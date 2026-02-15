ETV Bharat / bharat

ভোররাত থেকে মহাকালের ভস্মারতি, শিবরাত্রিতে মন্দির সাজল দেশি-বিদেশি ফুলে

দেশজুড়ে আজ পালিত হচ্ছে মহাশিবরাত্রি । উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে লাখো ভক্তের ঢল ৷ রবিবার ভোর 3টে থেকে শুরু হয়েছে ভস্ম আরতি ৷ দেখুন ভিডিয়ো ৷

MAHA SHIVRATRI 2026
উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে মহাদেবের রূপ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 15, 2026 at 12:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

উজ্জয়িনী, 15 ফেব্রুয়ারি: মহাদেবকে মানা হয় দেবতাদের দেবতা । তাই তো তিনি দেবাদিদেব মহেশ্বর ৷ আজ মহাশিবরাত্রি ৷ বিকেল থেকে আগামিকাল অর্থাৎ সোমবার পর্যন্ত থাকবে শিব চতুর্দশী ৷ মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে, দেশ এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গার শিব মন্দিরে ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ছে ৷ ভোর থেকেই উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে ভক্তরা ভিড় করেছেন ৷

সারা দেশে লক্ষ লক্ষ শিবের ভক্ত রয়েছে । একইসঙ্গে দেশের প্রতিটি কোণায় 12টি জ্যোতির্লিঙ্গ রয়েছে । বিশ্বাস করা হয়, জ্যোতির্লিঙ্গের দর্শনে জীবনে বাধাবিঘ্ন কেটে যায় । 12টি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে একটি হল উজ্জয়িনীতে অবস্থিত মহাকাল মন্দির । সেখানে নিয়মিত ভস্ম দিয়ে মহাদেবের আরতি করা হয় । আজ মহাশিবরাত্রির মধ্যরাত থেকেই মহাকাল মন্দির সেজে উঠেছে ৷ কর্তৃপক্ষের অনুমান, এবার 10 লক্ষেরও বেশি ভক্ত সমাগমের সম্ভাবনা রয়েছে ।

লাখো ভক্ত ভিড় উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে, দেখুন ভস্মারতির ভিডিয়ো (ইটিভি ভারত)

আজ ভোর 3টে থেকে ভস্মারতির প্রস্তুতি শুরু হয় । মন্দিরের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতরা গর্ভগৃহে উপবিষ্ট সমস্ত দেবতাদের পুজো করেন এবং বাবা মহাকালের জন্য একটি বিশেষ অভিষেক (জলস্নান) করেন ৷ তারপর পঞ্চামৃত (দুধ, দই, ঘি, চিনি এবং ফলের রসের মিশ্রণ) দিয়ে অভিষেক হয় ৷ এরপর দেবাদিদেবকে সাজানো হয় বরবেশে ৷ মাথায় পাগড়ি পরিয়ে শিবলিঙ্গের উপর বাবার চোখ-মুখে এঁকে পুজো করা হয় ৷ শিবরাত্রি উপলক্ষে বাবা মহাকালের গর্ভগৃহ থেকে চৌকাঠ, ঘরের অন্দর বিদেশি ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে ৷

পুরো মন্দির প্রাঙ্গণ সাজানোয় বেঙ্গালুরুর 200 জনেরও বেশি লোক ছিলেন ৷ দরজার সামনে রঙ্গোলি দেওয়া হয়েছে ৷ মহাকালেশ্বর মন্দির প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে রকমারি আলোয় । এবার মন্দিরটি দক্ষিণ ভারতের নটরাজ মন্দিরের থিমে সাজানো হয়েছে । গতবছর মন্দিরের সাজসজ্জায় প্রায় 30 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল । এবারও শিবরাত্রি সম্পন্ন হওয়ার পর সমস্ত খরচ-খরচা জানা যাবে ৷

MAHA SHIVRATRI 2026
মন্দির চত্বরে দেওয়া রঙ্গোলি (ইটিভি ভারত)

এই বছর ভক্তদের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে । ভক্তরা 44 ঘণ্টা একটানা দর্শন পাবেন । 15 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে 16 ফেব্রুয়ারি রাত পর্যন্ত চলবে । সারাদিন ধরে শিবলিঙ্গে জল নিবেদন করা হবে । সাধারণত ভোরে হওয়া ভস্ম আরতি 16 ফেব্রুয়ারি বিকেলে অনুষ্ঠিত হবে ৷ যা বছরে মাত্র একবার পালন করা হয় ।

মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে ভারত ও বিদেশ থেকে আসা ফুল দিয়ে মহাকাল মন্দির সাজানো হচ্ছে । দক্ষিণের দলগুলি 12 বছর ধরে মহাকালের সেবা করে আসছে । বাবা মহাকাল ধামকে ফুল দিয়ে সাজাতে আসা শিল্পী কৃষ্ণমূর্তি রেড্ডি বলেন, "আমরা বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা এবং বাবা মহাকালের ধাম সাজাতে 200 জন শিল্পীর একটি দল নিয়ে এসেছি । এতে 4টি দেশের 40টিরও বেশি প্রজাতির ফুল দিয়ে মহাকাল কমপ্লেক্স সাজানো হয়েছে । এর মধ্যে সিঙ্গাপুর, হংকং, সুইজারল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়ার ফুলও রয়েছে । এই দেশগুলি থেকে বিনামূল্যে এবং বিমানে ফুল আনা হয়েছে ।"

MAHA SHIVRATRI 2026
ভোর 3টে থেকে মহাকালে চলল ভস্ম আরতি (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "গত 12 বছর ধরে, আমরা মহাশিবরাত্রিতে বিদেশি প্রাকৃতিক ফুল এবং পাতা দিয়ে মন্দিরগুলি সাজিয়ে আসছি । এবার মহাকাল মন্দিরকে ভিন্নভাবে সাজানো হচ্ছে । গর্ভগৃহ, নন্দী হল এবং প্রবেশদ্বার মূলত নটরাজ থিমে সজ্জিত করা হয়েছে । কমপ্লেক্সের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিও সাজানো হচ্ছে ।"

উজ্জয়ন প্রশাসনের এক আধিকারিক রোশন কুমার সিং বলেন, "বিপুল সংখ্যক ভক্ত মন্দিরে পুজো দিতে এসেছেন । ভস্ম আরতি দেখার জন্যও ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো । নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা যথাযথভাবে নেওয়া হয়েছে ।"

পুরাণ মতে, ভগবান শিবের আরতির জন্য শ্মশান থেকে ছাই আনা হয়েছিল । কিন্তু এখন মহাকালের ভস্ম আরতির জন্য শ্মশান থেকে ছাই আনা হয় না, এখন ছাই দেওয়ার পদ্ধতি বদলেছে । চিতা থেকে ছাইয়ের পরিবর্তে অন্য উপাদান ব্যবহৃত হয় । পাঁচটি গাছের কাঠ পুড়িয়ে তৈরি করা হয় এই ভস্ম । আরতির পরে, এই ভস্ম ভক্তদের প্রসাদ হিসাবে বিতরণ করা হয় । বিশ্বাস করা হয়, যারা ভস্মকে প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করেন, তাঁরা ভগবান শিবের আশীর্বাদ পান ।

TAGGED:

UJJAIN MAHAKALESHWAR JYOTIRLINGA
মহাকাল জ্যোতির্লিঙ্গ
UJJAIN MAHAKAL BHASMA AARTI
শিবরাত্রি 2026
MAHA SHIVRATRI 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.