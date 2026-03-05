জল্পনার অবসান, বিহারের মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে রাজ্যসভায় চললেন নীতীশ

জল্পনার অবসান, বিহারের মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে রাজ্যসভায় চললেন নীতীশ
রাজ্যসভার সাংসদ হওয়ার ইচ্ছে থেকেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন বিহারের 10 বারের মুখ্যমন্ত্রী ৷ যদিও এই সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না জেডিইউ নেতা রাজীব রঞ্জন ৷
পটনা, 5 মার্চ: সংসদের উভয়কক্ষের সদস্য হওয়ার ইচ্ছে পূরণ করতেই রাজ্যসভায় নীতীশ ৷ বুধ সন্ধ্যার জল্পনা খারিজ করে বৃহস্পতিবার সকালে নিজেই জানালেন সে কথা ৷
এক্স পোস্টে লিখলেন, "দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে, আপনারা আমার উপর ধারাবাহিকভাবে আপনাদের আস্থা ও সমর্থন রেখেছেন, এবং সেই আস্থার জোরেই আমরা সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে বিহার এবং আপনাদের সকলের সেবা করেছি। আপনাদের আস্থা ও সমর্থনের শক্তিই আজ বিহারকে উন্নয়ন ও মর্যাদার এক নতুন মাত্রা উপস্থাপন করতে সক্ষম করেছে। এর জন্য, অতীতেও আমি আপনাদের প্রতি বহুবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি ।"
पिछले दो दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में…— Nitish Kumar (@NitishKumar) March 5, 2026
তিনি আরও লেখেন, "আমার সংসদীয় যাত্রার শুরু থেকেই, বিহার আইনসভার উভয় কক্ষের পাশাপাশি সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য হওয়ার ইচ্ছা আমার হৃদয়ে ছিল । এই আকাঙ্ক্ষা বজায় রেখে, আমি এবার অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নির্বাচনে রাজ্যসভার সদস্য হতে চাই । আমি সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে ভবিষ্যতেও আপনাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে এবং একটি উন্নত বিহার গড়ে তোলার জন্য আপনাদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার সংকল্প অটুট থাকবে । যে নতুন সরকার গঠিত হবে তাতে আমার পূর্ণ সহযোগিতা এবং নির্দেশনা থাকবে ।"
তবে নীতীশের এই সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না জেডিইউ নেতা রাজীব রঞ্জন প্যাটেল ৷ তাঁর কথায়, "বিহারের জনগণ এবং কর্মীরা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েছেন ৷ নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন, যাতে তিনি তার মেয়াদ মাঝপথে ছেড়ে না যান । আমরা চাই না যে বিহারের লাগাম অন্য কারও হাতে যাক ।"
তিনি আরও বলেন, "নিশান্ত কুমারকে রাজ্যসভায় পাঠান, কিন্তু নীতীশ কুমারের বিহারের মুখ্যমন্ত্রী থাকা উচিত । বিহারের মানুষ কাঁদছে; গতকাল কেউ হোলি উদযাপন করেনি । আজ হাজার হাজার কর্মী কাঁদছে । সবাই ঘরে ঘরে গিয়ে নীতীশ কুমারের জন্য ভোট চেয়েছে, অন্য কারও জন্য নয় । আজ, নীতীশ কুমারকে সরিয়ে দেওয়া হবে । কেউ কর্মীদের জিজ্ঞাসা করেনি ।
তাঁর বক্তব্য, "যদি সিদ্ধান্ত নেওয়ারই ছিল, তাহলে কর্মীদের ডেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল । কেউ নীতীশ কুমারকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে না । যদি তাই হত, তাহলে কেন নীতিশ কুমারের নামে নির্বাচন লড়া হয়েছিল ? শত শত মহিলা এবং কর্মী আমাদের ফোন করেছেন । তারা কাঁদছেন । নীতিশ কুমার সুস্থ আছেন; তার কিছুই হয়নি । জনগণ ভোট দিয়েছে; জনগণকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ।"