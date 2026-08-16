'নালসার' বিতর্কের জের, আইন পড়ুয়াদের কাছে ক্ষমা চাইলেন বার কাউন্সিল চেয়ারম্যান

'নালসার' বিতর্কের জের, আইন পড়ুয়াদের কাছে ক্ষমা চাইলেন বার কাউন্সিল চেয়ারম্যান
স্বাধীনতা দিবসে দেওয়া এক বিবৃতিতে মনন মিশ্র জানান, সাম্প্রতিক ঘটনাবলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।
By PTI
Published : August 16, 2026 at 4:45 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 অগস্ট: 'নালসার' (NALSAR) বর্তমান ব্যাচের স্নাতক হতে চলা কোনও পড়ুয়াকেই আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা যাবে না ৷ এই মর্মে রাজ্য বার কাউন্সিলগুলিকে একটি নির্দেশিকা পাঠায় বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, যা পরে অবশ্য প্রত্যাহারও করে নেয় বিসিআই ৷ তবে সেই নির্দেশিকা নিয়ে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে বিসিআই ৷ ব্যাপক সমালোচনার মুখে শেষে আইন পড়ুয়াদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (বিসিআই)-এর চেয়ারম্যান মনন কুমার মিশ্র।
স্বাধীনতা দিবসে দেওয়া এক বিবৃতিতে মনন মিশ্র জানান, সাম্প্রতিক ঘটনাবলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে জানান, যদি তাঁর কোনও কথা বা বার্তা শিক্ষার্থীদের মনে আঘাত দিয়ে থাকে, তবে তিনি তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। বিবৃতিতে বলা হয়, "বর্তমান বিতর্কের সঙ্গে জড়িত কোনও বিষয়, আমার কোনও কথা বা চিঠি যদি আমাদের আইন শিক্ষার্থীদের মনে আঘাত দিয়ে থাকে, তবে আমি আন্তরিকভাবে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি এবং ক্ষমা চাইছি।"
তিনি আরও বলেন, "এই কথা বলতে কোনও দ্বিধা থাকা উচিত নয়, দুঃখ প্রকাশ করা কোনও সম্মান বা অহংকারের বিষয় নয়। এটি কেবল এই স্বীকৃতিরই বহিঃপ্রকাশ যে, আমাদের শিক্ষার্থীদের অনুভূতি ও উদ্বেগের গুরুত্ব রয়েছে।" বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে নালসা'র ইউনিভার্সিটি অফ ল-এর একদল শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও অধ্যাপকদের কাছে চিঠি লেখার পরই এই বিতর্কের সূত্রপাত হয়।
প্রথম নির্দেশিকায় বিসিআই চেয়ারম্যান মনন মিশ্র জানিয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে প্রধান বিচারপতির অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রচারের অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে রিপোর্টও চাওয়া হয়েছে। আইনজীবী মহলের সমালোচনার মুখে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই সিদ্ধান্ত অবশ্য প্রত্যাহার করা হয়। পরবর্তী সংশোধিত নির্দেশিকার বলা হয়, শিক্ষার্থীদের বড় অংশই নির্দোষ এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অসদাচরণের জন্য তাদের ভোগান্তি হওয়া উচিত নয়।
দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত পরবর্তীতে ওই নির্দেশিকার জন্য বিসিআই-এর তীব্র সমালোচনাও করেন ৷ তিনি সাফ বলেন, "বিষয়টি সম্পূর্ণ শিক্ষার্থী ও আমার মধ্যকার ৷" এরপর নালসার পড়ুয়ারা বার কাউন্সিল এবং মনন মিশ্রের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবিও জানায়। স্নাতক হতে চলা শিক্ষার্থী এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থীরাও যৌথ বিবৃতিতে একই ধরনের ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানায় ৷ তাদের সমাবর্তনে বিসিআই চেয়ারম্যান ও প্রধান বিচারপতির উপস্থিতির বিরোধিতাও করে।
মনন মিশ্র তাঁর বিবৃতিতে ন্যাশনাল ল'ইউনিভার্সিটিগুলির শিক্ষার্থীদের দেশের অন্যতম সচেতন ও বিচক্ষণ তরুণ নাগরিক হিসেবে অভিহিত করেন ৷ তিনি জানান, তাঁদের সিদ্ধান্তগুলির গুরুত্ব কেবল কোনও নির্দিষ্ট ঘটনা বা বিতর্কের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি বলেন, "আজ সেখানে যারা পড়াশোনা করছে, তারাই ভবিষ্যতে আইনজীবী, শিক্ষক ও বিচারক হিসেবে গড়ে উঠবে। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ হয়তো একদিন আইন ও বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পদেও আসীন হবে। এই কারণেই তাঁদের নেওয়া সিদ্ধান্তের গুরুত্ব কেবল কোনও একটি নির্দিষ্ট ঘটনা বা বিতর্কের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না ৷"
বিসিআই চেয়ারম্যানের জানান, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ও মতভিন্নতা সাংবিধানিক গণতন্ত্রের অংশ; তবে তিনি শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানান যেন নতুন কোনও তথ্য বা ব্যাখ্যা সামনে এলে তারা বিষয়গুলি নিরপেক্ষভাবে পুনর্বিবেচনা করে দেখে। তিনি আরও জানান, সমাবর্তন একটি বিশেষ অনুষ্ঠান ৷ এতে যোগ দেওয়া বা না দেওয়ার সিদ্ধান্তটি শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের নিজেদেরই।