নিজামের শহরে জমজমাট দুর্গার অকালবোধন, পুজোর থিমে প্রাণ পাচ্ছে বনেদি বাড়ির ইতিহাস
Probase Pujo 2026: বাঙালি দেশের যে প্রান্তেই থাকুক, দুর্গাপুজো হবেই। হায়দরাবাদের এক দুর্গাপুজোয় এবারের থিম জমিদার বাড়ির বনেদিয়ানা ৷ বিশেষ প্রতিবেদন তিথি বন্দ্যোপাধ্য়ায় ঘোষের ৷
Published : October 18, 2026 at 3:44 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 অক্টোবর: বাংলা ও বাঙালি এখন চেনা মেজাজে ৷ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোয় মেতেছে আট থেকে আশি ৷ শনিবার সন্ধ্যায় চোরবাগানের ঘটনায় সকলেরই মন খারাপ । কিন্তু ভালোবাসার মতোই জীবন মানে অবিরাম চলা-বসা । তাই গ্লানি ভুলে জীবনে ফেরার আর বাস্তবকে মেনে নেওয়ার মাধ্যম উৎসব ।
পুজো ঘিরে উন্মাদনা শুধু বঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়। পুজো পুজো গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাংলার বাইরেও। বাঙালি থাকবে অথচ দুর্গাপুজো হবে না, এমনটা হয় নাকি ? তাই উৎসবে বাংলা আর হায়দরাবাদ মিলেমিশে একাকার। রবিবার নিজামের শহরে কীভাবে চলছে উমার আরাধনা ? ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ।
কর্মসূত্রে কলকাতা-সহ বাংলার নানা প্রান্তের বহু মানুষ হায়দরাবাদে থাকেন। প্রতিবছর হয়তো তাঁদের বাড়ি ফেরা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু তা বলে কি উৎসবের মেজাজ কে ফাঁকি দেওয়া যায় ? তাই নিজেদের উদ্যোগে হায়দরাবাদের মাসাব ট্য়াঙ্কের বানজারা ফাংশান হলে পুজো করে আসছেন এখানকার বাঙালিরা। তবে, শুধু বাঙালিরাই নন, এই পুজোয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেন অন্যরাও। অতি পরিচিত বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের এবার পুজো 53তম বর্ষে পা-দিল ৷
BCA-র দুর্গাপুজোয় আজ ধুমধাম করে পালিত হচ্ছে মহাষ্টমী ৷ পুজো উদ্যোক্তারা থিম হিসেবে বেছে নিয়েছেন বাঙালি বনেদি বাড়িকে ৷ বনেদি বাড়ির পুজোর ঐতিহ্য থেকে পুজোর রীতি-নিয়মের নানা দিক সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতেই এমন থিমের ভাবনা। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রূপ পেয়েছে মৃণ্ময়ী মূর্তিও।
দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান শহর হায়দরাবাদের প্রাণ কেন্দ্রে হওয়া এই পুজো প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালে মনেই হবে না, বাংলা থেকে ক'য়েকশো মাইল দূরের কোনও জায়গা। নিজামের শহরে এখন যেন পুরোপুরি বাঙালিয়ানার ছোঁয়া। এক চালা মূর্তি, ডাকের সাজ, ঢাক, কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ বুঝিয়ে দেবে দুর্গাপুজো আদতেই বিশ্বজনীন। ষষ্ঠী থেকে দশমী, পুজোয় বাদ যায় না কোনও আচার-অনুষ্ঠান।
প্রবাসে পুজো তো কী ? রীতি মেনে নবপত্রিকা স্নান, সন্ধিপুজো, আরতি, পুষ্পাজলি- কী নেই এখানে ? উল্লেখযোগ্যভাবে BCA-র পুজোয় মায়ের পুষ্পাঞ্জলির সময় প্রত্যেক ভক্তের হাতে থাকে পদ্মফুল ৷ যা সচরাচর কলকাতার পুজো প্যান্ডেলেও সেভাবে দেখা যায় না ৷ হয় দর্পণ বিসর্জন, সবই হয় নিয়ম-নিষ্ঠা ভরে। পাশাপাশি ভোগের আয়োজনও করা হয়ে থাকে। বাংলার পুরোহিতদের তত্ত্বাবধানেই হয়ে থাকে এই পুজো ৷ বিকেল গড়াতেই শুরু হয়ে যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
বাঙালির অন্তরের পুজো দেখতে আসেন অবাঙালিরাও। পুজো মণ্ডপে বাংলার পুজারীদের পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতীয়দের নাগরিকদের অংশগ্রহণ থাকে চোখে পড়ার মতো। এই দুর্গাপুজোর মধ্যে দিয়ে বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসবকে বাংলার বাইরে সবার সামনে তুলে ধরাও পুজো উদ্যোক্তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।
পুজোর কালচারাল সেক্রেটারি শর্মিলী বন্দোপাধ্যায়। পুজোর থিম এবং সাজসজ্জার দায়িত্বে সুজাতা পান। উৎসবের ক'টা দিন মানুষ এই পুজোয় এসে ভুলে যান যে, তাঁরা কলকাতা থেকে 1550 কিলোমিটার দূরে রয়েছেন ৷ তাঁরা ঠিক ততোটাই আনন্দ পান, ঠিক যতটা বাংলায় থাকলে পেতেন। বাংলার বাইরে মায়ের অকালবোধন আয়োজনে এর চেয়ে বড় সাফল্য আর কী-ই বা হতে পারে ৷