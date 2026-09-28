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দাবি খতিয়ে দেখার আশ্বাস, আপাতত হচ্ছে না তিনদিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘট

Bank strike deferred: চারটি শনিবারই ছুটি দেওয়া যায় কিনা তা ঠিক করতে ইউএফবিইউ এবং আইবিইউ-কে নিয়ে একটি যৌথ কমিটি তৈরি হবে বলে ঠিক হয়েছে ।

BANK
আপাতত হচ্ছে না তিনদিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘট (ছবি-এএনআই)
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By PTI

Published : September 28, 2026 at 12:55 AM IST

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নয়াদিল্লি, 28 সেপ্টেম্বর: আপাতত হচ্ছে না তিনদিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘট । সোমবার থেকে টানা তিনদিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস বা ইউএফবিইউ। কিন্তু রবিবার রাতে তারা জানায় যে সমস্ত দাবিকে সামনে রেখে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল সেগুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অ্য়াসোসিয়েশন বা আইবিইউ ।

এমতাবস্থায় ধর্মঘট আপাতত স্থগিত থাকছে । পরে দরকার হলে নতুন করে ধর্মঘটের ঘোষণা হবে । অন্য কয়েকটি দাবির সঙ্গে সপ্তাহে দু'দিন ছুটি দেওয়া যায় কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানানো হয়েছে বিবৃতিতে ।

রবিবার বেশি রাতে ইউএফবিইউ-র তরফে জারি করা ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "মাসের চারটি শনিবার ছুটি দেওয়া যায় কিনা তা ঠিক করতে ইউএফবিইউ এবং আইবিইউ-কে নিয়ে একটি যৌথ কমিটি তৈরি হবে । তারা এই প্রস্তাবের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখবে । সংশ্লিষ্ট পক্ষ গুলির সঙ্গে কথা বলবে । গ্রাহকদের যাতে কোনও ক্ষতি না হয় তা নিশ্চিত করে এবং তাঁদের সঙ্গে কথা বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে । "

এর আগে প্রস্তাবিত তিনদিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের জেরে পরিষেবা যাতে সম্পূর্ণ ভেঙে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে বড় পদক্ষেপ নেয় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক । বিবৃতি জারি করে নির্মলা সীতারমনের মন্ত্রক জানায় রবিবার মানে 27 সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে । অন্য দিনের মতোই স্বাভাবিক পরিষেবা পাবেন গ্রাহকরা । বুধবার এই বিবৃতি জারি হয়। সেই মতো ব্যাঙ্ক খোলা ছিল । তবে কোনও কোনও জায়গায় কর্মীদের উপস্থিতি ছিল বেশ কম । অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছিল, গ্রাহকদের পরিষেবার সঙ্গে আপস করা কোনওভাবেই সম্ভব নয় । সে কথা মাথায় রেখেই রবিবার ব্যাঙ্ক খোলার কথা বলা হয়েছিল ।

ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের মধ্যে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে আরও একটি বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল । জানানো হয়েছিল, এটিএম থেকে টাকা তোলার জন্য গ্রাহকদের আর কোনও চার্জ দিতে হবে না। তবে, এই সুবিধাটি মাত্র তিন দিনের জন্য লাগু থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (SBI) গ্রাহকদের কাছ থেকে এটিএম লেনদেনের ফি না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু এখন ধর্মঘট পিছিয়ে যাওয়ায় সেই সুবিধে মিলবে কি না তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে ।

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