'পশ্চিমবঙ্গ জয়ের রাস্তা দেখিয়েছে বিহার', ছাব্বিশে তৃণমূল-উৎখাতে আত্মবিশ্বাসী প্রধানমন্ত্রীর বার্তা

'পশ্চিমবঙ্গ জয়ের রাস্তা দেখিয়েছে বিহার', ছাব্বিশে তৃণমূল-উৎখাতে আত্মবিশ্বাসী প্রধানমন্ত্রীর বার্তা
বিহারে বিপুল জয় পেয়ে মসনদকে পোক্ত করেছে এনডিএ জোট ৷ এদিকে মুথ থুবড়ে পড়েছে মহাগঠনবন্ধনের আরজেডি-কংগ্রেস ৷ মগধের পর নিশানা পশ্চিমবঙ্গ, আত্মবিশ্বাসী প্রধানমন্ত্রী ৷
Published : November 14, 2025 at 9:37 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 নভেম্বর: মোদি-নীতীশ ঝড়ে খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছে মহাগঠনবন্ধন ৷ মগধে এই বিধ্বংসী জয়ের পর ছাব্বিশে বাংলা জয় নিয়ে আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীতে বিজেপির সদর কার্যালয়ে তাঁর মন্তব্য, "গঙ্গাজি যেমন বিহার হয়ে বাংলায় বইছেন ৷ তেমনই বাংলায় বিজেপির জয়ের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে বিহার ৷ পশ্চিমবঙ্গ থেকেও জঙ্গল রাজ উপড়ে ফেলব ৷"
এদিন সকালে ভোটগণনায় এনডিএ-র জয় স্পষ্ট হতেই এই মন্তব্য করেছিলেন বিজেপি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং ৷ তিনি বলেন, "বিহারের পর এবার বাংলার জয় হবে ৷" আর সন্ধ্যায় তাতেই সিলমোহর দিলেন দলের ক্যাপ্টেন মোদি ৷ প্রধানমন্ত্রী বিহারে এনডিএ জয়ের বক্তৃতা শুরু করেছিলেন 'ছটি মায়ের' বন্দনা করে ৷ আর বক্তৃতা শেষ করলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দেমাতরম'-এর সার্ধ শতবর্ষের কথা দিয়ে ৷
VIDEO | Bihar election results 2025: As NDA celebrates landslide victory, PM Modi, addressing party workers at BJP headquarters in Delhi, says, “Congress attacks every institution, questions EVM, and abuses the Election Commission. Congress has no positive vision for the country.… pic.twitter.com/s5ZHyH4lGz— Press Trust of India (@PTI_News) November 14, 2025
243টি বিধানসভা আসনের মধ্যে 147টি আসনের ফলাফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ এর মধ্যে 125 টি আসনে জয়ী হয়েছে এনডিএ জোট ৷ এই প্রথমবার বিধানসভা ভোটে দু'টি দলই সমান সংখ্যক 101টি করে আসনে প্রার্থী দিয়েছিল ৷ এদিকে মহাগঠবন্ধন পেয়েছে 17টি আসনে ৷ কংগ্রেস মাত্র 5টি আসনে জয় নিশ্চিত করতে পেরেছে ৷
প্রতিবেশী বিহারে এনডিএ-র এই বিপুল জয়ের পর তার রেশ ছড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গেও ৷ কলকাতায় মুরলীধর সেন লেনে দলের সদর কার্যালয়ে অসময়ের হোলি উদযাপিত হচ্ছে ৷ শাঁক বাজিয়ে, কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে বিহারে বিজেপির জয় উদযাপন করছেন রাজ্যের গেরুয়া কর্মীরা ৷ তাঁদের উজ্জীবিত করতে প্রধানমন্ত্রীও বার্তা দিলেন বিহারের পর আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গে গেরুয়া ঝড় তুলতে হবে ৷
মহাগঠবন্ধনের হয়ে প্রচারে এসে আরজেডির তেজস্বীর গাড়িতে পদযাত্রা করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তাতে মহাগঠবন্ধনের প্রতি মানুষের আস্থা তৈরি হয়েছিল ৷ মাঝে কিছুটা সময় তিনি বিহার প্রচার থেকে দূরে ছিলেন ৷ মহাগঠনবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী মুখ নিয়ে দীর্ঘ টালবাহানার পর মাঠে নামের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট ৷ তিনি পটনায় এসে লালু প্রসাদ যাদবের সঙ্গে দেখা করেন ৷ মহাগঠবন্ধনের মধ্যে কোনও অশান্তি নেই, তা প্রমাণ করতে শিবিরের সব দলকে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন এবং সেখানেই তেজস্বীকে মুখ্যমন্ত্রী মুখ হিসাবে ঘোষণা করা হয় ৷ এরপর ফের বিহারে প্রচারে আসেন রাহুল ৷ শেষ মুহূর্তে প্রচারে দেখা যায় ওয়েনাড়ের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধিকেও ৷
#BiharElections | Delhi: PM Narendra Modi says, " the party that ruled the country for decades is steadily losing public trust. congress has been out of power in many states for years... after the 2024 lok sabha elections, assembly elections were held in six states, and even in… pic.twitter.com/uNKWM6NtOP— ANI (@ANI) November 14, 2025
তুমুল বিজেপি-জেডি(ইউ) বিরোধী প্রচার সত্ত্বেও এবার শোচনীয় হাল কংগ্রেসের ৷ এই সুযোগে দেশের প্রাচীনতম দলটিকে তুলোধনা করতে ছাড়লেন না প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ সঙ্গে আরজেডিকেও কড়া আক্রমণ শানালেন ৷ জয়ের মঞ্চ থেকে আত্মবিশ্বাসী মোদির মন্তব্য, "আরজেডি'র জঙ্গল রাজ আর ফিরবে না ৷ কাট্টা সরকার আর ফিরবে না, ফিরবে না, ফিরবে না ৷"
কংগ্রেসকে তুলোধনা করে মোদি বলেন, "কংগ্রেস দেশের অনেক রাজ্যে বছরের পর বছর ধরে ক্ষমতায় নেই ৷ পশ্চিমবঙ্গে তো পাঁচ দশকেও কংগ্রেসের সরকার ফেরেনি ৷" গুজরাত, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গে গত ক'দশক কংগ্রেস ক্ষমতায় নেই, তার হিসেবও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ৷
ভোট ময়দানে কংগ্রেসের পরাজয়ের তথ্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের পরে দেশের যে ছ'টি রাজ্যে বিধানসভা আসনে নির্বাচন হয়েছে, তাতে 100টি আসনও পায়নি কংগ্রেস ৷ আজ আমাদের দলের যতজন বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন, গত ছ'টি বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস তত আসন পায়নি ৷ এমনকী বিগত তিনটি লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় তিন অঙ্কের সংখ্যায় পৌঁছতে পারেনি ৷"
এই অবস্থায় দেশের রাজনীতিতে কংগ্রেসকে তিনি 'পরজীবী' ও 'বোঝা' বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ কড়া ভাষায় তিনি সমালোচনা করে বলেন, "কংগ্রেসের রাজনীতির নেগেটিভ পলিটিক্সকে কেন্দ্র করে তৈরি ৷ কখনও তারা চৌকিদার চোর বলে ৷ সংসদের সময় নষ্ট করে, নির্বাচন কমিশনকে অকথা-কুকথা বলে, ভোট চুরির মিথ্যা অভিযোগ তোলে, দেশের বদলে শত্রু দেশের এজেন্ডাকে তুলে নিয়ে আসে ৷ কংগ্রেসের কোনও পজিটিভ ভিশন নেই ৷ আজ কংগ্রেস 'মুসলিম লীগী মাওবাদী কংগ্রেস' হয়ে গিয়েছে, এমএমসি ৷"
#BiharElections | Delhi: PM Narendra Modi says, " ganga flows through bihar and reaches bengal. bihar has also paved the way for the bjp's victory in bengal. i also congratulate the brothers and sisters of bengal. now, together with you, the bjp will uproot jungle raj from west… pic.twitter.com/Tm0c8A4Ngo— ANI (@ANI) November 14, 2025
বিরোধী দলের অন্দরে অসন্তোষের ঢেউ উঠেছে ৷ ভাঙন ধরেছে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর বক্তব্য, "কংগ্রেস এই নেগেটিভ এজেন্ডার উপর ভিত্তি করেই চলে ৷ কংগ্রেসের ভিতরেও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে ৷ একটা অংশ এই এজেন্ডাকে সমর্থন করছে না ৷" তিনি জোর দিয়ে বলেন, "আমি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েই বলছি, কংগ্রেসের একটা বড় বিভাজন হতে পারে ৷ তারা নিজেরাও ডুবছে, সঙ্গীদেরও ডুবিয়ে দিচ্ছে ৷ এই মঞ্চ থেকে আগেই বলেছিলাম কংগ্রেস একটা পরজীবী, বোঝা ৷ অন্যদের ভোটব্যাঙ্কে ভর করে ক্ষমতায় ফিরে আসতে চায় ৷ কংগ্রেস থেকে সাবধান থাকতে হবে তার সঙ্গীদেরও ৷ বিহার ভোটের প্রচারে বলেছিলাম, আরজেডি ও কংগ্রেসের মধ্যে ঝগড়া এবার প্রকাশ্যে আসবে ৷"
এই বিশাল জয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ৷ বিজেপির কার্যকর্তাদের, বিশেষত বুথ স্তরের কর্মীদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ৷ তিনি আশ্বস্ত করেছেন, আগামী পাঁচ বছরে বিহারে উন্নয়ন এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যাবে ৷ বিহারে বিনিয়োগের বার্তাও দিয়েছেন বিজয় মঞ্চ থেকে ৷