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বাঁকিপুরসহ তিন আসনে উপনির্বাচনের গণনা শুরু, 862 ভোটে এগিয়ে প্রশান্ত কিশোর

মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া, গুজরাতের মঞ্জলপুর বিধানসভা উপনির্বাচনের গণনাও চলছে ৷

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প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By PTI

Published : August 3, 2026 at 8:49 AM IST

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পটনা, 3 অগস্ট: সোমবার সকাল 8টায় বিহারের বাঁকিপুর, মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া, গুজরাতের মঞ্জলপুর বিধানসভা উপনির্বাচনের গণনা শুরু হয়েছে। সবার নজর এখন 'জন সুরজ পার্টি'-র হয়ে প্রথমবার নির্বাচনে লড়া প্রশান্ত কিশোরের উপর ৷ তিনি কি বিজেপির হাত থেকে এই আসনটি ছিনিয়ে নিতে পারবেন? বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীন রাজ্যসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর গত এপ্রিলে এই আসনটি ছেড়ে দেওয়ায় উপনির্বাচন হচ্ছে। প্রথম রাউন্ডের শেষে 862 ভোটে এগিয়ে রয়েছেন প্রশান্ত ৷

গত ৩০ জুলাই এই উপনির্বাচনে ভোটদানের হার ছিল 34.30 শতাংশ ৷ গত বিধানসভা নির্বাচনে এই হার ছিল 41.45 শতাংশ, অর্থাৎ এবার ভোটদানের হার 7 শতাংশেরও বেশি কমেছে। এবারের নির্বাচনে ২৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।নীতিন নবীন এর আগে টানা পঞ্চমবারের মতো এই আসনটি জিতেছিলেন ৷ শেষবার তিনি নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আরজেডি-র রেখা গুপ্তাকে 50 হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত করেন। আরজেডি এই উপনির্বাচনেও প্রার্থী করেছে রেখাকে।

ভোটকুশলী হিসেবে পরিচিত প্রশান্ত কিশোর কয়েক বছর আগে 'জন সুরজ পার্টি' গঠন করেছিলেন ৷ তারপর প্রথম কোনো নির্বাচনে লড়ছেন । অন্যদিকে, বিজেপি 1995 সাল থেকে (এই কেন্দ্রটি 'পাটনা পশ্চিম' নামে পরিচিত ছিল) এই আসনে কখনও হারেনি ৷ এবার দলের যুব শাখার অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত নেতা নীরজ কুমার সিনহাকে প্রার্থী করেছে।

গুজরাতের মঞ্জলপুরে গত 30 জুলাই উপনির্বাচনে 37.5 শতাংশ ভোট পড়েছে। দীর্ঘ অসুস্থতার পর গত 2 জুন প্রবীণ বিজেপি বিধায়ক ও গুজরাটের প্রাক্তন মন্ত্রী যোগেশ প্যাটেলের মৃত্যুর কারণে এই নির্বাচন হয়।

দাতিয়ায় মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপির আশুতোষ তিওয়ারি এবং কংগ্রেস প্রার্থী ঘনশ্যাম সিংয়ের মধ্যে। 30 জুলাই ভোটগ্রহণ হয় এবং এই কেন্দ্রে ভোটদানের হার ছিল 71.44 শতাংশ। 2023 সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী রাজেন্দ্র ভারতী বিজেপি নেতা ও রাজ্যের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্রকে 7.500 এর বেশি ভোটে পরাজিত করেছিলেন।

TAGGED:

BIHAR BANKIPUR
PRASHANT KISHOR
ECI
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