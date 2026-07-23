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বেঙ্গালুরুতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে গুরুতর আহত বাংলার 10

রাতে সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক হয়েছিল। সকালে কর্মীরা ঘুম থেকে উঠে ঘরের আলো জ্বালাতেই বিস্ফোরণ হয়।

gas cylinder explosion
বেঙ্গালুরুতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 4:36 PM IST

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বেঙ্গালুরু, 23 জুলাই: রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আহত পশ্চিমবঙ্গের 10 জন শ্রমিক ৷ বৃহস্পতিবার সকালে বেঙ্গালুরুর আনেকাল তালুকের বোমমাসান্দ্রায় রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণে 10 জন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে খবর।

জানা গিয়েছে, ওই এলাকার 'শ্রী সাই কমফোর্ট' পিজি (পেয়িং গেস্ট)-তে একটি সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। এই ঘটনায় সৌরভ চৌধুরী, আলাউদ্দিন, শান্তনু রাই, আবিবুল রহমান, সুব্রত বেরা ও দেবাশিস হালদার-সহ মোট 10 জন আহত হয়েছেন। আহত সকলেই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা ৷ তাঁরা স্থানীয় একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাঁদের দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷

জানা গিয়েছে, রাতে সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক হয়েছিল ৷ সকালে কর্মীরা ঘুম থেকে উঠে ঘরের আলো জ্বালাতেই বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের পরপরই ঘরগুলিতে আগুন ধরে যায়। এছাড়া বিস্ফোরণ এবং আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে ঘরের সব জিনিসপত্র চারদিকে ছিটকে পড়ে ৷ এমনকী ঘরের দরজা, জানালাও ভেঙে যায়। যে বাড়িটিতে বিস্ফোরণ ঘটেছে, সেখানে মোট 18টি ঘর রয়েছে বলে খবর। লিঙ্গরাজু নামে এক ব্যক্তি 'শ্রী সাই কমফোর্ট' নামের ওই পিজিটি চালাতেন ৷ এই বাড়িরই দোতলার একটি ঘরে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে ৷

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন দমকলকর্মীরা ৷ তাঁরাই আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। ঘটনাটি হেব্বাগোডি থানার আওতাধীন এলাকায় ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ হেব্বাগোডি পুলিশও ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেছে ৷ ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে পুলিশ ৷

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