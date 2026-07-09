জগন্নাথ মন্দিরের উপরে ড্রোন, পুরীতে কলকাতার পর্যটককে আটক করল পুলিশ
জানা গিয়েছে, পুলিশের একটি দল মাটিমন্ডপ শাহি এলাকায় সফলভাবে একটি ড্রোন আটক করেছে। এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুরী পুলিশ একজনকে আটক করেছে।
Published : July 9, 2026 at 10:40 AM IST
পুরী, 9 জুলাই: জগন্নাথ মন্দিরের ওপর দিয়ে অবৈধভাবে ড্রোন ওড়ানোর ঘটনায় পুরী পুলিশ কড়া পদক্ষেপ করেছে। এই ঘটনায় পুরী পুলিশ একজনকে আটক করেছে। বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে 5টার দিকে পুরীর পুলিশ সুপারের (এসপি) কাছে মন্দির চত্বরে একটি ড্রোন ওড়ার খবর আসে। খবর পাওয়ার পরপরই এসপি প্রতীক সিং-এর নির্দেশে একটি বিশেষ পুলিশ দল গঠন করা হয় এবং তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সিংহদ্বার থানাকে খবর দেওয়া হয়।
এই ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের এক যুবক আটক
পুলিশের একটি দল সফলভাবে মাটিমন্ডপ শাহি এলাকা থেকে ড্রোনটি বাজেয়াপ্ত করেছে। এই ঘটনায় জড়িত কলকাতার যুবক জয়কৃষ্ণ মণ্ডলকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে।
পুরীর পুলিশ সুপার প্রত্যয় সিং এক সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন যে, এই ঘটনায় ব্যবহৃত ড্রোনটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং অভিযুক্তকে সিংহদ্বার থানায় আপাতত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে রাখা হয়েছে। ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। পুরী পুলিশ সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছে যে, মন্দির ও এর সুরক্ষিত চত্বরে ড্রোন ওড়ানো একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
আসছে অ্যান্টি-ড্রোন প্রযুক্তি
মন্দিরের ওপর দিয়ে ড্রোন ওড়ানোর ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। তবে ড্রোন চলাচল বন্ধ করার ক্ষেত্রে পুলিশ উল্লেখযোগ্য কোনও সাফল্য পায়নি। রাজ্যের আইনমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন জানিয়েছিলেন যে, মন্দিরের ওপর দিয়ে ড্রোন চলাচল বন্ধ করতে রাজ্য সরকার অ্যান্টি-ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করবে। কিন্তু, মন্দিরের ক্ষেত্রে তা এখনও কার্যকর করা হয়নি। জগন্নাথ-ভক্তরা এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা দীর্ঘদিন ধরেই মন্দিরের দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বারবার সতর্ক করে আসছে। তাই স্থানীয়দের মতে, মন্দির সুরক্ষার জন্য আধুনিক অ্যান্টি-ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি।