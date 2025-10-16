চিকিৎসার নামে অ্যানাস্থেশিয়ার ওভারডোজ ! স্ত্রী খুনে গ্রেফতার অভিযুক্ত ডাক্তার

চিকিৎসার নামে অ্যানাস্থেশিয়ার ওভারডোজ ! স্ত্রী খুনে গ্রেফতার অভিযুক্ত ডাক্তার
বিয়ের এক বছরও হয়নি, এর মধ্যে স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ উঠল এক ডাক্তারের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনার ছ'মাস পর তাকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷
Published : October 16, 2025 at 7:22 PM IST
বেঙ্গালুরু, 16 অক্টোবর: স্ত্রীর খুনের ঘটনায় ছ'মাস পর গ্রেফতার চিকিৎসক স্বামী ৷ দম্পতির বিয়ের এক বছরও সম্পূর্ণ হয়নি ৷ তার মধ্যে চিকিৎসার অছিলায় সুপরিকল্পিত উপায়ে বারবার অ্যানাস্থেশিয়ার ডোজ দিয়ে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে এক সার্জনের বিরুদ্ধে ৷
বুধবার কর্ণাটকের মারাঠাহাল্লির পুলিশ জানিয়েছে, একটি বেসরকারি হাসপাতালের আবাসিক সার্জন চিকিৎসক মহেন্দ্র রেড্ডি ৷ তাঁর স্ত্রী কৃতিকা রেড্ডি ত্বক বিশেষজ্ঞ ৷ স্ত্রীর চিকিৎসা করার নামে তাঁকে অতিরিক্ত অ্যানাস্থেশিয়ার ডোজ দিয়েছিল চিকিৎসক স্বামী ৷ তার ফলে স্ত্রীর শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সমস্যা দেখা দেয় এবং তাঁর মৃত্যু হয় ৷ অভিযুক্ত স্বামী এই মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করেছিল ৷ কিন্তু শেষরক্ষা হল না ৷ গত সোমবার তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷
গত বছরের মে মাসে তাঁদের বিয়ে হয় ৷ কিন্তু সার্জন চিকিৎসক মহেন্দ্র রেড্ডি স্ত্রী কৃতিকার শারীরিক সমস্যা নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিল ৷ বিয়ের আগে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির কথা স্ত্রীর বাড়ির তরফে চিকিৎসককে জানানো হয়নি ৷ এনিয়ে শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল মহেন্দ্রর মনে ৷
গত 24 এপ্রিল অভিযুক্ত সার্জন তাঁকে নিকটবর্তী মুন্নেকোলালুর আয়াপ্পায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ সেখানে সে জানায়, স্ত্রীর শরীর ভালো নেই ৷ চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানান স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে ৷
অস্বাভাবিক মৃত্যু থেকে খুনের সূত্র
এই ঘটনা প্রসঙ্গে বেঙ্গালুরু শহরের পুলিশ কমিশনার সীমন্থ কুমার সিং জানান, এই ঘটনার পর অস্বাভাবিক মৃত্যুর রিপোর্ট ফাইল করা হয় ৷ জানানো হয়, ত্বক বিশেষজ্ঞের মৃত্যু রহস্যময় ৷ তিনি বলেন, "এপ্রিল মাসে মারাঠাহাল্লি থানা এলাকায় এক মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর আসে ৷ তাঁর মৃত্যু ঘিরে রহস্য রয়েছে বলে জানানো হয় ৷ এদিকে এই সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি ৷ পুলিশ সব প্রমাণ সংগ্রহ করে ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পাঠায় ৷"
পুলিশের বিশেষ দল ক্যানুলা সেট থেকে শুরু করে ইনজেকশনের টিউব এবং অন্য সব চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করে ৷ সেগুলি তদন্তকারী আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ একই দিনে তদন্তকারী আধিকারিকরা দেহ থেকে ভিসেরার নমুনা সংগ্রহ করে ৷ মৃত্যুর সঠিক কারণ নিয়ে বিশেষজ্ঞের মতামত পেতে এই নমুনা এফএসএল-এ পাঠানো হয় ৷
এরপরও অভিযুক্ত চিকিৎসক তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে চাপ দিতে থাকে, যাতে তারা পুলিশে অভিযোগ দায়ের না করে ৷ ময়নাতদন্তের প্রয়োজন নেই বলেও জোর দেয় ৷ কিন্তু পুলিশ ময়নাতদন্ত করে ৷
সম্প্রতি এফএসএল বিশেষজ্ঞরা তাঁদের সাম্প্রতিক রিপোর্টে জানিয়েছেন, মৃতের শরীরে অ্যানাস্থেশিয়ার ওষুধ পাওয়া গিয়েছে ৷ এরপরই গত 13 অক্টোবর মৃতের বাবা মুনি রেড্ডি মারাঠাহাল্লি থানায় জামাই ডাঃ রেড্ডির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন ৷ তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন, জামাই তাঁর মেয়েকে অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ দিয়ে খুন করেছে ৷
অভিযোগের ভিত্তিতে সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করে মারাঠাহাল্লি থানা ৷ বেঙ্গালুরু থেকে 400 কিমি দূরে উদুপির মণিপাল থেকে অভিযুক্ত চিকিৎসকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ সেই সময় চিকিৎসক মহেন্দ্র রেড্ডি একটি সম্মেলনে ব্যস্ত ছিল ৷
কমিশনার সীমন্থ কুমার সিং জানান, সব ক'টি প্রমাণই বলছে স্বামী এই খুনে জড়িত ৷ তিনি বলেন, "এখনও পর্যন্ত যতগুলি প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তাতে এই খুনে স্বামীর হাত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ সে-ই প্রথমে স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল ৷ যা ঘটেছে, তা নিয়ে কোনও অভিযোগ করেনি ৷ শুধু বলেছে স্ত্রীর শরীর ভালো নেই ৷ তাঁর চিকিৎসা চলছে ৷"
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অভিযোগ তুলেছে, ডাঃ রেড্ডি তার পেশার সুযোগে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার এবং আইসিইউ-তে ঢুকে অ্যানাস্থেশিয়ার ওষুধ জোগাড় করেছে ৷ সেই ওষুধ স্ত্রীর উপর প্রয়োগ করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে ৷