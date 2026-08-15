ETV Bharat / bharat

বিহারে রহস্য-মৃত্যু বাংলার যুবকের, ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার দেহ

মৃত যুবকের বন্ধুরা ভাড়া বাড়িতে গিয়ে সাড়াশব্দ না-পেয়ে পুলিশকে খবর দেন ৷ পুলিশ এসে কার্তিক সরকারের দেহ উদ্ধার করে ৷

BENGAL YOUTH DIES IN BIHAR
ভাড়া বাড়ি থেকে দেহ উদ্ধার (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 15, 2026 at 9:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গয়া, 15 অগস্ট: রহস্য-মৃত্যু বাংলার যুবকের ৷ বিহারের বোধগয়ায় থানা এলাকার ঘটনা । তদন্ত শুরু করে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মৃত্যুর নেপথ্যে রহস্য আছে। ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার ধনপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ৷ তাঁর নাম কার্তিক সরকার (36)। বোধগয়া থানা এলাকার অন্তর্গত মাস্তপুরার বিষ্ণু বিহার কলোনির একটি ভাড়া বাড়িতে তিনি থাকতেন ৷ শনিবার সেখান থেকে দেহটি উদ্ধার করা হয়। রহস্যজনক পরিস্থিতিতে যুবকের মৃত্যুর খবর পেয়ে বোধগয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তারা দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মগধ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কার্তিক শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন বিহারে ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই সম্পূর্ণ ঘটনা এবং মৃত্যুর কারণ জানতে পারবেন তদন্তকারীরা। বোধগয়ার এসডিপিও মধু কুমারী বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এই মৃত্যু সন্দেহজনক বলে মনে করা হচ্ছে। কার্তিক সরকারের দেহ একটি ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। তিনি বোধগয়ায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। পুরো বিষয়টি এখনও তদন্তাধীন ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।"

মৃতের বন্ধুরা জানিয়েছেন, কার্তিকের কোনও খোঁজ না-পেলায় এদিন বাড়িতে এসে পৌঁছন তাঁরা ৷ বাড়ি থেকে কয়েকবার হাঁকডাক করতে থাকেন ৷ সাড়া-শব্দ না-মেলায় পুলিশে খবর দেন কার্তিকের বন্ধুরা ৷ পুলিশ এসে বিষ্ণু বিহার কলোনির ওই ভাড়া বাড়ি থেকে পুরুলিয়ার ওই যুবককে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ৷ তারপর শারীরিক পরীক্ষা করতে গিয়েই দেখ যায় বাংলার ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে ৷

আশপাশের প্রতিবেশীরাও ছুটে আসেন ৷ খবর পেয়ে বোধগয়া এসডিপিও মধু কুমারী এবং বোধগয়া থানার প্রধান মনোজ কুমার সিং ঘটনাস্থলে পৌঁছন। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘরটি সিল করে দিয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সরকারি মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে ৷ পুলিশ বিভিন্ন দিক থেকে মামলাটি তদন্ত করে দেখছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, মৃত্যু ঠিক কীভাবে হল তা শুধুমাত্র ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর জানা যাবে।

TAGGED:

BENGAL YOUTH DEATH IN GAYA
মৃত্যু বাংলার যুবকের
বাংলার যুবকের দেহ উদ্ধার
YOUTH MURDER CASE
BENGAL YOUTH DIES IN BIHAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.