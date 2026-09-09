SIR নোটিশ পাননি ভারতরত্ন অধ্যাপক রাও, বিতর্কের আবহে দাবি কমিশনের
এসআইআর প্রক্রিয়ায় অমর্ত্য সেনের সঙ্গে তাঁর মায়ের বয়সের ফারাক নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয় । এবার আরেক ভারতরত্ন অধ্যাপক রায়ের নামের বদল নিয়ে জটিলতা ।
Published : September 9, 2026 at 5:38 PM IST
বেঙ্গালুরু 9 সেপ্টেম্বর : ভারতরত্ন প্রফেসর সিএনআর রায়কেও এসআইআরের নোটিশ দেওয়া হয়নি । এমনই দাবি করল নির্বাচন কমিশন । বেঙ্গালুরুর ইলেকশন অফিসার তথা চিফ কমিশনার মহেশ্বর রাও জানান, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, ভারতরত্ন অধ্যাপক রাওকে এসআইআর প্রক্রিয়ায় নোটিশ পাঠানো হয়েছে । কিন্তু এই খবরটি সত্য নয় ।
প্রবল বিতর্কের আবহে অবস্থান স্পষ্ট করল নির্বাচন কমিশন। কমিশনার জানান, ভোটার তালিকায় সিএনআর রাওয়ের নাম নিয়ে একটি জটিলতা থাকলেও তাঁকে নোটিশ পাঠানো হয়নি । কমিশনারের ব্যাখ্য়া, 2002 সালে তৎকালীন 76 নম্বর মালেশ্বরপুরম বিধানসভা কেন্দ্রের 129 নম্বর পার্টে ক্রমিক নম্বর 431-এ প্রফেসর নাম ছিল 'রামা' । এখন 157 নম্বর মালেশ্বরপুরম বিধানসভার 59 পার্টে ক্রমিক নম্বর 187-তে তাঁর নাম প্রফেসর সিএনআর রায় । এই বিষয়টি জানতে এবং তথ্যগত অসঙ্গতি দূর করতে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা অধ্যাপকের বাড়ি গিয়েছিলেন । তাঁকে এবং পরিবারের অন্য় সদস্যদের এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া হয় । তাঁরা সেই ফর্ম পূরণ করেন ।
কমিশনারের আরও দাবি, সংশ্লিষ্ট বিএলও নামের এই পার্থক্য় সংক্রান্ত বিষয়টি খেয়াল করেননি । পরে বিষয়টি নজরে আসে । তখনই তাঁর বাড়ি যাওয়া হয় । কমিশনের আধিকারিকদের পাশাপাশি পশ্চিম বেঙ্গালুরু পুরনিগমের কমিশনারও গিয়েছিলেন । এই বিষয়টিকেই অনেকে নোটিশ দেওয়া বলে ভেবেছিলেন । কিন্তু তা ঠিক নয় । কমিশনার আরও জানান, বিএলও, সিএনআর রাওয়ের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে সুপারিশ করেছেন । এখন সেই কাজই হচ্ছে ।
আধুনিক ভারতের রসায়ন চর্চায় চিন্তামণি নাগেশ রামচন্দ্র রাও এক বিরাট নাম । সলিড-স্টেট কেমিস্ট্রি বা কোনও পদার্থ যখন কঠিন অবস্থায় থাকে তখন তার রাসায়নিক গঠন কীভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে তা নিয়ে চর্চা করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন । 2014 সালে তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ অসমারিক সম্মান ভারতরত্ন দেওয়া হয় । দেশের তৃতীয় বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি এই সম্মান পেয়েছিলেন । তাঁর আগে এই সম্মান পেয়েছিলেন সিভি রমন এবং এপিজে আব্দুল কালাম ।
এসআইআরে অধ্যাপক রাওয়ের আগে আরেক ভারররত্ন অমর্ত্য সেনকে নিয়েও প্রবল বিতর্ক হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক তাৈরি হয় নানা মহলে । তাঁর ক্ষেত্রে অবশ্য় নাম নিয়ে বিতর্ক হয়নি । বিতর্ক হয়েছিল তাঁর সঙ্গে মা অমিতা সেনের বয়সের ফারাক নিয়ে । সে যাই হোক অর্থনীতিতে নোবেল জয়ী এবং দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মানের প্রাপক অমর্ত্য়কে কমিশন নোটিশ দেওয়ায় বিরোধিতায় সরব হয়েছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে সামাজিক সংগঠন । এবার অধ্যাপক রাওয়ের নাম জুড়ল এসআইআর বিতর্কে ।