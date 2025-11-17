নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বরযাত্রীদের পিষে দিল গাড়ি, বিহারে দুর্ঘটনায় মৃত 5

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বরযাত্রীদের পিষে দিল গাড়ি, বিহারে দুর্ঘটনায় মৃত 5
একটি দ্রুতগতির গাড়ি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বরযাত্রীদের পিষে চলে যায়। ঘটনায় প্রায় 12 জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।
বেত্তিয়া (বিহার), 17 নভেম্বর: পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল পাঁচ বরযাত্রীর ৷ ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। জানা গিয়েছে, লৌরিয়া-বেত্তিয়া জাতীয় সড়ক 227-এর বিষ্ণুপুরওয়া গ্রামের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যুর পাশাপাশি আরও 12 জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, লৌরিয়ায় বিষ্ণুপুরওয়ার কাছে নারকাটিয়াগঞ্জের ধুমনগর থেকে বিয়ে বাড়ির লোকরা আসছিল। বরযাত্রীর অতিথিরা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কনের বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় একটি দ্রুতগতির চারচাকার গাড়ি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বরযাত্রীদের পিষে চলে যায়। গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই বরযাত্রীদের ধাক্কা দেয় বলে মনে করা হচেছে ৷ স্থানীয়দের মতে, মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় হতচকিত হয়ে পড়েন সকলেই। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, দ্রুতগতির গাড়িটি আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেদের উপর উঠে পড়ে ৷ মুহূর্তে আনন্দের পরিবেশ শোকে পরিণত হয়।
দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। আশপাশের এলাকার লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন, কিন্তু ততক্ষণে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ বেশ কয়েকজন আহতকে দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয়রাই ৷ ঘটনাস্থলে চরম বিশৃঙ্খলা এবং চিৎকার কান্নার শব্দের মাঝেই গাড়ির চালক পালিয়ে যায় বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা ৷ যদিও এলাকার ক্ষুব্ধ লোকজন গাড়িটিতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়।
ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ এবং ডায়াল 112-র দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে ৷ আহতদের দ্রুত স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ সেখানেও বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের বেত্তিয়া জিএমসিএইচ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ সেখানেই বর্তমানে তাদের চিকিৎসা চলছে। অন্যদিকে, কয়েকজন আহতদের লৌরিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আনা হলেও তাদের পরিবারের লোকেরা দেরীতে চিকিৎসা শুরুর অভিযোগ করেছে ৷ বহু লোক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ঢুকে যাওয়ায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা ভয়ে লুকিয়ে পড়েন ৷ ফলে হাসপাতাল চত্বরেও বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়।
স্থানীয় পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘাতক গাড়ির চালকেরও খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ ৷ স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে রয়েছেন দীনেশ কুশওয়াহা (40), রাজেশ মাহাতো (35) এবং দীনেশ কুশওয়াহা (35)। বাকি মৃতদের পরিচয় এখনও জানতে পারেনি পুলিশ। বিকাশ কুমার, রাজেশ সাহনি, অখিলেশ কুমার পণ্ডিত, রবি রঞ্জন কুমার, রাজেশ কুমার, সুনীল শাহ, পুনম দেবী, মুন্না কুমার, রিশু কুমার এবং আরও কয়েকজন আহত নারকাটিয়াগঞ্জের ধুম নগরের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ৷