বাংলাদেশি সন্দেহে ওড়িশায় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ

বাংলাদেশি সন্দেহে ওড়িশায় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ
ওই ব্যক্তি সম্বলপুরে থাকতেন ৷ সেখানেই শ্রমিকের কাজ করতেন ৷ বুধবার রাতে দুষ্কৃতকারীরা তাঁকে পিটিয়ে খুন করে বলে অভিযোগ। আটক 6 ৷
Published : December 25, 2025 at 2:14 PM IST
সম্বলপুর, 25 ডিসেম্বর: বাংলাদেশি সন্দেহে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিককে ফের পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ৷ সম্বলপুরের আইন্থাপালি থানা এলাকার দানিপালি এলাকায় একদল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা এক পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে খুন করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে । জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তি শেখ জুয়েল পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। তৃণমূলের অভিযোগ, বাংলাদেশি তকমা দিয়ে ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে ৷ এই ঘটনায় 6 জনকে আটক করেছে পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি সম্বলপুরে থাকতেন ৷ সেখানেই শ্রমিকের কাজ করতেন । বুধবার রাতে দুষ্কৃতকারীরা তাঁকে পিটিয়ে খুন করে বলে অভিযোগ ৷ অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশ বিভিন্ন স্থানে অভিযান শুরু করেছে । আইন্থাপালি থানার আধিকারিক প্রদ্যুম্ন সোয়াইন জানান, সম্বলপুরের আইন্থাপালি থানার দানিপালি এলাকায় একটি নির্মিয়মান বিল্ডিংয়ে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু পরিযায়ী শ্রমিক কাজ করছিলেন ৷ বুধবার রাত সাড়ে 11টা নাগাদ তিন শ্রমিক পান মশলা ও বিড়ি কিনতে কাছের একটি দোকানে যান ৷ সেখানে প্রায় চারজন অজ্ঞাতপরিচয় যুবক প্রথমে তাদের সঙ্গে কথা বলে ৷ পরে তাঁদের থেকেই বিড়ি চায় ওই যুবকরা। পুলিশের দাবি, এই সময় কোনও এক কারণে ওই অজ্ঞাতপরিচয় যুবকদের সঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে কথা কাটাকাটি, পরে রীতিমতো ঝগড়া শুরু হয়।
এর পরই, ওই চার অজ্ঞাতপরিচয় যুবক পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের কাছে তাদের আধার কার্ড দেখতে চাইলে ফের ঝগড়া শুরু হয় । এরপরই ওই যুবকরা শ্রমিকদের ওপর নির্মমভাবে হামলা চালায় ৷ পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা শেখ জুয়েল নামের এক ব্যক্তিকে চরম মারধর করা হয় ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই শ্রমিকের । অন্যদিকে, আকুর রহমান এবং সোনওয়ার হোসেন নামে আরও দুই শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। আহত শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে খবর ৷
পুলিশ জানিয়েছে, শেখ জুয়েলের দেহ সম্বলপুর জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে ৷ নিহতের পরিবারকেও খবর দেওয়া হয়েছে ৷ এদিন দেহের ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে ৷ আইন্থাপালি থানার আধিকারিক প্রদ্যুম্ন সোয়াইন বলেন, "আইন্থাপালি থানায় 429/25.12.2025 নম্বরে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে । তদন্ত শুরু হয়েছে।"
ঘটনায় সরব হয়েছে তৃণমূল ৷ দলের সাংসদ সামিরুল ইসলাম সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "ওডিশায় আরোও এক বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিককে খুন করল বিজেপি। সম্বলপুরে বাংলাভাষী এক পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে তারা। গুরুতর আহত আরও দু’জন। বিজেপি-সমর্থিত দুষ্কৃতীরা তাঁদের বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী তকমা দিয়েই এই নৃশংস হামলা চালাল। আর কত নিরপরাধ বাংলাভাষী মানুষের প্রাণ নেবে বিজেপি ? যেখানে কেবল বাংলায় কথা বলার জন্য নাগরিকদের জীবন নিরাপদ নয় ? এটি আবারও প্রমাণ করল—বিজেপি বাংলাভাষীদের সঙ্গে কী আচরণ করে। তাই তো আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের যথার্থই বলেন বাংলাবিরোধী জমিদার।"
তিনি আরও লেখেন, "আমরা ঘৃণার রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি । কিন্তু এবার সাধারণ মানুষকেই রাস্তায় নেমে আওয়াজ তুলতে হবে। বাংলা থেকে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের কি পিটিয়ে মারার ছাড় দেওয়া হয়েছে ? আর যখন এরকম ঘটনা ঘটে, তখন কি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘুমিয়ে থাকেন ? বাংলার, বাঙালির উপর অত্যাচার তাঁদের নির্দেশেই হয় ৷"