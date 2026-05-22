মোদি সকাশে শুভেন্দু, উন্নয়নে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রীর

মোদি সকাশে শুভেন্দু, উন্নয়নে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রীর
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিল্লি আসেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ একে একে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি ৷
By PTI
Published : May 22, 2026 at 9:11 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 মে: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ পরে সোশাল মিডিয়ায় করা পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের উন্নয়নের ব্যাপারে সব ধরনর সাহায্য় করবেন বলে কথা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ কেন্দ্রের সহযোগিতায় রাজ্যর ডবল ইঞ্জিন সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে বাংলার সামগ্রিক উন্নয়নে ব্রতী হবে ৷
বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিল্লি আসেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ প্রথমেই বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে ৷ এরপর শুক্রবার সকালে প্রথমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা হয় মুখ্যমন্ত্রীর ৷ বিকেলে বৈঠক হয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ৷
Honoured and privileged to have met our respected Prime Minister; Shri @narendramodi Ji, in New Delhi today.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) May 22, 2026
This marks my first Official Meeting with Hon'ble PM since assuming the responsibility of serving the People of West Bengal as the Chief Minister.
I extend my deepest… pic.twitter.com/QS6Yc1LKCk
পরে সোশাল মিডিয়ায় করা পোস্টে এই বৈঠক থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম দিল্লি সফর নিয়ে কয়েকটি তথ্য তুলে ধরেন বাংলার প্রশাসনিক প্রধান ৷ তিনি লেখেন, "প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে গর্বিত ও সম্মানিত বোধ করছি ৷ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বাংলার মানুষকে সেবা করার সুযোগ পাওয়ার পর এটাই আমার প্রথম দিল্লি সফর ৷ এই আলোচনা সবদিক থেকে ইতিবাচক ৷ প্রধানমন্ত্রী আমায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ একইসঙ্গে বাংলার উন্নয়নে সব ধরনের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়ছেন তিনি ৷ আরও একবার তাঁর সবকা সাথ সবকা বিকাশ মন্ত্র নিয়েও চর্চা করেছি আমরা ৷"
পোস্টের অন্য একটি অংশে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "তিনি বাংলার উন্নয়নের জন্য সহযোগিতা করবেন এবং পরামর্শ দেবেন বলেছেন ৷ তাই আমি তাঁকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই ৷ বাংলায় এখন নতুন যুগের সূচনা হয়েছে ৷ আমাদের ডবল ইঞ্জিন সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন করবে ৷"
বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর সাংবিধানিক রীতি মেনে মুখ্যমন্ত্রীরা দিল্লি আসেন ৷ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী-সহ বিভিন্ন মন্ত্রকের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন ৷ অতীতে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও দিল্লি আসতেন ৷ পাশাপাশি সোনিয়া গান্ধি থেকে শুরু করে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো বিরোধী শিবিরের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গেও তিনি দেখা করতেন ৷ দীর্ঘদিনের সংসদীয় রীতি মেনে দিল্লি এলেন শুভেন্দু ৷
আপাতভাবে প্রশাসনিক হলেও তাঁর এই দিল্লি সফরের রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে বলেও মনে করা হচ্ছে ৷ 9 মে শপথ নিয়েছে শুভেন্দুর মন্ত্রিসভা ৷ মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া আরও পাঁচজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীও সেদিন শপথ নেন প্রধানমন্ত্রী-সহ প্রায় গোটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও 21টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সামনে ৷ এই পাঁচজনের দফতর বণ্টনও হয়ে গিয়েছে ৷ তাঁরা কাজও শুরু করেছেন ৷ তবে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ এথনও হয়নি ৷ এ নিয়েও প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷
অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও এখন দিল্লিতে আছেন ৷ তাঁর সঙ্গে বিজেপির শীর্ষনেতাদের বৈঠক হয়েছে ৷ সূত্রের খবর, আগামী দিন কয়েকের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভারও সম্প্রসারণ করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী ৷ বিধানসভায় বহুকাঙ্খিত জয়ের পর বাংলা থেকে কেউ মন্ত্রিসভায় স্থান পান কি না তা নিয়েই এখন চর্চা শুরু হয়েছে ৷
শুভেন্দুর দিল্লি সফরে দ্বিতীয় দিনে আরও একটি ঘটনা ঘটেছে ৷ এদিন বঙ্গভবনে আসেন তিনি ৷ সে সময় সেখানে ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দু'জনের মধ্যে সৌজন্য বিনিময় হয় ৷ পরে সংবাদমাধ্যমে বিধায়ক জানান, এতদিন তিনি রাজ্য়সভার সাংসদ ছিলেন ৷ কিন্তু সাংসদ পদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তাঁর জন্য বরাদ্দ বাংলো ছাড়া হয়নি ৷ এদিন সেই প্রক্রিয়া করতেই তিনি দিল্লি এসেছেন ৷ এসময়ই তাঁর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর দেখা হয় এবং তিনি সৌজন্য বিনিময় করেন ৷ বিধায়কের কথায়, "মুখ্যমন্ত্রী কোনও ব্যক্তি নয় ৷ ওটা একটি পদ ৷ আমার সঙ্গে মুখ্য়মন্ত্রীর দেখা হলে সৌজন্য বিনিময় করব সেটাই স্বাভাবিক ৷ কেউ যদি ভাবেন আমি মুখ ঘুরিয়ে চলে যাব সেটা আমার দ্বারা হবে না ৷"