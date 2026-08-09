সর্পাঘাতে মৃত্যুর পর ভাসানো হয়েছিল গঙ্গায়, আট বছর পর সন্ন্যাসী বেশে ফিরল ছেলে !

সর্পাঘাতে মৃত্যুর পর ভাসানো হয়েছিল গঙ্গায়, আট বছর পর সন্ন্যাসী বেশে ফিরল ছেলে !
এমনও হয় ! 8 বছর আগে মারা যাওয়া ছেলে ফিরে এসে বাড়ির সবাইকে নাম ধরে ডাকছে ৷ এটা কীভাবে সম্ভব ?
Published : August 9, 2026 at 8:57 AM IST
বেগুসরাই (বিহার), 9 অগস্ট: সাপে কামড়ানোর পর গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল 12 বছরের রাহুলকে ৷ 8 বছর পর এক সন্ন্যাসীর বেশে ফিরল সেই ছেলে ৷ এমনই অবাক করা ঘটনা ঘটেছে বিহারের বেগুসরাইয়ের ভগবানপুর থানার মনোপুর মুশারিতে ৷ সারেঙ্গি বাজাতে বাজাতে এক সন্ন্যাসী গ্রামে এসে নিজেকে আট বছর আগে মারা যাওয়া রাহুল বলে দাবি করতেই নতুন মোড় নেয় ঘটনাটি ৷
মৃত্যুর আট বছর পর ফিরে আসার দাবি: রাহুলের বয়স এখন প্রায় 20 বছর । সন্ন্যাসীর বেশ এবং তাঁর আদর্শ মানুষকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে । রাহুলের মা কবিতা ওই সন্ন্যাসীকে নিজের ছেলে হিসেবে মেনে নিয়েছেন এবং যে কোনও মূল্যে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে চান ।
পরিবারের পক্ষ থেকে পরিচয় নিশ্চিতকরণ: এই ঘটনার সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয়, বাড়িতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই ওই যুবক তার আসল মাকে চিনতে পারেন । শুধু তাই নয়, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাবা, কাকা, ভাই এবং কাকিমাকেও নাম ধরে ডাকতে থাকেন । এরপর গ্রামবাসীরা তার শরীরে ছোটবেলার একটি কাটা দাগ দেখতে পান এবং নিশ্চিত হন যে এ সত্যিই তাঁদের হারানো ছেলে রাহুল ।
রাহুলের মা কবিতা জানান যে, যখন তার বয়স ছিল 12 বছর, তখন শৌচাগারে যাওয়ার সময় তাঁকে সাপ কামড়েছিল । ওঝা ডেকে বিষ তোলার চেষ্টা করা হলেও তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটে । এরপর রাহুলকে ভগবানপুরের এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি ৷
তাঁর কথায়, "রাহুল আমার ছোট ছেলে । সে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে গ্রামে আসে এবং আমাদের সবাইকে চিনতে পেরেছিল । সে আমাদের পুরো পরিবারের নাম বলেছিল । একটি সারেঙ্গি এবং একটি ব্যাগ এনেছিল । আমি নিশ্চিত ও আমার ছেলে । আমরা তাকে একটি মোবাইল ফোনও কিনে দিয়েছিলাম । সে এখন গোরখপুরে চলে গিয়েছে ।"
রাহুলের বাবা রামপ্রীত দাস বলেন, "রাহুল মারা গিয়েছিল এবং তাকে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়েছে । সাধুরা তাকে নিয়ে গিয়ে সুস্থ করে তুলেছিলেন । কিছুদিন আগে এক সাধু আমার ছেলেকে গ্রামে পাঠিয়েছিলেন । ছেলেকে বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি 2 লক্ষ টাকা দাবি করেন । সাধুটি জানিয়েছিলেন, ছেলের চিকিৎসার জন্য উনি 2-3 লক্ষ টাকা খরচ করেছেন । তাই টাকাটা দিয়ে রাহুলকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন । এখন ছেলেকে ফিরে পেতে চাই । 8 বছর আগে একটা গাছ কেটেছিলাম । তার আট দিন পর, ফুল তোলার সময় রাহুলকে সাপে কামড়েছিল । তার দেহ অযোধ্যা ঘাটে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল।"
রাহুলের কাকা চন্দ্রদেব দাস জানান, মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপোকে অযোধ্যা ঘাটে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল । এত বছর পর সে বাড়ি ফিরে সবাইকে তার নাম বলেছিল । ছেলেটি বাড়িতে দুই-তিন ঘণ্টা ছিল । তাকে একটি মোবাইল ফোন এবং একটি সিম কার্ডও কিনে দেওয়া হয় । তারপর সে চলে যায় । গোরখপুরে পৌঁছে ফোন করে বলে, বাড়ি ফিরতে হলে সাধুটিকে 2-3 লক্ষ টাকা দিতে হবে । তবেই তাকে বাড়ি ফিরতে দেওয়া হবে ।
তিনি আরও বলেন, "আমরা এটা বিশ্বাস করতে পারছি না টাকা চাওয়া হচ্ছে কেন ? রক্ত পরীক্ষা বা আধার যাচাইয়ের পরেই কিছু বলতে পারব ।"
এদিকে, সত্য জানার জন্য কাকা ওই সন্ন্যাসীকে ফোন করে বাড়ি আসতে বলেন । সন্ন্যাসী তথা রাহুলের কথায়, "আমি আসতে চাই, কিন্তু খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করতে হবে । তার জন্য আমাকে গুরুর কাছে নাম নথিভুক্ত করার পাশাপাশি টাকাও দিতে হবে ।" যখন তাঁর কাকা বাড়ি ফেরার পর টাকা দিতে যাওয়ার জন্য জোর করেন, তখন রাহুল ফোন কেটে দেন ।
গঙ্গার জীবন রক্ষাকারী গল্প: রাহুল তাঁর বেঁচে থাকার আশ্চর্যজনক গল্প বলতে গিয়ে জানানে, যখন তিনি নদীতে ভেসে যাচ্ছিলেন, তখনও শ্বাস নিচ্ছিলেন । জলে ভাসতে ভাসতে তিনি মোকামা ঘাটের তীরে পৌঁছন । সেখানে উপস্থিত এক সাধু তাঁকে নদী থেকে উদ্ধার করে জীবন বাঁচান এবং ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য গোরখপুরে নিয়ে যান ।
গুরুর আদেশ ও ভিক্ষা: গোরখপুরে রাহুল বেশ কয়েক বছর ফকির হিসেবে জীবনযাপন ও আধ্যাত্মিক সাধনায় দীক্ষিত হন । সবশেষে গুরুদেব তাঁকে পৈতৃক গ্রামে গিয়ে মায়ের কাছে ভিক্ষা চাইতে আদেশ দেন । তা পালন করে রাহুল তাঁর গ্রাম ও পরিবারের কাছে ফিরে আসেন ।
দরিদ্র পরিবারের বড় বিভ্রান্তি: এদিকে পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে থাকার পরামর্শ দিলেও রাহুল তাঁর গুরুদেবের সঙ্গে ফোনে কথা বলার ব্যবস্থা করেন। পরিবার জানায়, গুরুদেব রাহুলের বাবা-মাকে গোরখপুরে এসে সেখানে একটি ভান্ডারার আয়োজন করতে বলেছিলেন । সাধু অনুমান করেছিলেন, এই ভান্ডারা আয়োজনের খরচ প্রায় দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকা । তবে, অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারটির পক্ষে হঠাৎ এত টাকা জোগাড় করা অসম্ভব ।
প্রশাসনিক তদন্তের দাবি: তবে, এটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে এই পুরো বিষয়টি যেন শুধুমাত্র বিশ্বাস, অলৌকিক ঘটনা বা কাকতালীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা না হয় । স্থানীয় জেলা প্রশাসন এবং পুলিশের উচিত এই পরিবারের দাবিগুলো গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা । যুবকটির আসল পরিচয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার পুরনো নথি, জন্ম রেকর্ড, পরিবারের সদস্যদের জবানবন্দি এবং, বৈজ্ঞানিকভাবে প্রয়োজন হলে, অবিলম্বে ডিএনএ পরীক্ষা করা উচিত ।
অসাধারণ ঘটনা নাকি বড় ধরনের বিভ্রান্তি: যদি সরকারি তদন্তে প্রমাণিত হয় ফকিরের ছদ্মবেশে থাকা যুবক আসলে সেই পুরনো রাহুল কুমার, তবে অসাধারণ ঘটনা হবে । এমনকি যদি তার পরিচয় ভিন্নও প্রমাণিত হয়, বিভ্রান্তির পিছনের সত্য অবশ্যই উন্মোচিত হতে পারে ৷ বর্তমানে, মনোপুর মুশারির পুরো পরিবার আশা এবং চরম বিভ্রান্তির দ্বন্দ্বে আটকে ৷