আসন বন্টনের আগেই বিহারে এককভাবে প্রথম প্রার্থী তালিকা ঘোষণা কংগ্রেসের
আরজেডি এবং বামেদের সঙ্গে কংগ্রেসের আলোচনা হলেও তা থেকে কোনও সিদ্ধান্তের কথা জানায়নি কেউই ৷ এর মধ্যেই আসন্ন নির্বাচনের জন্য প্রথম তালিকা প্রকাশ কংগ্রেসের ৷
Published : October 17, 2025 at 11:48 AM IST
পটনা, 17 অক্টোবর: দোরগোড়ায় নির্বাচন ৷ আসন বন্টন নিয়ে জোটসঙ্গীদের সঙ্গে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি ৷ তার আগেই এককভাবে 48 জন প্রার্থীর নাম-সহ প্রথম তালিকা ঘোষণা করল কংগ্রেস ৷ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এই তালিকায় প্রথম ও দ্বিতীয় দফার প্রার্থীদের নাম রয়েছে ৷
ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের আগে থেকেই আসন বন্টন নিয়ে মহাজোটের সঙ্গী রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) এবং বামেদের সঙ্গে আলোচনা করেছে কংগ্রেস ৷ সূত্রের খবর, এই বিষয়ে এখনও কোনও আলোচনা না-হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন কংগ্রেস নেতারা ৷ অস্বস্তির এই আবহে প্রয়োজনে এবারের নির্বাচনে এককভাবে লড়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তাঁরা ৷ এদিকে, নির্বাচনে প্রথম দফার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন হল শুক্রবার এবং দ্বিতীয় দফার শেষ দিন হল সোমবার ৷ এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার প্রার্থীদের প্রথম তালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস ৷
নির্বাচনের প্রথম প্রার্থী তালিকায় প্রবীণ অভিজ্ঞ এবং নবীনদের সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছে কংগ্রেস ৷ তালিকা অনুযায়ী, বচ্ছওয়ারা আসন থেকে যুবনেতা প্রকাশ গরিব দাস, বাগাহা থেকে জয়েশ মঙ্গল সিং, নৌতন থেকে অমিত গিরি এবং ছনপটিয়া থেকে অভিষেক রঞ্জনকে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস ৷ সেই সঙ্গে, কুটুম্বা আসনে রাজ্য সভাপতি রাজেশ রাম এবং কাদওয়া আসন থেকে বামনেতা শাকিল আহমেদ খানকে প্রার্থী করেছে দল ৷
এদিকে, বেথিয়া আসন থেকে ওয়াসি আহমেদ, রক্সৌল আসন থেকে শ্যামবিহারী প্রসাদ, গোবিন্দগান থেকে শশীভূষণ রাই ওরফে গাপ্পু রাই এবং রিগা আসন থেকে অমিত কুমার সিং টুন্নাকে প্রার্থী হিসাবে বেছে নিয়েছে কংগ্রেস ৷ পাশাপাশি, দলের প্রবীণ নেতা অজিত শর্মাকে পুনরায় ভাগলপুর থেকে মনোনীত করা হয়েছে ৷ দলের অপর প্রবীণ নেতা অবধেশ কুমার সিং-কে উজিরগঞ্জ আসনে বেছে নিয়েছে কংগ্রেস ৷
উল্লেখ্য, আরজেডি সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদবের সঙ্গে আসন বন্টন প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য কয়েকদিন আগে ফোনে কথা বলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি এবং দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷ মহাজোটের অভ্য়ন্তরে আসন বন্টন নিয়ে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেই বিষয়ে আলোচনার জন্যই এই ফোন বলে খবর দলীয় সূত্রে ৷ তবে, তিন নেতার মধ্যে ঠিক কী আলোচনা হয়েছে, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি ৷
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 👇🏼 pic.twitter.com/zat6h8evFG— Bihar Congress (@INCBihar) October 16, 2025
এদিকে, নির্বাচনের দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে বিহারে ৷ কমিশনের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, বিহারে প্রথম দফায় 121টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে আগামী 6 নভেম্বর ৷ আর 11 নভেম্বর 122টি আসনে হবে দ্বিতীয় দফার ভোট ৷ ফলাফল জানা যাবে 14 নভেম্বর ৷ অথচ এখনও পর্যন্ত আসন বন্টন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না-নিতে পারায় দলের মধ্যে অস্বস্তি ক্রমশ বাড়ছে ৷ সূত্রের খবর, কংগ্রেসের জন্য বরাদ্দ আসন সংখ্যা এবং আরজেডির কয়েকটি শক্তঘাঁটি নিয়ে মতবিরোধের থেকে এই সমস্যার সূত্রপাত ৷