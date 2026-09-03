কূটনীতিতে চকোলেটের ভূমিকা দারুণ, কিন্তু কূটনৈতিক সফরের জন্য নয়: বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী

কূটনীতিতে চকোলেটের ভূমিকা দারুণ, কিন্তু কূটনৈতিক সফরের জন্য নয়: বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী
ভারত ও বেলজিয়ামের যৌথ ইতিহাসের সাক্ষী ইন্ডিয়া গেট ৷ এই স্থাপত্যের ক্ষুদ্র সংস্করণ প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দিতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ওয়েভার ৷
Published : September 3, 2026 at 6:04 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 সেপ্টেম্বর: কূটনীতির জন্য চকোলেট দারুণ ৷ কিন্তু কূটনৈতিক সফরের জন্য একেবারেই নয় ৷ বেলজিয়াম থেকে ভারতে আসার পথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য আনা উপহার একটি বিশেষ চকোলেট নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে আক্ষেপ করলেন বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী বার্ট ডে ওয়েভার ৷
গতকাল তিনি ভারত সফরে এসেছেন ৷ বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউজে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয় এবং একগুচ্ছ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৷
এই সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে একটি অভিনব উপহার দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী বার্ট ডে ওয়েভার ৷ বেলজিয়ামের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের চকোলেট দিয়ে তৈরি নয়াদিল্লির ঐতিহাসিক ইন্ডিয়া গেটের স্থাপত্য এনেছিলেন তিনি ৷ কিন্তু উপহারটি কূটনৈতিক সফরের পথেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ একই রকমের একটি চকোলেট তিনি দেশে রেখে এসেছেন ৷ সেটা প্রধানমন্ত্রী মোদির জন্য পাঠিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন ৷
হায়দরাবাদ হাউজে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী মোদি ও প্রধানমন্ত্রী ওয়েভার যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করেন ৷ তখন বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে একটি যথাযথ উপহার দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম- সবচেয়ে উন্নত মানের বেলজিয়াম চকোলেট দিয়ে তৈরি ইন্ডিয়া গেটের স্থাপত্য ৷ এই ইন্ডিয়া গেট একশো বছর ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ৷ কিন্তু আমার চকোলেটের ইন্ডিয়া গেট ভারতে পৌঁছনো পর্যন্ত টেকেনি ৷"
We will also strengthen university and research links, StartUp connections and pathways for talent mobility.— Narendra Modi (@narendramodi) September 3, 2026
India and Belgium are natural partners, united by democratic values, strong people-to-people ties and a shared commitment to peace and progress. pic.twitter.com/wavSBtfyt8
তিনি মজার ছলে বলেন, "আমরা দেখলাম, চকোলেট কূটনীতির ক্ষেত্রে দুর্দান্ত, কিন্তু কূটনৈতিক সফরের জন্য একেবারেই নয় ৷ কিন্তু বেলজিয়ামে একই রকমের একটি চকোলেট রাখা আছে ৷ আমি সেই আস্ত চকোলেটটি প্রধানমন্ত্রীকে এনে দেব ৷ সেই উচ্চাশা নিয়েই ভারত ছাড়ছি ৷"
ডি ওয়েভার ইন্ডিয়া গেটকে দুই দেশের মধ্যের ইতিহাস ও অংশীদারি প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করেন ৷ তিনি উল্লেখ করেন, এই ঐতিহাসিক গেটের চকোলেট স্থাপত্য উপহার হিসাবে বাছাই করার কারণ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বেলজিয়ামে ফ্ল্যান্ডার্স ফিল্ডস-এ যে ভারতীয় সেনারা লড়ে মৃত্যু বরণ করেছিলেন, তাঁদের স্মৃতিতে এই ইন্ডিয়া গেট তৈরি করা হয়েছিল ৷
ভারতীয় সেনাদের সাহসিকতা ও বলিদানের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "একশো বছরেরও বেশি সময় আগে, ভারতীয় সেনারা হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে বেলজিয়ামে পৌঁছে সেখানকার মাটি থেকে যুদ্ধে লড়েছিলেন ৷ আমরা সেটা ভুলিনি ৷"
তিনি আরও বলেন, "এটা আমাদের ইতিহাসের অংশ এবং আমাদের অংশীদারি ইতিহাসের অংশ এবং এটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় শান্তিকে কখনও সহজলভ্য বলে ধরে নিলে হবে না ৷ দুর্ভাগ্যবশত আজকের বিশ্বে আবার সেই শিক্ষা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে ৷"
গত 2 সেপ্টেম্বর তিনদিনের সফরে ভারতে এসেছেন বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী ৷ আগামিকাল তাঁর সফর শেষ হচ্ছে ৷ ভারত সফরে বেলজিয়ামের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, বাণিজ্য এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও মজবুত করার উদ্দেশে তাঁর এই সফর বলে জানা গিয়েছে ৷ গত দু'দশকে এই প্রথম বেলিজয়ামের কোনও প্রধানমন্ত্রী ভারতে এলেন ৷ প্রধানমন্ত্রী ডি ওয়েভারের সঙ্গে এসেছেন দেশের প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রী থিও ফ্রাঙ্কেন ৷ এছাড়া উচ্চস্তরীয় প্রতিনিধি দল, শিল্পপতি, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের নেতারাও এসেছেন ৷