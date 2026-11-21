জয়পুর থেকে দেহ আনার পথে দুর্ঘটনার কবলে অ্য়াম্বুলেন্স, বাংলার দুই বাসিন্দা-সহ মৃত 5
Barabanki Ambulance Accident: শনিবার সকালে উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনাটি ৷ শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ৷
Published : November 21, 2026 at 3:29 PM IST
বারাবাঁকি (উত্তর প্রদেশ), 21 নভেম্বর: রাজস্থান থেকে পশ্চিমবঙ্গের দিকে আসার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনার মুখে পড়ল একটি অ্যাম্বুলেন্স ৷ শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়েতে ৷ অ্যাম্বুলেন্সে থাকা চারজন যাত্রী ও চালক মারা গিয়েছেন ৷ মৃতদের মধ্যে দু’জন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা ৷ শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি অ্য়াম্বুলেন্স রাজস্থানের জয়পুর থেকে পশ্চিমবঙ্গের দিকে যাচ্ছিল ৷ অ্যাম্বুলেন্সে একটি দেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ৷ গাড়িতে চালক ছাড়াও ছিলেন চারজন ৷ শনিবার পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পিক-আপ ভ্যানের পিছনে ধাক্কা দেয় অ্যাম্বুলেন্সটি ৷ বারাবাঁকি জেলার সুবেহা থানা এলাকার অন্তর্গত পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ের বান্ধওয়া বাইপাসের 'পয়েন্ট 53.5'-এর কাছাকাছি এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ।
এই সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে অ্যাম্বুলেন্সে থাকা পাঁচজন গুরুতর আহত হন । তাঁদের দ্রুত হায়দারগড়ের কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন । উত্তর প্রদেশের এক পুলিশ আধিকারিক বেচু যাদব পাঁচজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন । মৃত ব্যক্তিদের সনাক্ত করার পর তাঁদের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে ।
নিহতদের নাম হল - রাজস্থানের আলওয়ারের জয় সিং (বাবার নাম, হরিওক), পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারের আমিনুর হক (বাবার নাম, আব্দুল হোসেন), পশ্চিমবঙ্গের রূপিক (বাবার নাম, আব্দুল রহমান), রাজস্থানের জয়পুরের মকবুল (বাবার নাম, শুভান) এবং গাড়ির চালক আলম ।
এই সড়ক দুর্ঘটনার বিষয়টি জানতে পেরে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ । সংশ্লিষ্ট আধিকরিকদের দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দেন তিনি।
এদিকে দুর্ঘটনার কারণ এখনও স্পষ্ট নয় । পুলিশ বর্তমানে ঘটনার পরিস্থিতি এবং কীভাবে অ্যাম্বুলেন্সটি পিক-আপ ভ্যানটিকে ধাক্কা দিল, তা খতিয়ে দেখছে । তবে পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, কুয়াশার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে ৷ বছরের এই সময় কুয়াশার কারণে ভোর বা সকালের দিকে দৃশ্যমানতা কম থাকে ৷ সেই কারণেই সামনের গাড়ি দেখতে না পেয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেন চালক ৷ সেটাই কারণ, নাকি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অ্যাম্বুলেন্সটি পিক-আপ ভ্যানের পিছনে ধাক্কা মারে, সেই প্রশ্নের উত্তর পুলিশের তদন্ত শেষ হলেই পাওয়া যাবে ৷
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