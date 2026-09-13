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কর্মরত অবস্থায় নিজেকে গুলি বাংলার SSB জওয়ানের, বিহারের ক্যাম্পে চাঞ্চল্য

SSB Jawan Shot Himself: মাঝরাতে আচমকা গুলির আওয়াজ ! মুহূর্তের মধ্য়ে চাঞ্চল্য ছড়ায় এসএসবি ক্য়াম্পে ৷ কর্মরত অবস্থায় নিজেকে গুলি করেন এক SSB জওয়ান ৷

BENGAL SSB JAWAN KILLED HIMSELF
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি- এপি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 13, 2026 at 3:44 PM IST

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কিষাণগঞ্জ (বিহার), 13 সেপ্টেম্বর: গুলি করে নিজেকে শেষ করলেন এসএসবি (SSB) জওয়ান ৷ দিঘা-মোহনা কোস্টাল থানার অন্তর্গত জাগাই বাসনের বাসিন্দা চয়ন মণ্ডলের ডিউটি করছিলেন বিহারের কিষাণগঞ্জের ঠাকুরগঞ্জ 19তম ক্যাম্পে ৷ শনিবার রাত তখন 12টা পার ৷ আচমকা গুলির আওয়াজে কেঁপে ওঠে ক্যাম্প এলাকা ৷ এসএসবি ডিআইজি একে সিং ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ তিনি জানান, কর্মরত অবস্থা নিজেকে গুলি করে শেষ করেছেন চয়ন ৷

কিষাণগঞ্জের জিয়াপোখরের এসএইচও (Station House Officer) গৌতম কুমার জানিয়েছেন, তদন্ত চলছে। তিনি বলেন, "ঘটনাস্থলের কাছাকাছি এলাকা থেকে সংশ্লিষ্ট সার্ভিস রাইফেলের একটি ব্যবহৃত কার্তুজের খোল উদ্ধার করা হয়েছে এবং পুলিশ তা বাজেয়াপ্ত করেছে। মৃত জওয়ানের নাম চয়ন মণ্ডল, বাবা-প্রফুল্ল মণ্ডল। তিনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দিঘা-মোহনা কোস্টাল থানার অন্তর্গত জাগাই বাসনের বাসিন্দা ৷"

গুলিবিদ্ধ হয়ে ওই এসএসবি (SSB) জওয়ানের মৃত্যুতে গতকাল রাতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ৷ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ সঙ্গে পুলিশ পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। কিষাণগঞ্জের এসপি সন্তোষ কুমার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

BENGAL SSB JAWAN KILLED HIMSELF
নিজেকে গুলি করে শেষ করেন বাংলার SSB জওয়ানে (ইটিভি ভারত)

ঘটনার কথা স্থানীয় ডেপুটি কমান্ড্যান্ট বিকাশ কুমার পান্ডে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানান। এসএসবি ডিআইজি একে সিং ঘটনাস্থলে পৌঁছন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন এসডিপিও-2 মনোজ কুমার। তাঁদের উপস্থিতিতে একটি এফএসএল (ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি) দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং সেখানে উপস্থিত জওয়ানদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ ও ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পরে বেশকিছু তথ্য সামনে এসেছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শনিবার মধ্যরাত (12) থেকে ভোর 3টের মধ্যে ওই জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে।

গৌতম কুমার শেষে বলেন, "প্রেমঘটিত কোনও বিষয়ে সে এরকম চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতে পারে ৷ এমনটাই আমাদের প্রাথমিক অনুমান ৷ ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ কিষাণগঞ্জের সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ফোন করে মৃতের পরিবারকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"

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নিজেকে শেষ করলেন এসএসবি জওয়ান
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BENGAL SSB JAWAN KILLED HIMSELF

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