আমেরিকায় সাড়া ফেলবে বাসমতি, ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি কৃষকদের পক্ষে: কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী

আমেরিকায় সাড়া ফেলবে বাসমতি, ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি কৃষকদের পক্ষে: কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী
কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান আশ্বস্ত করেছেন যে, এই চুক্তিতে দেশের প্রধান ফসল এবং দুগ্ধজাত পণ্য সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত।
Published : February 7, 2026 at 5:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন যে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তিটি কৃষকদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। তিনি আশ্বস্ত করেছেন যে, এই চুক্তিতে দেশের প্রধান ফসল এবং দুগ্ধজাত পণ্য সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত।
মধ্যপ্রদেশের সেহোর জেলার কৃষকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শিবরাজ সিং চৌহান জানান, এই চুক্তি ভারতীয় কৃষকদের জন্য নতুন আন্তর্জাতিক বাজারের দরজা খুলে দেবে। বিশেষ করে বাসমতি চাল এবং মশলার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "আমাদের বাসমতি চাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাড়া ফেলবে। আমাদের মশলা সেখানেও পৌঁছাবে। এর ফলে কৃষকরা সরাসরি উপকৃত হবেন।" তিনি ব্যাখ্যা করেন যে এই বাণিজ্য চুক্তি ভারতীয় কৃষি পণ্যের জন্য মার্কিন বাজার উন্মুক্ত করবে, একই সঙ্গে দেশের কৃষকদের ক্ষতি করে এমন আমদানি রোধ করবে।
অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তির কাঠামো ঘোষণা করা হয়েছে
ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারস্পরিক সুবিধার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তির কাঠামো ঘোষণা করেছে। এই কাঠামোটি 13 ফেব্রুয়ারি, 2025 তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে শুরু হওয়া বৃহত্তর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (BTA) আলোচনার অংশ। এর লক্ষ্য বাণিজ্য বৃদ্ধি, সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালী করা এবং উভয় দেশকে লাভবান করা। এই চুক্তির অধীনে, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা কিছু শিল্প পণ্য এবং নির্বাচিত কৃষি পণ্যের উপর কর (শুল্ক) হ্রাস বা বাতিল করবে। এর মধ্যে রয়েছে পশুখাদ্য, শুকনো ফল, ফল ও সবজি, সয়াবিন তেল, ওয়াইন এবং স্পিরিটের মতো পণ্য।
এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল স্পষ্ট করে বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে কোনও আপস করেনি। তিনি জানিয়েছেন, এই চুক্তিতে দুগ্ধজাত পণ্য, ফলমূল, শাকসবজি, মশলা এবং শস্য সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করা হয়েছে, যাতে দেশের কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত না হন।
সরকার যেসব পণ্যের আমদানি সুরক্ষিত রেখেছে তার মধ্যে রয়েছে...
শাক-সবজি: আলু, মটরশুঁটি, মটরশুঁটি, শসা, মাশরুম এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত বা হিমায়িত শাকসবজি
দুগ্ধজাত পণ্য: দুধ, দই, মাখন, ঘি, পনির, বাটারমিল্ক, ক্রিম এবং ঘোলজাতীয় পণ্য
শস্য: গম, চাল, ভুট্টা, বাজরা, জোয়ার, বার্লি, রাগি, ময়দা এবং মিহি ময়দা
মশলা: গোলমরিচ, লঙ্কা, ধনে, জিরা, হলুদ, আদা, হিং, মেথি, সরিষা এবং অন্যান্য মশলার আমদানি সুরক্ষিত রাখা হয়েছে এই চুক্তিতে ৷
কেন্দ্রের বিবৃতি অনুযায়ী, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত শিল্প পণ্যের ওপর শুল্ক বাতিল বা হ্রাস করবে এবং সেইসঙ্গে শুকনো ডিস্টিলার্স গ্রেইন (ডিডিজি), পশুখাদ্যের জন্য লাল জোয়ার, বাদাম, তাজা ও প্রক্রিয়াজাত ফল, সয়াবিন তেল, ওয়াইন ও স্পিরিট এবং আরও অন্যান্য পণ্য-সহ বিস্তৃত পরিসরের খাদ্য ও কৃষি পণ্যের ওপরও শুল্ক হ্রাস করবে।