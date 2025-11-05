ETV Bharat / bharat

10 কোটিপতি, 8 নিরক্ষর প্রার্থী, রাত পোহালেই ভোট বিহারের 121 আসনে

দ্বিতীয় দফার ভোট 11 তারিখ ৷ 14 নভেম্বর জানা যাবে কার হাতে থাকছে বিহারের নিয়ন্ত্রণ ৷ তার আগে লক্ষ্মীবার থেকে শুরু পাটলিপুত্র দখলের লড়াই ৷

bihar phase 1
নদী পথ পেরিয়ে ভোট কেন্দ্রের দিকে রওনা ভোট কর্মীদের (ছবি: পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 5, 2025 at 9:04 PM IST

পটনা, 5 নভেম্বর: পাটলিপুত্রের মসনদ দখলের লড়াই শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার সকাল সাতটায় ৷ বিহারের 18টি জেলার 121টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে এদিন ৷ হবে 1314 প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ ৷ 243টি বিধানসভা কেন্দ্রের বাকি আসনে ভোট হবে 11 তারিখ ৷ 14 নভেম্বর জানা যাবে বিহারের 'লাল' কে, কার হাতে থাকবে পটনার রাশ ?

প্রথম দফার ভোটে বিজেপি-জেডিইউ-আরজেডি এবং কংগ্রেস- চারটি দলের বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৷ বিহারের বিদায়ী সরকারে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের দুই ডেপুটি সম্রাট চৌধুরি এবং বিজয় কুমার সিনহার পাশাপাশি বিরোধীদের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদবেরও ভাগ্য নির্ধারণ করবেন ভোটাররা ৷ বাবা লালুপ্রসাদ যাদবের হাতে তৈরি আরজেডি থেকে বিতাড়িত হয়ে নিজের দল জনশক্তি জনতা পার্টি তৈরি করেছেন বড় ছেলে তেজপ্রতাপ যাদব ৷ এদিন তাঁকেও পরীক্ষার মুখে পড়তে হবে ৷ খুনের অভিযোগে জেলে যাওয়া জেডিইউ প্রার্থী অনন্ত সিংয়েরও 'অগ্নিপরীক্ষা' হবে ৷ সবে রাজনীতির ময়দানে নেমে বিজেপি থেকে প্রার্থী হয়েছেন জনপ্রিয় গায়িকা মৈথিলি ঠাকুর ৷ এবারের ভোটে কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা 10 জন ৷

ভোটের শুরু ভোটের শেষ

সকাল 7টা থেকে শুরু হবে ভোটগ্রহণ ৷ চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ৷ তবে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ আছে এমন কেন্দ্রগুলিতে ভোট শেষ হবে বিকেল চারটের সময় ৷ দু'ক্ষেত্রেই নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার আগে ভোটের লাইনে দাঁড়ানো শেষ ব্যক্তিটিও যাতে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তা নিশ্চিত করবেন নির্বাচন কমিশনের কর্মী ও আধিকারিকরা ৷ কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট 45 হাজার 341টি বুথের মধ্যে মাত্র 8 হাজার 608টি কেন্দ্র আছে শহুরে এলাকায় ৷ বাকি সমস্ত বুথ-ই গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত ৷

কোটিপতি প্রার্থী

  • বিজেপির কুমার প্রণয় 170 কোটি টাকার মালিক ৷
  • নির্দল প্রার্থী রাজকিশোর গুপ্তার সম্পদের পরিমাণ 137 কোটি ৷
  • জেডিইউর অনন্ত সিংয়ের কাছে আছে 100 কোটির সম্পতি ৷
  • পেশায় চিকিৎসক জেডিইউর কুমার পুস্পঞ্জয়ের সম্পত্তির পরিমাঁ 94 কোটি ৷
  • আরজেডি-র অরুণ কুমারের মোট সম্পদের পরিমাণ 83 কোটির কাছাকাছি ৷
  • জেএসপির সন্দীপ কুমার সিংয়ের কাছে আছে 80 কোটি টাকার সম্পত্তি ৷
  • আরজেডি-র দেওকুমার চৌরাসিয়ার সম্পদের পরিমাণ 68কোটি ৷
  • নির্দল প্রার্থী রাজীব রঞ্জন 63 কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক ৷
  • আরজেডির অরুণ কুমার গুপ্তার কাছে আছে 54 কোটির সম্পত্তি ৷
  • লোক জনশক্তি পার্টির সঞ্জয় কুমার সিংয়ের মোট সম্পদের পরিমাণ 45 কোটি টাকা ৷

নজরকাড়া কেন্দ্র ও হেভিওয়েট প্রার্থী

রাঘোপুর কেন্দ্র থেকে আরজেডি প্রার্থী হয়েছেন তেজস্বী যাদব ৷

মহুয়া কেন্দ্র থেকে নিজের নতুন দল জেজেপির প্রার্থী হয়েছেন তেজপ্রতাপ যাদব ৷

তারাপুর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন বিজেপির সম্রাট চৌধুরি ৷

লক্ষ্মীসরাই থেকে বিজেপির প্রার্থী আরেক উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয়কুমার সিনহা ৷

আলিনগর থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন জনপ্রিয় গায়িকা মৈথিলি ঠাকুর ৷

কোন দলের কতজন প্রার্থীর ভাগ্য় পরীক্ষা ?

জেডিইউ- 57 জন

বিজেপি- 48 জন

আরজেডি- 72 জন

কংগ্রেস- 24 জন

জেএসপি- 118 জন

ভিআইপি- 5 জন

সিপিআইএম (এল)- 14 জন

এলজেপি-13 জন

নির্দল- 464 জন

অনান্য- 499 জন

প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

স্নাতকোত্তর - 206 জন

স্নাতক- 117 জন

পিএইচডি- 40 জন

দ্বাদশ শ্রেণি পাশ- 261 জন

দশম শ্রেণি পাশ- 178 জন

নিরক্ষর- 8 জন


ফৌজদারি মামলার নিরিখে 'প্রথম' 10

অনন্ত কুমার সিং

বিকাশ কুমার ওরফে ডিকেশ সিং

শ্যাম ভারতী

রামপ্রবেশ সিং

অমরেন্দ্র কুমার পাণ্ডে

অমরজিৎ কুশওয়াহা

কর্ণবীর সিং যাদব

দেবচন্দ্র যাদব

অনিরুদ্ধ কুমার

সুনীল কুমার

2020 সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল

আরজেডি-75

বিজেপি-74

জেডিইউ-43

কংগ্রেস-19

