বাংলায় প্রথম বুলেট ট্রেন, শিলিগুড়ি থেকে 3 ঘণ্টায় বারাণসী

বাংলা তার প্রথম বুলেট ট্রেন পেতে চলেছে শীঘ্রই৷

Bullet Train
বুলেট ট্রেন পেতে চলেছে বাংলা (প্রতীকী ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 2, 2026 at 5:27 PM IST

নয়াদিল্লি, 2 ফেব্রুয়ারি: বাজেটের পরের দিনই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ঘোষণায় বড় প্রাপ্তির কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেল ৷ বাংলা তার প্রথম বুলেট ট্রেন পেতে চলেছে শীঘ্রই৷ এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, "পশ্চিমবঙ্গকে অভিনন্দন ৷ কারণ, রাজ্য তার প্রথম বুলেট ট্রেন পেতে চলেছে— যা বারাণসী থেকে পটনা হয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাবে।"

তিনি আরও বলেন, "ভবিষ্যতে এই বুলেট ট্রেন করিডোরটি গুয়াহাটি পর্যন্তও প্রসারিত হবে, যা পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জন্য একটি বড় অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত হবে।"

2026-27 অর্থবর্ষের জন্য বাজেট প্রস্তাবে জানানো হয়েছে, সারা দেশে আরও সাতটি হাইস্পিড রেল করিডর তৈরির পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার৷ এই সাতটি হাইস্পিড রেল করিডরের মধ্যে একটি তৈরি হবে বারাণসী থেকে শিলিগুড়ির মধ্যে৷ অর্থাৎ, বঙ্গের সঙ্গে জুড়বে বারাণসী৷ এই পরিকল্পনাকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন 'গ্রোথ কানেক্টিভিটি' বা প্রগতির যোগাযোগ বলে উল্লেখ করেছেন৷

একাধিক শহরের মধ্যে সাতটি হাইস্পিড রেল করিডর তৈরি করা হবে বলে বাজেট প্রস্তাবে জানানো হয়েছে রবিবার ৷ এই হাইস্পিড রেল করিডর তৈরি হবে মুম্বই-পুনে, পুনে-হায়দরাবাদ, হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ-চেন্নাই, চেন্নাই-বেঙ্গালুরু, দিল্লি-বারাণসী ও বারাণসী-শিলিগুড়ি।

পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গের ডানকুনি থেকে গুজরাতের সুরাতের মধ্যে তৈরি হবে একটি ফ্রেট করিডর৷ উল্লেখ্য, ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর হল পণ্য পরিবহণের পথ ৷ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী রবিবার তাঁর বাজেট বক্তৃতায় জানিয়েছেন, দীর্ঘমেয়াদে কার্গো চলাচলকে আরও পরিবেশবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্রের ৷ সেই লক্ষ্য়ে একাধিক পদক্ষেপ করা হচ্ছে ৷ সেই পদক্ষেপগুলির মধ্যে একটি হল ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর, যা পূর্বের ডানকুনির সঙ্গে জুড়বে পশ্চিমের সুরাতকে ৷

