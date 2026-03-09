চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ, সুপ্রিম কোর্টে দায়ের নয়া মামলা

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ, সুপ্রিম কোর্টে দায়ের নয়া মামলা
প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রবীণ আইনজীবী মানেকা গুরুস্বামী ৷ মামলা শুনতে রাজি হয়েছে আদালত ৷
Published : March 9, 2026 at 3:28 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 মার্চ: এসআইআর নিয়ে আরও একটি মামলা দায়ের হল সুপ্রিম কোর্টে ৷ বাংলায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পর প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকাদের নাম গিয়েছে এমন কয়েকজন সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হলেন ৷ তাঁদের আবেদন শুনতে রাজি হয়েছে আদালত ৷ আগামিকাল, মঙ্গলবার এসআইআর নিয়ে দায়ের হওয়া মূল মামলার শুনানি হবে ৷ তার সঙ্গেই নাম বাদ যাওয়া সংক্রান্ত আবেদনেরও শুনানি হবে বলে আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে ৷
সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রবীণ আইনজীবী মানেকা গুরুস্বামী ৷ তিনি জানান, যাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে তাঁদের অনেকই আগে ভোট দিয়েছেন ৷ কিন্তু নির্বাচন কমিশন এখন তাঁদের জমা দেওয়ার নথিকে মান্যতা দিচ্ছে না ৷ আর তাই তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ৷
এরপর বেঞ্চের তরফে জানানো হয়, এখন পরিস্থিতি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে তাঁদের পক্ষে বিচার বিভাগীয় কর্তারা ভোটার তালিকা নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেবেন তার অপেক্ষায় বসার কথা উপায় নেই ৷ এরপর আবেদনকারীদের তরফে সদ্য তৃণমূলের হয়ে রাজ্যসভা নির্বাচনে মনোনয়ন পেশ করা আইনজীবী জানান, এত মানুষের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে অবশ্যই শুনানি হওয়া উচিত ৷ এ প্রসঙ্গে তিনি বেশ কয়েকটি তথ্যও বেঞ্চের সামনে তুলে ধরেন ৷ তাঁর বক্তব্য শোনার পর মামলা শুনতে সম্মত হয় বেঞ্চ ৷
এর আগে এসআইআর নিয়ে 24 ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হয় ৷ সেদিন লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি বা তথ্য়গত অসঙ্গতি সংক্রান্ত কাজ করার জন্য এবার ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা থেকে বিচারকদের কাজে লাগাতে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের । তার দিন দুয়েক আগে এসআইআর সংক্রান্ত পরিস্থিতি বিস্তারিত জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল চিঠি লিখেছিলেন সুপ্রিম কোর্টে ৷
সেখানে তিনি জানিয়েছিলেন প্রায় 80 লক্ষ নথি খতিয়ে দেখার কাজ এখনও বাকি । এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের 294 জন কর্মরত ও প্রাক্তন বিচারকদের নিয়োগ করা হয়েছে ৷ তাঁরা প্রতিদিন 250 জনের নথি যাচাই করলেও 80 দিন লেগে যাবে এই কাজ সম্পন্ন করতে । এদিকে আজ, মঙ্গলবার জরুরি ভিত্তিতে মামলার শুনানি করা হয় ৷
এমনই নানা ঘটনার আবহে 28 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় ৷ তাতে দেখা গিয়েছে, মোট 63 লক্ষের কাছাকাছি ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ৷ এর পাশাপাশি 60 লক্ষ ভোটারের নাম রয়েছে বিচারাধীন তালিকায় ৷ এখান থেকেই নতুন সমস্যার শুরু ৷ একাধিক রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে সামাজিক সংগঠনের দাবি এই বিচারাধীন ভোটারদের ব্য়াপারে চূডান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে ভোটের দিন ঘোষণা করা যাবে না ৷ এরই মধ্য়ে রবিবার রাতে কলকাতায় আসে কমিশনের ফুলবেঞ্চ ৷ তাদের কাছে এই দাবি পৌঁছে দিয়েছে বামেরা ৷ এরপর মঙ্গলবার এসআইআর নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ শুনানি হতে চলেছে শীর্ষ আদলতে ৷ বিচারাধীন ভোটারদের নিয়ে আদালত কোনও নির্দেশ দেয় কি না, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে ৷ পাশাপাশি চূড়ান্ত তালিকা থেকে ভোটারদের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে আদালত কোনও নির্দেশ দেয় কি না, সেটাও তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে ৷