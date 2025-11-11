বুথ ফেরত সমীক্ষায় এগিয়ে এনডিএ, অনেক পিছনে তেজস্বীরা ; প্রভাবহীন পিকে

বুথ ফেরত সমীক্ষায় এগিয়ে এনডিএ, অনেক পিছনে তেজস্বীরা ; প্রভাবহীন পিকে
বেশ কয়েকটি সমীক্ষার দাবি বিহারে ফের ক্ষমতায় আসতে চলেছে এনডিএ ৷ 20 বছরের 'অপশাসনের' অবসান ঘটাতে চাওয়া আরজেডি-কংগ্রেসকে এরারও বসতে হবে বিরোধী আসনেই ৷
Published : November 11, 2025 at 8:00 PM IST|
Updated : November 11, 2025 at 8:24 PM IST
পটনা ও নয়াদিল্লি, 11 নভেম্বর: অপারেশন সিঁদুর ও এসআইআরের পর হওয়া প্রথম পরীক্ষায় দারুণ ফল করতে চলেছে এনডিএ ৷ বেশ কয়েকটি বুথ ফেরত সমীক্ষার দাবি, বিহারে বড় জয় পেতে চলেছে জেডিইউ-বিজেপি-এলজেপি-সহ পাঁচদলের জোট ৷
সমীক্ষা বলছে, আরজেডি-কংগ্রেস-বামজোটে অনেক কম সংখ্যক আসন পেয়ে আবারও বিরোধী আসনে বসতে চলেছে ৷ শুধু তাই নয়, গতবারের থেকেও কম আসন পেতে পারে আরজেডি ৷ 243টি আসনের বিহার বিধানসভায় ম্যাজিক ফিগার 122 ৷
সমীক্ষা থেকে আরও জনা গিয়েছে বিজেপি থেকে তৃণমূল-সহ বহু দলকে চোখ ধাঁধানো সাফল্য এনে দেওয়া প্রশান্ত কিশোর ভোটে কোনও প্রভাবই ফেলতে পারবেন না ৷ তাঁর জনসুরাজ পার্টি সর্বোচ্চ পাঁচটি আসন পেতে পারে বলে মনে করছে কয়েকটি জনমত সমীক্ষা ৷ তবে কারও কারও মনে হচ্ছে একটি খুব বেশি হলে তিনটি আসন পেতে পারেন প্রশান্তরা ৷ একটি আসনও পাবেন না-এমনটাও উঠে এসেছে কয়েকটি সমীক্ষায় ৷
কোন সমীক্ষা কী বলছে ?
ম্যাট্রিজের মতে এনডি পেতে পারে 147 থেকে 167টি আসন ৷ বিরোধীদের মহাজোট পেতে পারে 70 থেকে 90টি আসন ৷ প্রশান্ত কিশোরের দল পেতে পারে 0 থেকে 2টি আসন ৷ অন্যরা 2টি থেকে 8টি আসন ৷ চাণক্য বলছে এনডিএ পেতে পারে 130 থেকে 138টি আসন ৷ বিরোধীরা পেতে পারে 100 থেকে 108টি আসন ৷ পিপিলস প্লাস বলছে বিজেপি-জেডিইউ-সহ পাঁচদলের এনডিএ জোট পেতে পারে 133 থেকে 159টি আসন ৷ 75 থেকে 101টি আসন পেতে পারেন তেজস্বীরা ৷ প্রশান্ত কিশোরদের ঝুলিতে যেতে পারে সর্বোচ্চ তিনটি আসন ৷ জেভিসি পোল মনে করছে এনডিএ 135 থেকে 150টি আসনে জিততে পারে ৷ বিরোধীদের মহাজোট সর্বনিম্ন 88টি এবং সর্বোচ্চ 103টি আসন পেতে পারে ৷ প্রশান্ত কিশোরের দল পেতে পারে 1টি আসন ৷ অন্যরা 3 থেকে 6টি আসন পেতে পারে ৷ দৈনিক ভাস্কর মনে করছে বিজেপি-জেডিইউ 145টি থেকে 160টি আসন পেতে পারে ৷ 73 থেকে 91টি আসন পেতে পারে কংগ্রেস ও আরজেডি ৷ প্রশান্ত কিশোরের দল একটি আসনেও জিতবে না বলে মনে করে এই সমীক্ষা ৷