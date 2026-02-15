ভোররাত থেকে মহাকালের ভস্মারতি, শিবরাত্রিতে মন্দির সাজল দেশি-বিদেশি ফুলে
দেশজুড়ে আজ পালিত হচ্ছে মহাশিবরাত্রি । উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে লাখো ভক্তের ঢল ৷ রবিবার ভোর 3টে থেকে শুরু হয়েছে ভস্ম আরতি ৷ দেখুন ভিডিয়ো ৷
Published : February 15, 2026 at 12:44 PM IST
উজ্জয়িনী, 15 ফেব্রুয়ারি: মহাদেবকে মানা হয় দেবতাদের দেবতা । তাই তো তিনি দেবাদিদেব মহেশ্বর ৷ আজ মহাশিবরাত্রি ৷ বিকেল থেকে আগামিকাল অর্থাৎ সোমবার পর্যন্ত থাকবে শিব চতুর্দশী ৷ মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে, দেশ এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গার শিব মন্দিরে ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ছে ৷ ভোর থেকেই উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে ভক্তরা ভিড় করেছেন ৷
সারা দেশে লক্ষ লক্ষ শিবের ভক্ত রয়েছে । একইসঙ্গে দেশের প্রতিটি কোণায় 12টি জ্যোতির্লিঙ্গ রয়েছে । বিশ্বাস করা হয়, জ্যোতির্লিঙ্গের দর্শনে জীবনে বাধাবিঘ্ন কেটে যায় । 12টি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে একটি হল উজ্জয়িনীতে অবস্থিত মহাকাল মন্দির । সেখানে নিয়মিত ভস্ম দিয়ে মহাদেবের আরতি করা হয় । আজ মহাশিবরাত্রির মধ্যরাত থেকেই মহাকাল মন্দির সেজে উঠেছে ৷ কর্তৃপক্ষের অনুমান, এবার 10 লক্ষেরও বেশি ভক্ত সমাগমের সম্ভাবনা রয়েছে ।
আজ ভোর 3টে থেকে ভস্মারতির প্রস্তুতি শুরু হয় । মন্দিরের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতরা গর্ভগৃহে উপবিষ্ট সমস্ত দেবতাদের পুজো করেন এবং বাবা মহাকালের জন্য একটি বিশেষ অভিষেক (জলস্নান) করেন ৷ তারপর পঞ্চামৃত (দুধ, দই, ঘি, চিনি এবং ফলের রসের মিশ্রণ) দিয়ে অভিষেক হয় ৷ এরপর দেবাদিদেবকে সাজানো হয় বরবেশে ৷ মাথায় পাগড়ি পরিয়ে শিবলিঙ্গের উপর বাবার চোখ-মুখে এঁকে পুজো করা হয় ৷ শিবরাত্রি উপলক্ষে বাবা মহাকালের গর্ভগৃহ থেকে চৌকাঠ, ঘরের অন্দর বিদেশি ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে ৷
পুরো মন্দির প্রাঙ্গণ সাজানোয় বেঙ্গালুরুর 200 জনেরও বেশি লোক ছিলেন ৷ দরজার সামনে রঙ্গোলি দেওয়া হয়েছে ৷ মহাকালেশ্বর মন্দির প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে রকমারি আলোয় । এবার মন্দিরটি দক্ষিণ ভারতের নটরাজ মন্দিরের থিমে সাজানো হয়েছে । গতবছর মন্দিরের সাজসজ্জায় প্রায় 30 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল । এবারও শিবরাত্রি সম্পন্ন হওয়ার পর সমস্ত খরচ-খরচা জানা যাবে ৷
এই বছর ভক্তদের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে । ভক্তরা 44 ঘণ্টা একটানা দর্শন পাবেন । 15 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে 16 ফেব্রুয়ারি রাত পর্যন্ত চলবে । সারাদিন ধরে শিবলিঙ্গে জল নিবেদন করা হবে । সাধারণত ভোরে হওয়া ভস্ম আরতি 16 ফেব্রুয়ারি বিকেলে অনুষ্ঠিত হবে ৷ যা বছরে মাত্র একবার পালন করা হয় ।
মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে ভারত ও বিদেশ থেকে আসা ফুল দিয়ে মহাকাল মন্দির সাজানো হচ্ছে । দক্ষিণের দলগুলি 12 বছর ধরে মহাকালের সেবা করে আসছে । বাবা মহাকাল ধামকে ফুল দিয়ে সাজাতে আসা শিল্পী কৃষ্ণমূর্তি রেড্ডি বলেন, "আমরা বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা এবং বাবা মহাকালের ধাম সাজাতে 200 জন শিল্পীর একটি দল নিয়ে এসেছি । এতে 4টি দেশের 40টিরও বেশি প্রজাতির ফুল দিয়ে মহাকাল কমপ্লেক্স সাজানো হয়েছে । এর মধ্যে সিঙ্গাপুর, হংকং, সুইজারল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়ার ফুলও রয়েছে । এই দেশগুলি থেকে বিনামূল্যে এবং বিমানে ফুল আনা হয়েছে ।"
তিনি আরও বলেন, "গত 12 বছর ধরে, আমরা মহাশিবরাত্রিতে বিদেশি প্রাকৃতিক ফুল এবং পাতা দিয়ে মন্দিরগুলি সাজিয়ে আসছি । এবার মহাকাল মন্দিরকে ভিন্নভাবে সাজানো হচ্ছে । গর্ভগৃহ, নন্দী হল এবং প্রবেশদ্বার মূলত নটরাজ থিমে সজ্জিত করা হয়েছে । কমপ্লেক্সের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিও সাজানো হচ্ছে ।"
উজ্জয়ন প্রশাসনের এক আধিকারিক রোশন কুমার সিং বলেন, "বিপুল সংখ্যক ভক্ত মন্দিরে পুজো দিতে এসেছেন । ভস্ম আরতি দেখার জন্যও ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো । নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা যথাযথভাবে নেওয়া হয়েছে ।"
পুরাণ মতে, ভগবান শিবের আরতির জন্য শ্মশান থেকে ছাই আনা হয়েছিল । কিন্তু এখন মহাকালের ভস্ম আরতির জন্য শ্মশান থেকে ছাই আনা হয় না, এখন ছাই দেওয়ার পদ্ধতি বদলেছে । চিতা থেকে ছাইয়ের পরিবর্তে অন্য উপাদান ব্যবহৃত হয় । পাঁচটি গাছের কাঠ পুড়িয়ে তৈরি করা হয় এই ভস্ম । আরতির পরে, এই ভস্ম ভক্তদের প্রসাদ হিসাবে বিতরণ করা হয় । বিশ্বাস করা হয়, যারা ভস্মকে প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করেন, তাঁরা ভগবান শিবের আশীর্বাদ পান ।