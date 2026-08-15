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পাকিস্তান সেনাকে 'শিক্ষা' দিতে আফগান জঙ্গির সঙ্গে যোগাযোগ ! বেঙ্গালুরুতে গ্রেফতার বাংলার যুবক

উত্তর 24 পরগনার যুবকের মোবাইলে মিলল একাধিক অডিয়ো ও বার্তা ! TTP-র সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ, আফগানিস্তান যাওয়ারও প্রস্তুতি ছিল ৷

ARREST WEST BENGAL MAN
ধৃত আসফুল মালিক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 15, 2026 at 2:36 PM IST

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বেঙ্গালুরু, 15 অগস্ট: নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করতেন বেঙ্গালুরুর শিল্পাঞ্চলে । সংসার চলত সেই সামান্য উপার্জনেই । কিন্তু পুলিশের দাবি, পর্দার আড়ালে তৈরি হচ্ছিল অন্য এক পরিকল্পনা । আফগানিস্তানে থাকা এক ব্যক্তির সঙ্গে ফেসবুকে যোগাযোগ, পাকিস্তানে গিয়ে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের হয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার চেষ্টা এবং তার পরে পাকিস্তান সেনার বিরুদ্ধে হামলা চালানোর পরিকল্পনা- এই অভিযোগেই বেঙ্গালুরু পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেন পশ্চিমবঙ্গের উত্তর 24 পরগনার 25 বছরের এক যুবক ।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম আসফুল মালিক । উত্তর 24 পরগনার বাসিন্দা আসফুল দীর্ঘদিন ধরে বেঙ্গালুরুর উপকণ্ঠে জিগানিতে থাকতেন । বোম্মাসান্দ্রার শিল্পাঞ্চলের একটি বেসরকারি সংস্থায় নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করতেন তিনি ।

পুলিশের দাবি, নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (TTP)-এর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন আসফুল । আফগানিস্তানে থাকা সংগঠনের এক সদস্যের সাহায্যে প্রশিক্ষণ নিয়ে পাকিস্তানে গিয়ে সেনাবাহিনীর উপর হামলা চালানোর পরিকল্পনাও করেছিলেন তিনি । এ ব্যাপারে আসফুল ফেসবুকের মাধ্যমে আফগানিস্তানে থাকা ইমরান হায়দর নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেন । পুলিশের অভিযোগ, ওই ব্যক্তি TTP-র সঙ্গে যুক্ত ।

পুলিশের দাবি, কথোপকথনে পাকিস্তান সেনার বিরুদ্ধে ক্ষোভের কথা জানিয়েছিলেন আসফুল । পাকিস্তানে মসজিদ ও মাদ্রাসায় মুসলিমদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, এমন অভিযোগকে সামনে রেখে প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছার কথাও তিনি জানিয়েছিলেন বলে তদন্তকারীদের দাবি । এর পরই নাকি আফগানিস্তানে গিয়ে TTP-র কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরিকল্পনা তৈরি হয় ।

শুধু কথাবার্তাতেই পরিকল্পনা আটকে ছিল না, আফগানিস্তানে যাওয়ার জন্য আসফুল পাসপোর্ট তৈরি করেছিলেন বলেও জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা । এমনকী ভিসার জন্যও আবেদন করেছিলেন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তান যাওয়া হয়ে ওঠেনি । আর্থিক সমস্যার পাশাপাশি পারিবারিক দায়িত্বের কারণেও তাঁর পরিকল্পনা থমকে যায় বলে দাবি পুলিশের । তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন, বিদেশে থাকা ওই ব্যক্তির সঙ্গে আসফুলের যোগাযোগ কতটা গভীর ছিল এবং তাঁর সঙ্গে আর কারা যোগাযোগ রেখেছিলেন ।

আসফুলকে হেফাজতে নেওয়ার পর তাঁর মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে তদন্তকারীরা বেশ কিছু অডিয়ো রেকর্ডিং এবং বার্তা পেয়েছেন তদন্তকারীরা । সেগুলির একাংশে পাকিস্তান সেনাকে নিশানা করে কথাবার্তা ছিল বলেও তদন্তকারীদের দাবি । পুলিশ সূত্রের খবর, ওই ডিজিটাল তথ্যই এখন তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূত্র । মোবাইলের তথ্য বিশ্লেষণ করে আসফুলের সঙ্গে বিদেশে থাকা কোনও জঙ্গি সংগঠনের সদস্যের আরও যোগাযোগ ছিল কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে ।

তদন্তকারীরা একই সঙ্গে খতিয়ে দেখছেন, শুধু পাকিস্তান সংক্রান্ত পরিকল্পনাই ছিল, নাকি ভারতের মাটিতেও কোনও নাশকতার ছক নিয়ে আলোচনা হয়েছিল । পুলিশ জানিয়েছে, আসফুলের গতিবিধি সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ার পর হেব্বাগোডি থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে । ইন্সপেক্টর সোমশেখর জি-র নেতৃত্বে একটি দল গত 11 অগস্ট তাঁকে হেফাজতে নেয় । তার পর থেকেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ।

ইলেকট্রনিক সিটির ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ নারায়ণ এম জানিয়েছেন, আসফুলের বিরুদ্ধে TTP-র সঙ্গে যোগাযোগ এবং পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরিকল্পনার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । মূলত ষড়যন্ত্র, বিদেশি জঙ্গি যোগাযোগ এবং সন্ত্রাসবাদী হামলার পরিকল্পনা- এই তিনটি দিককে সামনে রেখে তদন্ত এগোচ্ছে । হেব্বাগোডি থানায় আসফুলের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারা 113 (3) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে । ওই ধারায় সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত অপরাধ ও তার ষড়যন্ত্রের বিষয় রয়েছে ।

আসফুল একাই এই পরিকল্পনা করেছিলেন, নাকি এর পিছনে আরও কোনও ব্যক্তি বা সংগঠনের যোগাযোগ ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । বিশেষ করে আফগানিস্তানে থাকা ইমরান হায়দরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কী ভাবে তৈরি হয়েছিল, কত দিন ধরে চলছিল, কী ধরনের নির্দেশ বা বার্তা আদানপ্রদান হয়েছে এবং আফগানিস্তানে যাওয়ার জন্য তাঁকে কেউ অর্থ বা অন্য কোনও সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিল কি না, তদন্তে সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

উত্তর 24 পরগনার এক যুবক বেঙ্গালুরুর শিল্পাঞ্চলে নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করতে করতে কী ভাবে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে জড়িয়ে পড়লেন ? একজন সাধারণ নিরাপত্তারক্ষীর পরিচয়ের আড়ালে তবে কি তৈরি হচ্ছিল আন্তর্জাতিক জঙ্গি-যোগাযোগের নেটওয়ার্ক ? তদন্তে এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজছে বেঙ্গালুরু পুলিশ ৷

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BENGALURU POLICE
CONSPIRING WITH AFGHAN NATIONAL
TERROR ATTACKS IN PAKISTAN
ARREST WEST BENGAL MAN

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