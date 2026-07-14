রহস্যময় অসুস্থতায় কাঁপছে স্কুল ! 3 দিনে আটজন ছাত্রী অজ্ঞান, কাউন্সেলিংয়ে মনোবিদেরা
অসুস্থ হওয়া আটজনই নবম শ্রেণির 'এ' সেকশনের ডে-শিফটের ছাত্রী । অন্য কোনও শ্রেণি, সেকশন কিংবা শিফটের কোনও পড়ুয়ার মধ্যে এমন উপসর্গ দেখা যায়নি ।
Published : July 14, 2026 at 3:16 PM IST
দুর্গ, 14 জুলাই: একজনের পর আর একজন । আচমকাই চিৎকার, কান্না, হাত-পা শক্ত হয়ে যাওয়া, তারপর অজ্ঞান ! তিনদিন ধরে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি । অথচ চিকিৎসকদের রিপোর্ট বলছে, শরীরে বড় কোনও অসুস্থতা নেই । ছত্তিশগড়ের একটি স্কুলে নবম শ্রেণির ছাত্রীরা কেন এ ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে প্রশাসন ।
ছত্তিশগড়ের দুর্গ জেলার ভিলাইয়ের খামহারিয়া এলাকার স্বামী আত্মানন্দ উৎকৃষ্ট ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে গত তিনদিন ধরে ঘটে চলা একের পর এক রহস্যময় ঘটনার জেরে উদ্বেগ ছড়িয়েছে পড়ুয়া, অভিভাবক এবং শিক্ষা মহলে । এখনও পর্যন্ত নবম শ্রেণির 'এ' সেকশনের আটজন ছাত্রী একই ধরনের উপসর্গ নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে । চিকিৎসকদের প্রাথমিক পরীক্ষায় গুরুতর শারীরিক সমস্যার কোনও প্রমাণ না মেলায় ঘটনার নেপথ্যে মনস্তাত্ত্বিক কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে ।
ঘটনার সূত্রপাত 9 জুলাই । স্কুলের অধ্যক্ষা সুনীতা দেওয়ানের দাবি, প্রথমে এক ছাত্রী হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যায় । তাকে স্টাফরুমে নিয়ে যাওয়া হয় । কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই একই শ্রেণির আর এক ছাত্রী হঠাৎ চিৎকার শুরু করে । এরপর যেন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা ক্লাসে । আরও তিনজন ছাত্রীর হাত-পা শক্ত হয়ে যায়, কারও চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে, কেউ কথা বলতে পারছিল না । কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা একে একে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ।
অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছতে দেরি হওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ অসুস্থ ছাত্রছাত্রীদের অটোয় করে শঙ্করাচার্য মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় । সেখানে চিকিৎসার পর প্রায় দেড় ঘণ্টার মধ্যে সকলের অবস্থার উন্নতি হয় । চিকিৎসকদের পরীক্ষায় অধিকাংশ ছাত্রীর শরীরে কোনও গুরুতর অসুস্থতার লক্ষণ ধরা পড়েনি ।
কিন্তু তাতেই শেষ নয় । 11 জুলাই ফের একই ধরনের উপসর্গ নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে আরও দু'জন ছাত্রী । তাদের মধ্যে একজনকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়, অন্য জন স্কুলেই কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক হয়ে যায় । সোমবার আবার দু'জন ছাত্রী একইভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে । সর্বশেষ ঘটনায় এক ছাত্রীর সিকল সেল-সংক্রান্ত (বংশগত ব্যাধি) সমস্যা ধরা পড়লেও অন্য জনের সমস্ত মেডিক্যাল রিপোর্ট স্বাভাবিক এসেছে ।
সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয়, এখনও পর্যন্ত অসুস্থ হওয়া আটজনই নবম শ্রেণির 'এ' সেকশনের ডে-শিফটের ছাত্রী । অন্য কোনও শ্রেণি, অন্য সেকশন কিংবা সকালের শিফটের কোনও পড়ুয়া বা শিক্ষকের মধ্যে এমন উপসর্গ দেখা যায়নি । ফলে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে ।
স্কুলের অধ্যক্ষা সুনীতা দেওয়ান বলেন, প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি 'মাস সাইকোজেনিক ইলনেস' বা দলগত মানসিক প্রতিক্রিয়াজনিত সমস্যা হতে পারে বলে মনে হলেও, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক হবে না । জেলা শিক্ষা আধিকারিককে ইতিমধ্যেই বিষয়টি জানানো হয়েছে ।
এর পরই উদ্যোগী হয়েছে শিক্ষা দফতর । মনোবিদ ও মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের একটি দল স্কুলে পৌঁছে আক্রান্ত ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছে । তাঁদের কাউন্সেলিং শুরু হয়েছে । পাশাপাশি, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে নবম শ্রেণির 'এ' সেকশনের শ্রেণিকক্ষও বদলে দেওয়া হয়েছে ।
স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের উদ্দেশে আবেদন জানিয়েছে, কোনও গুজবে কান না দিয়ে সন্তানদের মানসিকভাবে সাহস জোগাতে । প্রশাসনেরও বক্তব্য, ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে চিকিৎসক, মনোবিদ এবং শিক্ষা দফতর যৌথভাবে তদন্ত চালাচ্ছে । তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত রহস্যের জট কাটছে না, তবে একই শ্রেণির একের পর এক ছাত্রীর এমন আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, এ কি শুধুই মানসিক আতঙ্ক নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও অজানা কারণ ?
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