চাকরি পিছু 10 লাখ, 6 কোটি তুলে গায়েব বিধায়কের PA

চাকরি পিছু 10 লাখ, 6 কোটি তুলে গায়েব বিধায়কের PA
বেকারদের চাকরি করে দেব, এই বলে প্রত্যেকের থেকে 10 লাখ করে আদায় ৷ মোট পরিমাণ দাঁড়ায় 6 কোটির কাছাকাছি ৷ এরপরই ফেরার বিধায়কের আপ্তসহায়ক ৷
Published : August 28, 2026 at 12:52 PM IST
ভদ্রাচলম (তেলাঙ্গানা), 28 অগস্ট: বিধায়কের আপ্তসহায়ক (PA) বেকারদের কাছে গিয়ে বলতেন চাকরি পাইয়ে দেবেন ৷ নিয়োগের জন্য বিধায়ককে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে সরকার, সেকথা প্রচার করেই ফাঁদ পাততেন তিনি ৷ কিন্তু তার বিনিময়ে 10 লাখ করে দিতে হবে ৷ অভিযোগের বহর দেখে পুলিশের অনুমান, প্রায় 6 কোটি টাকা আদায় করেছেন ওই পিএ ৷ এরপরই তেলাঙ্গানার ভদ্রাচলমের বিধায়কের ওই ব্যক্তিগত সহকারী (PA) গায়েব হয়ে যান ৷
বিধায়ক তেলাম ভেঙ্কটা রাও জানিয়েছেন, অভিযোগকারীরা তাঁর সঙ্গে ইতিমধ্যেই দেখা করেছেন ৷ তিনি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন ৷ পুলিশ তদন্তের জন্য একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে। তিনি বলেন, "আমি পুলিশ কর্মকর্তাদের আমার আপ্ত সহায়ককে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছি ৷ পাশাপাশি, আমি সতর্ক করছি, কেউ যেন চাকরির জন্য কাউকে টাকা না-দেন। রাজ্যের কোথাও অর্থের বিনিময়ে চাকরি দেওয়া হয় না ৷ এবিষয়ে ডিএসপি অরুণ কুমার বলেন, "একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে ৷"
ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায়, চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেকারদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেন বিধায়ক তেলাম ভেঙ্কটা রাওয়ের ব্যক্তিগত সহকারী ৷ ওই বিধায়ক বিআরএস (ভারত রাষ্ট্র সমিতি)-এর টিকিটে জয়ী হয়ে ভদ্রাচলমের বিধায়ক হন ৷ তবে, 2023-এ রাজ্যে কংগ্রেস সরকার গঠনের পর তিনি হাত শিবিরে যোগ দেন ৷ টাকা নেওয়ার পর PA কল্যাণ তারপরই গা-ঢাকা দিয়েছেন। তাঁর প্রতারণামূলক কার্যকলাপ ফাঁস হওয়ার পর, বৃহস্পতিবার বেশ কয়েকজন অভিযোগকারী পুলিশ ও বিধায়কের কাছে গিয়ে তাঁদের অভিযোগ জানান ৷
তেলাঙ্গানার খাম্মাম জেলায় হাতিয়ে নেওয়া অর্থের পরিমাণ আনুমানিক 6 কোটি টাকা হলেও, অন্ধ্রপ্রদেশেও মোট টাকার অঙ্ক আরও অনেক বেশি হতে পারে বলে ধারণা পুলিশের ৷ জানা গিয়েছে, ওই আপ্তসহাসক চাকরিপ্রার্থীদের বিভ্রান্ত করে বলেন, "বিধায়ককে বিশেষ নিয়োগের ক্ষমতা দিয়েছে সরকার ৷ তাই চাকরির বিনিময়ে 10 লক্ষ টাকা লাগবে ৷ পুলিশ জানতে পেরেছে, তিনি মানুগুরু, বুরগামপাদ এবং অশ্বপুরমের মতো এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ৷
অভিযোগ আরও, এক অটো-রিক্সাচালক তাঁর আত্মীয়ের চাকরির জন্য 10 লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন ৷ আরও একজন, টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পদের জন্য 30 লক্ষ টাকা দেন ৷ এক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধিও 10 লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন কল্য়াণকে । তিনি এক মহিলার কাছ থেকেও 10 লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন ৷ ওই মহিলা বিষয়টি বিধায়ককে জানানোর হুমকি দিলে তিনি টাকার একাংশ ফেরতও দিয়েছিলেন।