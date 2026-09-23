মাস শেষে তিনদিন ধর্মঘটের ডাক, রবিবার খোলা ব্যাঙ্ক
Banks to remain open on Sunday: টানা তিনদিন ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস । পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে বড় পদক্ষেপ সরকারের ।
By ANI
Published : September 23, 2026 at 8:23 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 সেপ্টেম্বর: প্রস্তাবিত তিনদিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের জেরে পরিষেবা যাতে সম্পূর্ণ ভেঙে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক । বিবৃতি জারি করে নির্মলা সীতারমনের মন্ত্রক জানিয়েছে আগামী রবিবার মানে 27 সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে । অন্য দিনের মতোই স্বাভাবিক পরিষেবা পাবেন গ্রাহকরা । বুধবার এই বিবৃতি জারি হয়েছে ।
28 থেকে 30 সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে । এ সময় পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতেই এই ব্য়বস্থা করা হয়েছে বলে দাবি মোদি সরকারের । একাধিক দাবিকে সামনে রেখে ব্যাঙ্ক বনধের ডাক দিয়েছে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস । এর আগে 26 এবং 27 তারিখ শনি-রবিবারের ছুটি । মানে টানা পাঁচদিন ব্যাঙ্কে পরিষেবা মিলত না ।
গ্রাহকদের নাজেহাল হতে হত । নির্দিষ্ট সময়ে বেতন মিলবে কি না সেটা নিয়েও ছিল আশঙ্কা । এমনই নানা ঘটনার আবহে রবিবার ব্যাঙ্ক খোলা রাখার সিদ্ধান্ত হল। মানে এখন পাঁচদিনের বদলে ব্যাঙ্কে কাজ হবে না চারদিন । তাতে গ্রাহকদের সমস্য়ার সম্পূর্ণ সমাধান হবে তা নয় কিন্তু কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে বলা হয়েছে দেশের শহর থেকে শুরু করে গ্রাম -সর্বত্র ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে । অর্থমন্ত্রকের বিবৃতি লেখা হয়েছে, গ্রাহকরা যাতে নির্দিষ্ট সময়ে পরিষেবা পান সেটা নিশ্চিত করতে ভারত সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । এর কোনও অন্যথা কোনওভাবেই হতে দেওয়া যাবে না ।
এদিকে, মঙ্গলবারও কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের তরফে ধর্মঘট ডাকা ইউনিয়নকে বনধ প্রত্যাহার করে নিতে অনুরোধ করা হয় । তবে বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সে ব্যাপারে কোনও খবর পাওয়া যায়নি ।
এর আগে 11 সেপ্টেম্বরও ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল । বেশ কয়েকটি দাবিকে সামনে রেখে এবার পরপর তিনদিন ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে । ব্যাঙ্কের কর্মীরা সপ্তাহে পাঁচদিন কাজ আর দু'দিন ছুটির দাবি জানিয়েছেন । পাশাপাশি কাজের মান অনুযায়ী ইনসেনটিভ দেওয়ার যে ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার চালু করেছে সেটি প্রত্যাহারের দাবিও জানানো হয়েছে ।