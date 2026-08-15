'ভগৎ সিং কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়', স্বাধীনতার 80তম বর্ষে মন্তব্য বিপ্লবীর ভাইপোর

'ভগৎ সিং কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়', স্বাধীনতার 80তম বর্ষে মন্তব্য বিপ্লবীর ভাইপোর
ভাইপোর মতে, ভগৎ সিং-কে স্মরণ করার প্রকৃত অর্থ, তাঁর জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া ৷ তা না করে শুধু ছবি ও স্লোগানের ব্যবহার অনর্থক ।
Published : August 15, 2026 at 9:52 PM IST
সাহারনপুর (পঞ্জাব), 15 অগস্ট: ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে শহিদ ভগৎ সিং সকলের কাছে এক আদর্শ হিসেবে প্রতিভাত হন ৷ তিনি এমন এক সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে মানুষকে জাতি, ধর্ম বা অর্থনৈতিক অবস্থানের ভিত্তিতে নয়, বরং মানবিকতার মাপকাঠিতে বিচার করা হবে ৷ স্বাধীনতার 79 বছর পূর্তির পরেও রাজনৈতিক মঞ্চ, স্লোগান, পোস্টার ও বক্তৃতায় ভগ সিংয়ের নাম গুরুত্বের সঙ্গে উঠে আসে ৷ কিন্তু, প্রশ্ন থেকেই যায়—বর্তমান রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থায় তাঁর চিন্তাধারা কতটা প্রাসঙ্গিক ?
ইটিভি ভারতকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভগৎ সিংয়ের ভাইপো কিরণজিৎ সিং সান্ধু বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করলেন ৷
কিরণজিৎ সিং সান্ধু বলেন, "ভগৎ সিং কোনও নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি বা উত্তরাধিকার নন ৷ তিনি সমগ্র দেশের জনগণের নায়ক ৷ তাঁর চিন্তাধারাকে কোনও দল, সরকার বা রাজনৈতিক কাঠামোর মতাদর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা মানে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাশক্তিকে খর্ব করা ৷" তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলি আজ ভগৎ সিংকে স্মরণ করে, কিন্তু তিনি যে পথ দেখিয়েছিলেন তা অনুসরণ করার খুব একটা প্রচেষ্টা কখনও করে না ৷
আর তাই রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে ক্ষমতার অলিন্দে থাকতে ভগৎ সিংয়ের নামকে ব্যবহার করার অভিযোগ করেছেন ভাইপো ৷ তিনি বলেন, "ভগৎ সিং ও তাঁর সহযোদ্ধারা যখন লড়াই করছিলেন, তখন ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সুবিধা, পদ বা ক্ষমতা লাভের কোনও উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না ৷"
বর্তমান রাজনীতিতে ভগৎ সিংয়ের চিন্তাধারা কতটা প্রাসঙ্গিক ?
বর্তমান রাজনীতিতে ভগৎ সিংয়ের আদর্শের কতটা অবশিষ্ট রয়েছে ? এই প্রশ্নের জবাবে কিরণজিৎ সিং সান্ধু বলেন, "কেবল ভগৎ সিং নয়, বরং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূল আদর্শও সমসাময়িক রাজনীতিতে পুরোপুরি প্রতিফলিত হচ্ছে না ৷"
তিনি বলেন, "খুব অল্প বয়সেই ভগৎ সিং দেশ ও সমাজের সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছিলেন ৷ তিনি কেবল ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী একজন তরুণ ছিলেন না, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়েও গভীরভাবে চিন্তা করতেন ৷ ভগৎ সিংয়ের কাছে স্বাধীনতার অর্থ কেবল ব্রিটিশদের দেশ ছাড়া করা ছিল না ! তিনি এমন এক সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে সাধারণ মানুষ ন্যায়বিচার ও মর্যাদা লাভ করবে ৷"
ভাইপোর কথায়, "দেশ ও সমাজের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার পরিবর্তে, বর্তমান রাজনীতির লক্ষ্য যেন ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ হাসিলের প্রতিযোগিতা হয়ে পড়েছে ৷ ভগৎ সিং ও তাঁর সঙ্গীরা যখন লড়াই করেছিলেন, তখন তাঁরা নিজেদের জীবনের চেয়ে দেশকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন ৷ কারাবরণ, নির্যাতন ও ফাঁসিকাঠের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের লক্ষ্য থেকে সরে আসেননি ৷" কিরণজিৎ সিং সান্ধুর মতে, ভগৎ সিংকে স্মরণ করার প্রকৃত অর্থ কেবল তাঁর ছবি ও স্লোগান ব্যবহার করা নয় ৷ বরং, তাঁর জীবন ও আদর্শ থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া ৷