তুঙ্গে শরিকি অস্বস্তি ! বিহারের 71 আসনে প্রার্থী ঘোষণা বিজেপি'র
বিজেপি ও জেডিইউ সমসংখ্যক 101টি আসনে লড়বে বলে ঠিক হয়েছিল আগেই ৷ তার মধ্যে 71টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা হল মঙ্গলবার দুপুরে ৷
Published : October 14, 2025 at 3:32 PM IST
পটনা, 14 অক্টোবর: টিকিট নিয়ে শরিক দলগুলির অস্বস্তির আবহে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল বিজেপি ৷ আগেই ঠিক হয়েছিল বিজেপি ও জেডিইউ সমসংখ্যক 101টি আসনে লড়বে ৷ তার মধ্যেই 71টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা হল মঙ্গলবার দুপুরে ৷
প্রার্থী তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে বিহারের দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরি এবং বিজয় কুমার সিনহা যথাক্রমে তারাপুর এবং লক্ষ্মীসরাই কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন ৷ প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তারকিশোর প্রসাদ লড়ছেন কাটিহার থেকে ৷ মঙ্গল পাণ্ডে লড়ছেন সিওয়ান বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ৷ এর আগে সম্রাট শেষবার বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করেছিলেন 10 বছর আগে ৷
বিহারে এনডিএ-র সদস্য বিজেপি-সহ পাঁচটি দল ৷ নীতীশ কুমারের জেডিইউ, চিরাগ পাসোয়ানের লোক জনশক্তি পার্টি, জিতেন রাম মাঝির হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা এবং উপেন্দ্র কুশওয়ার রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চাকে নিয়ে তৈরি হয়েছে এনডিএ ৷ গত সপ্তাহের শেষদিকে পাঁচটি দলই জোট করে লড়তে সম্মত হয়েছে ৷ তবে কে কটি আসনে লড়বে- সেই তথ্য় প্রকাশ্যে আসার পর থেকে এনডিএ-র মধ্যে অস্বস্তি তৈরি হয় ৷ বিশেষ করে চিরাগের দল বাড়তি আসন পাচ্ছে দাবি করে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে জিতেন এবং কুশওয়ার দল ৷
Bihar Elections 2025: BJP releases first list of 71 candidates. Deputy CM Samrat Chaudhary to contest from Tarapur, Deputy CM Vijay Sinha from Lakhisarai, Mangal Pandey from Siwan.#BiharElections2025 #BiharElectionsWithPTI— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2025
(N/1) pic.twitter.com/bSXZNs5a3n
একটা সময় ঠিক হয়েছিল এনডিএ-র সমস্ত শরিক দলের নেতারা একত্রে সাংবাদিক বৈঠক করে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করবেন ৷ সোমবার বিকেল চারটে নাগাদ সাংবাদিক বৈঠক হবে বলে ঠিকও হয়ে যায় ৷ কিন্তু পরে জানা যায় সাংবাদিক সম্মেলন হচ্ছে না ৷ এরপর মঙ্গলবার দুপুরে গেরুয়া শিবিরের প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ্যে এলো ৷
আসন সংখ্যা নিয়ে অসন্তোষের আরেকটি বড় কারণ আছে ৷ এখন জেডিইউ-র বিধায়ক আছেন এমন কয়েকটি আসন চান চিরাগ ৷ আসন ছাড়তে রাজি নয় নীতীশের দল ৷ সেটাও অস্বস্তির কারণ হিসেবে প্রতিভাত হতে পারে আগামিদিনে ৷ জেডিইউ-র সঙ্গে আলোচনা করে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা এই সঙ্কট কী করে সামাল দেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে ৷
'পাটলিপুত্রের' শাসক শিবির যখন এতটা অস্বস্তিতে আছে তখন বিরোধী শিবিরও স্বস্তিতে নেই ৷ কংগ্রেস চায় 60টি আসনে লড়তে ৷ কিন্তু আরজেডি 52-54টটির বেশি আসন দিতে নারাজ ৷ এ নিয়ে তৈরি হওয়া সমস্যার সমাধান করতে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে কথাও বলেছেন আরজেডি নেতা তথা বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব ৷
