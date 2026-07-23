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জেলের ভিতরেই বিয়ে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত 2 বন্দির, আমন্ত্রণ পত্র থেকে প্রীতিভোজ - ছিল সবই

কারাগারের দেওয়াল টপকে প্রেম ! ভারতের কারা-ইতিহাসে যা সংশোধনমূলক বিচারব্যবস্থার এক বিরল দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে ।

jodhpur open jail
প্রতীকী ছবি (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 2:30 PM IST

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যোধপুর, 23 জুলাই: লোহার গরাদ, কঠোর সাজা, বন্দি জীবন ! সব কিছুর মাঝেও কখনও কখনও পথ খুঁজে নেয় ভালোবাসা । আর সেই ভালোবাসাই নতুন জীবন শুরু করার স্বপ্ন দেখাল রাজস্থানের যোধপুরের মান্ডোর ওপেন জেল ক্যাম্পের দুই যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত বন্দিকে । দীর্ঘ দেড় বছরের পরিচয় থেকে প্রেম, আর সেই সম্পর্ককে পরিণতি দিতে জেলের ভিতরেই বিয়ে করলেন নাগৌরের বাসিন্দা মূলারাম এবং মুম্বইয়ের সীমা ঘাডসে । ভারতের কারা-ইতিহাসে যা সংশোধনমূলক বিচারব্যবস্থার এক বিরল দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে ।

ওপেন জেলে পরিচয়, সেখানেই প্রেম

মূলারাম এবং সীমা, দু'জনেই পৃথক মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত । ভালো আচরণের জন্য তাঁদের রাজস্থানের মান্ডোর ওপেন জেল ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয়েছিল । ওপেন জেলে বন্দিদের তুলনামূলক বেশি স্বাধীনতা থাকে । সেখানেই একে অপরের কাছাকাছি আসেন তাঁরা । ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব গড়ায় প্রেমে । প্রায় দেড় বছর একসঙ্গে থাকার পর তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, বাকি জীবনও একসঙ্গেই কাটাবেন ।

jodhpur open jail
বিয়ের কার্ড (ইটিভি ভারত)

মূলারামের কথায়, "বিয়ে নাকি স্বর্গে ঠিক হয় । কিন্তু আমাদের বিয়ে ঠিক হয়েছে এই জেলেই । আমরাও সমাজের মূল স্রোতে ফিরতে চাই । আমাদের ভালো আচরণের কথা বিবেচনা করে ভবিষ্যতে সরকার যদি সাজা কমিয়ে দেয় বা ক্ষমা করে, তবে নতুন করে স্বাভাবিক জীবন শুরু করতে পারব ।"

স্বামীর খুনের মামলায় দণ্ডিত সীমা

2019 সাল থেকে স্বামীর খুনের মামলায় সাজা ভোগ করছেন সীমা ঘাডসে । মহারাষ্ট্রে থাকা তাঁর পরিবারের কেউ জেলে এসে বিয়েতে উপস্থিত হতে পারেননি । তাই জেলেই তৈরি হওয়া এক বান্ধবীর পরিবারের সদস্য এগিয়ে এসেছেন তাঁর পাশে । ফলোদির বাসিন্দা রাধাকিশন ভাগেলা সীমার 'বাবা'র দায়িত্ব পালন করেন । তিনিই কন্যাদান করেন । শুধু তাই নয়, তাঁর পরিবারই ছাপিয়েছে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র । আয়োজন করেছে 'মায়রা', 'প্রীতিভোজ'-সহ রাজস্থানের ঐতিহ্যবাহী বিয়ের নানা অনুষ্ঠান ।

হাইকোর্টের অনুমতিতে জেলের ভিতরেই বিয়ে

প্রথমে মূলারামের আইনজীবী প্যারোলে মুক্তির আবেদন করেছিলেন, যাতে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে রীতিনীতি মেনে বিয়ে করা যায় । কিন্তু রাজস্থান হাইকোর্ট অন্য সিদ্ধান্ত নেয় । আদালত জানায়, বিয়ে জেলের মধ্যেই হবে । এর উদ্দেশ্য, বন্দিদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন ও সমাজে পুনর্বাসনের পথকে উৎসাহ দেওয়া ।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, বিয়েতে 21 জন অতিথিকে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয় । জেল ক্যাম্পে বন্দিদের নিজস্ব কোয়ার্টারেই সমস্ত আয়োজন করা হয় । বিয়ের সম্পূর্ণ খরচ বহন করেন মূলারাম ।

সীমার আক্ষেপ, "আমরা গ্রামের বাড়িতে গিয়ে সব রীতি মেনে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম । কিন্তু আদালতের নির্দেশে জেলের মধ্যেই বিয়ে করতে হয়েছে । তবুও আমরা খুশি ।"

কেন বিশেষ এই বিয়ে?

মান্ডোর ওপেন জেল ক্যাম্পের এক নিরাপত্তারক্ষী জানান, শুধুমাত্র যাঁদের আচরণ দীর্ঘদিন ধরে সন্তোষজনক, তাঁদেরই ওপেন জেলে পাঠানো হয় । মূলারাম এবং সীমা সেই তালিকাতেই ছিলেন । তাই তাঁদের বিয়েকে শুধু ব্যক্তিগত ঘটনা হিসেবে নয়, বরং সংশোধনমূলক কারা-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে দেখা হচ্ছে ।

কারা বিশেষজ্ঞদের মতে, শাস্তির পাশাপাশি বন্দিদের সমাজে ফিরিয়ে আনার সুযোগ তৈরি করাও আধুনিক কারা-ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য । এই বিয়ে সেই দর্শনেরই বাস্তব প্রতিফলন ।

নতুন জীবনের স্বপ্ন

এক সময় খুনের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাঁদের ভবিষ্যৎ যেন অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল, সেই দুই মানুষই এখন নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছেন । তাঁদের কাছে এই বিয়ে শুধু সাতপাক নয়, অতীতের ভুল পেরিয়ে নতুন করে বাঁচার অঙ্গীকার । কারাগারের উঁচু প্রাচীরের মধ্যেই তাই জন্ম নিল এক ব্যতিক্রমী প্রেমের গল্প, যে গল্প বলছে, শাস্তির মাঝেও কখনও কখনও জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হতে পারে ।

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BEHIND BARS
TWO LIFE CONVICTS TO MARRY
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জেলের ভিতরেই বিয়ে
JODHPUR OPEN JAIL

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