আসন বন্টনের আগেই বিহারে এককভাবে প্রথম প্রার্থী তালিকা ঘোষণা কংগ্রেসের

আরজেডি এবং বামেদের সঙ্গে কংগ্রেসের আলোচনা হলেও তা থেকে কোনও সিদ্ধান্তের কথা জানায়নি কেউই ৷ এর মধ্যেই আসন্ন নির্বাচনের জন্য প্রথম তালিকা প্রকাশ কংগ্রেসের ৷

bihar Assembly election 2025
বিহারে নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির সঙ্গে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব (ছবি- আইএএনএস)
পটনা, 17 অক্টোবর: দোরগোড়ায় নির্বাচন ৷ আসন বন্টন নিয়ে জোটসঙ্গীদের সঙ্গে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি ৷ তার আগেই এককভাবে 48 জন প্রার্থীর নাম-সহ প্রথম তালিকা ঘোষণা করল কংগ্রেস ৷ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এই তালিকায় প্রথম ও দ্বিতীয় দফার প্রার্থীদের নাম রয়েছে ৷

ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের আগে থেকেই আসন বন্টন নিয়ে মহাজোটের সঙ্গী রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) এবং বামেদের সঙ্গে আলোচনা করেছে কংগ্রেস ৷ সূত্রের খবর, এই বিষয়ে এখনও কোনও আলোচনা না-হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন কংগ্রেস নেতারা ৷ অস্বস্তির এই আবহে প্রয়োজনে এবারের নির্বাচনে এককভাবে লড়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তাঁরা ৷ এদিকে, নির্বাচনে প্রথম দফার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন হল শুক্রবার এবং দ্বিতীয় দফার শেষ দিন হল সোমবার ৷ এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার প্রার্থীদের প্রথম তালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস ৷

bihar Assembly election 2025
কংগ্রেসের প্রথম প্রার্থী তালিকা (ইটিভি ভারত)

নির্বাচনের প্রথম প্রার্থী তালিকায় প্রবীণ অভিজ্ঞ এবং নবীনদের সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছে কংগ্রেস ৷ তালিকা অনুযায়ী, বচ্ছওয়ারা আসন থেকে যুবনেতা প্রকাশ গরিব দাস, বাগাহা থেকে জয়েশ মঙ্গল সিং, নৌতন থেকে অমিত গিরি এবং ছনপটিয়া থেকে অভিষেক রঞ্জনকে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস ৷ সেই সঙ্গে, কুটুম্বা আসনে রাজ্য সভাপতি রাজেশ রাম এবং কাদওয়া আসন থেকে বামনেতা শাকিল আহমেদ খানকে প্রার্থী করেছে দল ৷

এদিকে, বেথিয়া আসন থেকে ওয়াসি আহমেদ, রক্সৌল আসন থেকে শ্যামবিহারী প্রসাদ, গোবিন্দগান থেকে শশীভূষণ রাই ওরফে গাপ্পু রাই এবং রিগা আসন থেকে অমিত কুমার সিং টুন্নাকে প্রার্থী হিসাবে বেছে নিয়েছে কংগ্রেস ৷ পাশাপাশি, দলের প্রবীণ নেতা অজিত শর্মাকে পুনরায় ভাগলপুর থেকে মনোনীত করা হয়েছে ৷ দলের অপর প্রবীণ নেতা অবধেশ কুমার সিং-কে উজিরগঞ্জ আসনে বেছে নিয়েছে কংগ্রেস ৷

bihar Assembly election 2025
প্রথম প্রার্থী তালিকায় রয়েছে 48 জন (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, আরজেডি সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদবের সঙ্গে আসন বন্টন প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য কয়েকদিন আগে ফোনে কথা বলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি এবং দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷ মহাজোটের অভ্য়ন্তরে আসন বন্টন নিয়ে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেই বিষয়ে আলোচনার জন্যই এই ফোন বলে খবর দলীয় সূত্রে ৷ তবে, তিন নেতার মধ্যে ঠিক কী আলোচনা হয়েছে, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি ৷

এদিকে, নির্বাচনের দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে বিহারে ৷ কমিশনের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, বিহারে প্রথম দফায় 121টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে আগামী 6 নভেম্বর ৷ আর 11 নভেম্বর 122টি আসনে হবে দ্বিতীয় দফার ভোট ৷ ফলাফল জানা যাবে 14 নভেম্বর ৷ অথচ এখনও পর্যন্ত আসন বন্টন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না-নিতে পারায় দলের মধ্যে অস্বস্তি ক্রমশ বাড়ছে ৷ সূত্রের খবর, কংগ্রেসের জন্য বরাদ্দ আসন সংখ্যা এবং আরজেডির কয়েকটি শক্তঘাঁটি নিয়ে মতবিরোধের থেকে এই সমস্যার সূত্রপাত ৷

