডিটোরিয়ামে ৷ এছাড়া এই বৈঠকে রাজধানী পটনার আধুনিকীকরণ নিয়েও আলোচনা হয়েছে ৷

এই বিষয়টি নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "পটনায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷ পটনার সার্বিক ও সুপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ে লোক সেবক আবাসের সঙ্কল্প অডিটোরিয়ামে একটি পর্যালোচনামূলক বৈঠকও হয়েছে ৷ সেখানে পটনায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার তৈরির প্রস্তাব করা হয়েছে ৷"

Bihar CM Social Media Post
বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরীর সোশাল মিডিয়া পোস্ট (ছবি: বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর সোশাল মিডিয়া থেকে গৃহীত)

এছাড়া, প্রায় দু'হাজার একর এলাকা জুড়ে একটি অত্যাধুনিক 'পাটলিপুত্র টাউনশিপ' এবং আরও এক হাজার একর জমিতে অন্যান্য টাউনশিপ গড়ে তোলা বা পুনর্নির্মাণ করা হবে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি রাজধানীর পুরনো ও জরাজীর্ণ সরকারি ভবনগুলির জায়গায় নতুন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে ৷

প্রস্তাব অনুযায়ী, পটনার এই পুনর্নির্মাণ প্রকল্পগুলিতে প্রায় চার হাজার কোটি টাকার বিশাল বিনিয়োগ আসবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ ন্যাশনাল বিল্ডিংস কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন লিমিটেড (NBCC) পুরো প্রকল্পের জন্য মাস্টার প্ল্যান এবং বিভিন্ন পুনর্নির্মাণ মডেল প্রস্তুত করেছে ৷

গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি থেকে বিহার সরকারের প্রায় আট হাজার কোটি টাকার উল্লেখযোগ্য রাজস্ব আয় হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে ৷ এছাড়া, এই উদ্যোগের ফলে পটনার বিভিন্ন প্রান্তে সরকারি জমি ও সম্পদের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত হবে । শহরটি একটি আধুনিক ও বিশ্বমানের নগরকেন্দ্রে রূপান্তরিত হবে ৷

পর্যালোচনা বৈঠকে শহরের নেহরু পথে অবস্থিত বিহার মিউজিয়ামের উল্টোদিকের জমি, সঙ্গে গার্ডানিবাগ, ভূতনাথ সেক্টর 6 এবং বোরিং ক্যানেল রোডের জায়গাগুলোর পুনর্নির্মাণের প্রস্তাব পেশ করা হয় ৷ এই সমস্ত এলাকা মাস্টার প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷

অন্যান্য শহরের উন্নয়ন: পটনা ছাড়াও বিহারের অন্য প্রধান শহর যেমন গয়া, ভাগলপুর, বেগুসরাই এবং দ্বারভাঙাতেও উপযুক্ত সরকারি জমি চিহ্নিত করা হবে ৷ এই শহরগুলিতেও সরকারি জমির জন্য সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে ৷

আধুনিক প্রযুক্তি ও 'জিরো ওয়েস্ট' (বর্জ্য-শূন্য) ব্যবস্থা: নির্মাণকাজের সব ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য উপ-মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি, পরিবেশগত মানদণ্ড কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে 'জিরো-ওয়েস্ট মডেল' বা বর্জ্য-শূন্য মডেল গ্রহণের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে ৷

সময়মতো বাস্তবায়ন: উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত জমি দ্রুত চিহ্নিত করতে এবং বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করতে মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ তাছাড়া, সমস্ত নির্মাণ ও উন্নয়নের কার্যক্রম উচ্চমান ও যথাসময়ে সম্পন্ন করার বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে পরিচালনা করতে হবে ৷

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