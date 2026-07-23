বেঙ্গালুরুতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে গুরুতর আহত বাংলার 10
রাতে সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক হয়েছিল। সকালে কর্মীরা ঘুম থেকে উঠে ঘরের আলো জ্বালাতেই বিস্ফোরণ হয়।
Published : July 23, 2026 at 4:36 PM IST
বেঙ্গালুরু, 23 জুলাই: রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আহত পশ্চিমবঙ্গের 10 জন শ্রমিক ৷ বৃহস্পতিবার সকালে বেঙ্গালুরুর আনেকাল তালুকের বোমমাসান্দ্রায় রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণে 10 জন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে খবর।
জানা গিয়েছে, ওই এলাকার 'শ্রী সাই কমফোর্ট' পিজি (পেয়িং গেস্ট)-তে একটি সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। এই ঘটনায় সৌরভ চৌধুরী, আলাউদ্দিন, শান্তনু রাই, আবিবুল রহমান, সুব্রত বেরা ও দেবাশিস হালদার-সহ মোট 10 জন আহত হয়েছেন। আহত সকলেই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা ৷ তাঁরা স্থানীয় একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাঁদের দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, রাতে সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক হয়েছিল ৷ সকালে কর্মীরা ঘুম থেকে উঠে ঘরের আলো জ্বালাতেই বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের পরপরই ঘরগুলিতে আগুন ধরে যায়। এছাড়া বিস্ফোরণ এবং আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে ঘরের সব জিনিসপত্র চারদিকে ছিটকে পড়ে ৷ এমনকী ঘরের দরজা, জানালাও ভেঙে যায়। যে বাড়িটিতে বিস্ফোরণ ঘটেছে, সেখানে মোট 18টি ঘর রয়েছে বলে খবর। লিঙ্গরাজু নামে এক ব্যক্তি 'শ্রী সাই কমফোর্ট' নামের ওই পিজিটি চালাতেন ৷ এই বাড়িরই দোতলার একটি ঘরে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে ৷
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন দমকলকর্মীরা ৷ তাঁরাই আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। ঘটনাটি হেব্বাগোডি থানার আওতাধীন এলাকায় ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ হেব্বাগোডি পুলিশও ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেছে ৷ ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে পুলিশ ৷