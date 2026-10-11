ভোটারের ছবির জায়গায় ভগৎ সিং ! 'ভুল' ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক

ভোটারের ছবির জায়গায় ভগৎ সিং ! 'ভুল' ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক
Photo Of Bhagat Singh: এসআইআর-এ নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্কের মধ্যেই নতুন বিতর্ক পঞ্জাবে, তদন্তের আশ্বাস প্রশাসনের, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেস ও আপ ।
Published : October 11, 2026 at 6:05 PM IST
লুধিয়ানা, 11 অক্টোবর: ভোটার তালিকায় ভোটারের ছবির জায়গায় ছাপা হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামী শহিদ ভগৎ সিংয়ের ছবি ! পঞ্জাবের লুধিয়ানায় ভোটার তালিকা ঘিরে এমনই এক ঘটনায় নতুন করে বিতর্ক । সদ্য প্রকাশিত ভোটার তালিকার লুধিয়ানার 38 নম্বর বুথে 422 নম্বর ক্রমিকে ভোটার আমন কুমারের ছবির বদলে রয়েছে ভগৎ সিংয়ের ছবি ! বিষয়টি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই নির্বাচন কমিশনের কাজকর্ম এবং ভোটার তালিকার ভুৃল নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিরোধী দলগুলি ।
দেশজুড়ে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক চলছে । বিরোধীদের অভিযোগ, এই প্রক্রিয়ায় বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে । সেই আবহেই লুধিয়ানার ভোটার তালিকায় ছবির এই গরমিল রাজনৈতিক চাপানউতোরকে আরও উসকে দিয়েছে । যদিও প্রশাসনের প্রাথমিক বক্তব্য, ঘটনাটি প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে ঘটে থাকতে পারে । তবে কীভাবে এমন ভুল হল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
লুধিয়ানা জেলা কংগ্রেস সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক সঞ্জয় তালওয়ার এই ঘটনার তদন্ত দাবি করেছেন । তাঁর আশঙ্কা, শুধু একটি বুথেই নয়, লুধিয়ানার প্রায় 235টি বুথের ভোটার তালিকায় অনিয়ম হয়ে থাকতে পারে । তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট তালিকাগুলি খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে ।
ঘটনাটি নিয়ে প্রশাসনের তরফে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন লুধিয়ানার জেলাশাসক হিমাংশু জৈন । তাঁর বক্তব্য, "এটি প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে হয়ে থাকতে পারে । আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি । পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পরে যাঁর গাফিলতি প্রমাণিত হবে, তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।" প্রশাসনের এই আশ্বাসের পর এখন নজর তদন্তের ফলাফলের দিকে ।
অন্যদিকে, এই ঘটনাটিকে নিছক প্রযুক্তিগত ভুল বলে মানতে নারাজ আম আদমি পার্টির লুধিয়ানা জেলা সভাপতি যতিন্দর খান্দুরা । নির্বাচন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরব হয়ে তিনি বলেন, "নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকেরা শহিদ ভগৎ সিংকেও রেহাই দেননি । ভোটার তালিকায় তাঁর ছবিও ছাপা হয়েছে । এটা কোনও প্রযুক্তিগত ভুল নয়, বড় ধরনের কেলেঙ্কারি চলছে । এর তদন্ত হওয়া দরকার ।" মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে যে আন্দোলন চলছে, তার প্রসঙ্গ টেনেও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি ।
ভোটার তালিকায় ছবির এই গরমিলের ফলে রাজনৈতিক তাৎপর্য তৈরি হয়েছে এসআইআর ঘিরে চলতে থাকা বিতর্কের কারণেই । বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হলে তা তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে ।
কংগ্রেস ও আপ-সহ একাধিক বিরোধী দল বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ দাবি করেছে । তাঁদের বক্তব্য, ভোটার তালিকার নির্ভুলতা নিশ্চিত করা এবং সংশোধন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব । এখন দেখার, তদন্তে কী উঠে আসে, তার উপরই নির্ভর করবে এই ঘটনার পরবর্তী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিণতি ।