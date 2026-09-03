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কূটনীতিতে চকোলেটের ভূমিকা দারুণ, কিন্তু কূটনৈতিক সফরের জন্য নয়: বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী

ভারত ও বেলজিয়ামের যৌথ ইতিহাসের সাক্ষী ইন্ডিয়া গেট ৷ এই স্থাপত্যের ক্ষুদ্র সংস্করণ প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দিতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ওয়েভার ৷

Prime Minister Narendra Modi with Belgium Prime Minister Bart De Wever during the joint press meet at Hyderabad House, in New Delhi on September 3, 2026. (ANI)
(বাঁদিক থেকে) বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর যৌথ সাংবাদিক বৈঠক (ছবি: এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2026 at 6:04 PM IST

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নয়াদিল্লি, 3 সেপ্টেম্বর: কূটনীতির জন্য চকোলেট দারুণ ৷ কিন্তু কূটনৈতিক সফরের জন্য একেবারেই নয় ৷ বেলজিয়াম থেকে ভারতে আসার পথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য আনা উপহার একটি বিশেষ চকোলেট নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে আক্ষেপ করলেন বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী বার্ট ডে ওয়েভার ৷

গতকাল তিনি ভারত সফরে এসেছেন ৷ বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউজে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয় এবং একগুচ্ছ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৷

এই সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে একটি অভিনব উপহার দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী বার্ট ডে ওয়েভার ৷ বেলজিয়ামের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের চকোলেট দিয়ে তৈরি নয়াদিল্লির ঐতিহাসিক ইন্ডিয়া গেটের স্থাপত্য এনেছিলেন তিনি ৷ কিন্তু উপহারটি কূটনৈতিক সফরের পথেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ একই রকমের একটি চকোলেট তিনি দেশে রেখে এসেছেন ৷ সেটা প্রধানমন্ত্রী মোদির জন্য পাঠিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন ৷

হায়দরাবাদ হাউজে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী মোদি ও প্রধানমন্ত্রী ওয়েভার যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করেন ৷ তখন বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে একটি যথাযথ উপহার দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম- সবচেয়ে উন্নত মানের বেলজিয়াম চকোলেট দিয়ে তৈরি ইন্ডিয়া গেটের স্থাপত্য ৷ এই ইন্ডিয়া গেট একশো বছর ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ৷ কিন্তু আমার চকোলেটের ইন্ডিয়া গেট ভারতে পৌঁছনো পর্যন্ত টেকেনি ৷"

তিনি মজার ছলে বলেন, "আমরা দেখলাম, চকোলেট কূটনীতির ক্ষেত্রে দুর্দান্ত, কিন্তু কূটনৈতিক সফরের জন্য একেবারেই নয় ৷ কিন্তু বেলজিয়ামে একই রকমের একটি চকোলেট রাখা আছে ৷ আমি সেই আস্ত চকোলেটটি প্রধানমন্ত্রীকে এনে দেব ৷ সেই উচ্চাশা নিয়েই ভারত ছাড়ছি ৷"

ডি ওয়েভার ইন্ডিয়া গেটকে দুই দেশের মধ্যের ইতিহাস ও অংশীদারি প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করেন ৷ তিনি উল্লেখ করেন, এই ঐতিহাসিক গেটের চকোলেট স্থাপত্য উপহার হিসাবে বাছাই করার কারণ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বেলজিয়ামে ফ্ল্যান্ডার্স ফিল্ডস-এ যে ভারতীয় সেনারা লড়ে মৃত্যু বরণ করেছিলেন, তাঁদের স্মৃতিতে এই ইন্ডিয়া গেট তৈরি করা হয়েছিল ৷

ভারতীয় সেনাদের সাহসিকতা ও বলিদানের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "একশো বছরেরও বেশি সময় আগে, ভারতীয় সেনারা হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে বেলজিয়ামে পৌঁছে সেখানকার মাটি থেকে যুদ্ধে লড়েছিলেন ৷ আমরা সেটা ভুলিনি ৷"

তিনি আরও বলেন, "এটা আমাদের ইতিহাসের অংশ এবং আমাদের অংশীদারি ইতিহাসের অংশ এবং এটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় শান্তিকে কখনও সহজলভ্য বলে ধরে নিলে হবে না ৷ দুর্ভাগ্যবশত আজকের বিশ্বে আবার সেই শিক্ষা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে ৷"

গত 2 সেপ্টেম্বর তিনদিনের সফরে ভারতে এসেছেন বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী ৷ আগামিকাল তাঁর সফর শেষ হচ্ছে ৷ ভারত সফরে বেলজিয়ামের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, বাণিজ্য এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও মজবুত করার উদ্দেশে তাঁর এই সফর বলে জানা গিয়েছে ৷ গত দু'দশকে এই প্রথম বেলিজয়ামের কোনও প্রধানমন্ত্রী ভারতে এলেন ৷ প্রধানমন্ত্রী ডি ওয়েভারের সঙ্গে এসেছেন দেশের প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রী থিও ফ্রাঙ্কেন ৷ এছাড়া উচ্চস্তরীয় প্রতিনিধি দল, শিল্পপতি, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের নেতারাও এসেছেন ৷

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