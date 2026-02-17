ETV Bharat / bharat

'সদিচ্ছার বার্তা দিল্লির!' তারেক রহমানের শপথের দিনেই পেট্রাপোল দিয়ে ফেরানো হল 28 বাংলাদেশিকে

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, নতুন সরকারের সূচনালগ্নে এই প্রত্যাবর্তন নিছক প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, বরং পারস্পরিক আস্থার বার্তাও বয়ে আনতে পারে ।

সীমান্ত পেরোলেন 28 বাংলাদেশি (ফাইল ছবি৷)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 17, 2026 at 8:29 PM IST

জলপাইগুড়ি, 17 ফেব্রুযারি: কাকতালীয় না কি কূটনৈতিক বার্তা ? বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারেক রহমানের শপথের দিনেই ভারত থেকে 28 জন বাংলাদেশি নাগরিককে নিজ দেশে ফেরানো হল । দীর্ঘদিন আইনি জটিলতায় আটকে থাকা এই প্রত্যাবর্তন ঘিরে দুই দেশের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়েও নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ।

রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার বিভিন্ন হোমে থাকা বাংলাদেশি আবাসিকদের 17 ফেব্রুয়ারি সীমান্তে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ আগেই দেওয়া হয়েছিল । সেই অনুযায়ী মঙ্গলবার সকাল 11টা নাগাদ তাঁদের পেট্রাপোল সীমান্তে নিয়ে যাওয়া হয় ।

তারেক রহমানের শপথের দিনেই সীমান্ত পেরোলেন 28 বাংলাদেশি (নিজস্ব ভিডিয়ো)

আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া ডিমডিমায় অবস্থিত হেভেন শেলটার হোমে মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় সাত বছর ধরে থাকা আয়েশা আখতারও এ দিন দেশে ফিরলেন । আইনি জটিলতা ও দুই দেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির জেরে তাঁর প্রত্যাবর্তন বারবার পিছিয়ে গিয়েছিল। প্রশাসনিক স্তরে কাগজপত্র আদানপ্রদান হলেও বাস্তবায়ন হচ্ছিল না সিদ্ধান্ত । অবশেষে নতুন সরকারের প্রাক্কালে সেই জট কাটল ।

জলপাইগুড়ি জেলার অনুভব হোম থেকে তিন নাবালিকা, রাজ্য সরকারের অধীন কোরক হোম থেকে ছ’জন নাবালক, মহরমপুর মানসিক হাসপাতাল থেকে এক যুবককে পাঠানো হয়েছে। উত্তর 24 পরগনা জেলার বিভিন্ন হোম—ধ্রুবাশ্রম, কিশলয় ও সুকন্যা—থেকে মোট 15 জনকে ফেরানো হয়েছে। দক্ষিণ 24 পরগনার নিউ এজ সোসাইটিতে থাকা এক 17 বছরের কিশোরও দেশে ফিরেছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, নতুন সরকারের সূচনালগ্নে এই প্রত্যাবর্তন নিছক প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, বরং পারস্পরিক আস্থার বার্তাও বয়ে আনতে পারে । দুই দেশের মানবাধিকার ও নাগরিক সুরক্ষা সংক্রান্ত সহযোগিতা আরও মজবুত হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ।

হেভেন শেলটার হোমের কর্ণধার সাজু তালুকদার বলেন, “দীর্ঘ লড়াইয়ের পর অবশেষে আয়েশা নিজের বাড়ি ফিরছে । স্মৃতি ফিরে পাওয়ার পর থেকেই ও দেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল ছিল । সাত বছর আমাদের সঙ্গে ছিল—খারাপ লাগছে, তবে ওর বাড়ি ফেরার আনন্দটাই বড় ।”

প্রসঙ্গত, আয়েশার অসহায়তার কাহিনি প্রথম সামনে এনেছিল ইটিভি ভারত । সংবাদমাধ্যমের উদ্যোগেই প্রশাসনিক স্তরে যোগাযোগের সেতু তৈরি হয়। তারই ফল, প্রায় এক দশক পর নিজের ঠিকানায় ফিরতে পারলেন বাংলাদেশের মেয়ে আয়েশা৷

