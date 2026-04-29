বেঙ্গালুরুতে প্রবল বৃষ্টিতে দেওয়ালে ধস, অন্তত সাত জনের মৃত্যুর আশঙ্কা

বেঙ্গালুরুতে প্রবল বৃষ্টি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 29, 2026 at 8:30 PM IST

বেঙ্গালুরু, 29 এপ্রিল: বুধবার সন্ধ্যায় প্রবল বৃষ্টির কারণে বেঙ্গালুরুর বাউরিং হাসপাতালের সীমানর দেওয়াল ধসে পড়লে এই ঘটনায় দুই শিশু-সহ অন্তত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে৷ এছাড়াও, এই ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

নিহতরা ছিলেন রাস্তার হকার; বেঙ্গালুরুর ব্যস্ত শিবাজিনগর এলাকার হাসপাতালের সীমানা-প্রাচীর সংলগ্ন ফুটপাতে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করতেন । নিহতদের পরিচয় এবং অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য এখনও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার সীমন্ত কুমার সিং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার জানান, এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে শহরে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণেই ওই দেওয়ালটি ধসে পড়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিরা পালিয়ে বা সরে যাওয়ার কোনও সুযোগই পাননি ৷ কারণ, দেওয়ালটি হঠাৎ করেই তাদের ওপর ধসে পড়ে এবং তারা সবাই ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েন। অন্যান্য হকার ও দোকানদাররা ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে চাপা পড়া কয়েকজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

বেশ কিছু এলাকা থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টির খবর পাওয়া গিয়েছে (ইটিভি ভারত)

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রবল বৃষ্টিতে শিবাজিনগর এলাকার পথ-বিক্রেতা ও পথচারীরা একটি পুরনো দেয়ালের পাশে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং আড়াল হিসেবে একটি বিশাল ত্রিপল ব্যবহার করছিলেন। এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, “হঠাৎ করেই বৃষ্টি ও বাতাসের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় লোকজন ত্রিপলটির নিচে জড়ো হন। মুহূর্তের মধ্যেই তার দেয়ালটি ধসে পড়ে।” জরুরি উদ্ধারকারী দলগুলিকে সতর্ক করা হয় এবং তারা উদ্ধারকাজ শুরু করে দেয়। হতাহতের সঠিক সংখ্যা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি ৷ তবে দেওয়াল ধসের সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত মানুষের সংখ্যার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করছে যে, এতে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

আবহাওয়া দফতর এর আগে 29 ও 30 এপ্রিল বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল এবং কর্ণাটকের বিভিন্ন অংশে বজ্রপাত ও প্রবল ঝোড়ো বাতাসের আশঙ্কায় 'হলুদ সতর্কতা' জারি করেছিল। সেই পূর্বাভাসই সত্য প্রমাণিত হয়েছে৷ রাজ্যের বেশ কিছু এলাকা থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টির খবর পাওয়া গিয়েছে।

বেঙ্গালুরুর শান্তিনগর, লালবাগ, উইলসন গার্ডেন, জয়নগর, এমজি রোড, শিবাজিনগর, ম্যাজেস্টিক, মালেশ্বরম, জেপি নগর, বসবনগুডি এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি থেকে বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির খবর পাওয়া গিয়েছে। ট্রিনিটি সার্কেল এবং মধ্য বেঙ্গালুরুর কিছু অংশেও শিলাবৃষ্টি হয়েছে। ইয়েলাহাঙ্কা, বিদ্যারণ্যপুর এবং জালাহাল্লির মতো এলাকাগুলি মেঘাচ্ছন্ন ছিল এবং সেখানে আরও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

