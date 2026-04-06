নতুন নথি দেখতে পারে ট্রাইবুনাল, নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় সময় লাগবে; ভোটে এর প্রভাব পড়া উচিত নয়: সুপ্রিম কোর্ট

নতুন নথি দেখতে পারে ট্রাইবুনাল, নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় সময় লাগবে; ভোটে এর প্রভাব পড়া উচিত নয়: সুপ্রিম কোর্ট
সুপ্রিম কোর্টে কমিশনের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য উস্কানিমূলক ৷ উত্তরে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করা হবে ৷
Published : April 6, 2026 at 5:05 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 এপ্রিল: সোমবার দুপুর 12টা পর্যন্ত SIR-এ বিবেচনাধীন থাকা 60 লক্ষের কাছাকাছি অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়ে গিয়েছে ৷ সুপ্রিম কোর্টকে এমনটাই জানালেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ৷ এদিন শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পাঠানো সেই চিঠিও পড়ে শোনান ৷
একই সঙ্গে তিনি জানান, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁকে জানিয়েছেন, এদিন দুপুর 12টা পর্যন্ত 59 লাখ 15 হাজার অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে ৷ সুতরাং যে 60 লক্ষ নামের শুনানি ছিল তা প্রায় শেষ করে দিয়েছেন বিচার বিভাগের আধিকারিকরা ৷
অন্যদিকে, শুনানিতে উঠে আসে নন্দলাল বসুর নাতির নাম বাদ পড়া প্রসঙ্গও ৷ রাজ্যের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী বলেন, "যার আঁকা ছবি ছাড়া ভারতের সংবিধান অসম্পূর্ণ থাকত, তাঁর পরিবারের লোকের নামই ডিলিট হয়ে গিয়েছে ৷ নন্দলাল বসুর নাতির নামই এরা মুছে দিয়েছে ভোটার তালিকা থেকে ৷"
অন্যদিকে, আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান সওয়ালে বলেন, "60 লক্ষ মামলার মধ্যে 44 লক্ষ মামলার তথ্য পাওয়া গিয়েছে ৷ এর মধ্যে প্রায় 55 শতাংশ ক্ষেত্রে নাম উঠেছে, আর প্রায় 45 শতাংশ ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ বিচারকদের দ্বারা নাম বাদের হার খুবই বেশি।" তিনি আরও বলেন, "মোট 20 লক্ষ নাম বাদ দেওয়া ভোটারের মধ্যে ইতিমধ্যে 7 লক্ষ আপিল করা হয়েছে এবং আরও অনেক আপিল প্রক্রিয়ার অন্তর্গত রয়েছে ৷ আদালত 10 মার্চ আপিল ট্রাইবুনাল গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল, কিন্তু সেগুলি এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয়নি ৷" নন্দলাল বসুর নাতির প্রসঙ্গে এদিন সুপ্রিম কোর্ট জানায়, কমিশনকে নন্দলাল বসুর নাতি-নাতনির করা আপিলে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে।
এদিন কমিশনের আইনজীবী পাল্টা বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে বলছেন, উত্তরপ্রদেশ থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী আনা হচ্ছে আপনাদের মারার জন্য ৷ ক্রমাগত এ ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখা হচ্ছে ৷" অন্যদিকে, কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষ‘ করে বলেন, "আপনারা শুনুন, একজন মহিলা বিচারক ভয়ে কীভাবে কেঁদে আর্ত চিৎকার করছেন ৷" যা শুনে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, "রাজ্য মেশিনারি যে ব্যর্থ হয়েছে তা তো স্পষ্ট ৷"
প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, "ট্রাইবুনাল গঠিত হবে হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের দ্বারা ৷ তবে আগে ট্রাইবুনালের কাজ করার মতো পরিস্থিতি থাকতে হবে ৷ 15 জন বিচারপতিকে দিয়ে 19 দিনে সব কাজ করতে বললে তো বিশৃঙ্খলা হবেই ৷ আমরা হাইকোর্টের প্রধান বিচাপতিকে বলব, তিন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করুন ৷ এবং সেই কমিটি দেখবে ট্রাইবুনালের কাজ ৷"
ট্রাইবুনাল নিয়ে প্রধান বিচারপতির নির্দেশ:
- বিচারকদের দেওয়া কারণ-সহ সব কিছু খতিয়ে দেখে নিজেদের প্রক্রিয়া তৈরি করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে ট্রাইবুনাল।
- 19টি আপিল ট্রাইবুনালের একই রকম প্রক্রিয়া অনুসরণ করা প্রয়োজন।
- হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে তিন জন প্রাক্তন সিনিয়র প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।
- এই কমিটি একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ঠিক করবে, যা 19টি ট্রাইবুনালকেই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- অফলাইনে আপিল জমা দিলে জেলাশাসকের দফতর থেকে রসিদ দিতে হবে।
