অঙ্গ বিক্রি করে কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন ! নাবালককে মেরে ভিডিয়ো দেখে যৌনাঙ্গ কাটল 5 অভিযুক্ত

অঙ্গ বিক্রি করে কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন ! নাবালককে মেরে ভিডিয়ো দেখে যৌনাঙ্গ কাটল 5 অভিযুক্ত
ঘটনায় জড়িত পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ তার মধ্যে তিনজন নাবালক ৷ জিজ্ঞাসাবাদ করে বিষয়টি জানার চেষ্টা করছে পুলিশ ৷
Published : August 20, 2026 at 9:28 AM IST
ভোপাল (মধ্যপ্রদেশ), 20 অগস্ট: বিদেশে অঙ্গ বিক্রি করে কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন ৷ তার জেরে 17 বছরের কিশোরকে হত্যা করে তার যৌনাঙ্গ কাটল পাঁচ অভিযুক্ত ৷ যার মধ্যে তিনজন নাবালক ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে ৷
পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা ইন্টারনেটে ভিডিয়ো দেখে নাবালকের যৌনাঙ্গ কাটে । তিন নাবালক-সহ পাঁচ জন অভিযুক্ত কোটিপতি হওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে কিশোরকে গত 6 অগস্ট শ্যামলা হিলস এলাকায় নিয়ে যায় ৷ সেখানে তাকে হত্যা করে এবং যৌনাঙ্গ কেটে নেয় । পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত জোয়েব ও আমির একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছে ।
ইনস্টাগ্রামে চতুর্থবারের মতো একটি ভিডিয়ো দেখে অঙ্গটি কেটে ফেলা হয়
শ্যামলা হিলস পুলিশের মতে, অভিযুক্তরা প্রায় 15 দিন ধরে রেহানকে অনুসরণ করার পর তাকে টার্গেট করে । তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা মৃতের যৌনাঙ্গ কেটে বিদেশে বিক্রি করে ধনী হওয়ার স্বপ্ন দেখত । প্রধান অভিযুক্ত জোয়েব ও আমির এমন একজনকে টার্গেট করার পরিকল্পনা করেছিল, যার পরিবার আর্থিকভাবে দুর্বল।
টাকার লোভ দেখিয়ে বন্ধুত্ব বাড়ানো
5 অগস্ট অভিযুক্তের সংস্পর্শে আসে কিশোর । অভিযুক্ত প্রথমে তিনজন নাবালকের মাধ্যমে রেহানকে টাকার লোভ দেখিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে । পুলিশের মতে, অভিযুক্ত তিনবার মৃতের যৌনাঙ্গ কেটে ফেলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হয়নি । এরপর অভিযুক্ত আমির অঙ্গ কেটে ফেলার একটি ইনস্টাগ্রাম ভিডিয়ো হোয়াটসঅ্যাপে জোয়েবকে পাঠায় । ভিডিয়োটি দেখার পর, অভিযুক্ত একই পদ্ধতিতে জোয়েব চতুর্থবার অঙ্গটি কাটার চেষ্টা করে ।
লিভার ও কিডনি বিকৃত করার চেষ্টা
ময়নাতদন্তের রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, মৃত কিশোরের কোমরের দুই পাশে কাটা চিহ্ন রয়েছে । এতে সন্দেহ জাগে, অভিযুক্ত অভ্যন্তরীণ অঙ্গও কেটে ফেলার চেষ্টা করেছিল । তবে, তদন্তে লিভার, কিডনি বা অন্যান্য অঙ্গের কোনও ক্ষতির প্রমাণ পাওয়া যায়নি ।
বিদেশে অঙ্গ বিক্রি করে কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন
পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে আরও জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা বিদেশে যৌনাঙ্গ বিক্রি করে বিপুল অর্থ উপার্জনের পরিকল্পনা করছিল । তবে, পুলিশ এখনও ধৃতদের দাবির তদন্ত করছে এবং অঙ্গ পাচারকারী নেটওয়ার্কের বিষয়ে তথ্য জোগাড় করার চেষ্টা চালাচ্ছে । অভিযুক্তরা অঙ্গ বিক্রি ও পাচার সংক্রান্ত তথ্য কোথা থেকে পেয়েছিল এবং এই বিষয়ে জড়িত অন্য কোনও চক্রের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
পুকুর থেকে যৌনাঙ্গ উদ্ধারের প্রস্তুতি
পুলিশ এখনও কিশোরের যৌনাঙ্গ উদ্ধার করতে পারেনি । অভিযুক্তরা কোথায় ফেলেছিল, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ । উদ্ধারের পর ফরেনসিক তদন্তে এই মামলায় গুরুত্বপূর্ণ সূত্র উঠে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে । অভিযুক্তদের মোবাইল ফোন এবং হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট পরীক্ষা করা হচ্ছে ।
অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার শৈলেন্দ্র সিং চৌহান বলেন, "মামলার তদন্তে অভিযুক্তদের মোবাইল ফোন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে । তাদের মোবাইল ফোন, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট, ভিডিয়ো, কল ডিটেইলস এবং ইন্টারনেটে কী কী সার্চ করা হয়েছিল, তা পরীক্ষা করা হচ্ছে । প্রধান অভিযুক্ত জোয়েবের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 12 লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে এবং এই টাকা কোথা থেকে এসেছে, তা জানতে তদন্ত চলছে ।"