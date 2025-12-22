অশান্ত বাংলাদেশ, দিল্লির ভিসা কেন্দ্র বন্ধ করল ঢাকা
নয়াদিল্লি, 22 ডিসেম্বর: বাংলাদেশে নতুন করে অশান্তি শুরুর পর সে দেশে থাকা একাধিক ভিসা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছিল ভারত ৷ এবার দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের অফিসের ভিসা কেন্দ্র বন্ধ করল ঢাকা ৷ হাইকমিশনে পাওয়া যায় এমন অন্য পরিষেবাও আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে ৷
সম্প্রতি বাংলাদেশের ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাসের হত্যার প্রতিবাদে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভে দেখান কয়েকজন ৷ এর ফলে হাইকমিশনের সুরক্ষা লঙ্ঘিত হয়েছে, জানিয়ে খবর প্রকাশ করে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলির একাংশ ৷ কিন্তু বিদেশমন্ত্রক বিবৃতিতে জানায় এই খবরগুলি বিভ্রান্তিকর ৷ এর পাল্টা বিবৃতিতে বাংলাদেশের দাবি, 20 ডিসেম্বর হাইকমিশনের সামনে যা ঘটেছে, তা দুঃখজনক ৷ একে 'বিভ্রান্তিকর প্রচার' বলে চালানো যায় না ৷ এর ঠিক একদিন পরই দিল্লির ভিসাকেন্দ্র বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল বাংলাদেশ ৷
বাংলাদেশের গণআন্দোলনের নেতা শরীফ ওসমান হাদির হত্যার পর থেকে নতুন করে অশান্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ ৷ 12 ডিসেম্বর গুলিবিদ্ধ হওয়া হাদিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সিঙ্গাপুরে ৷ গত বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যুর খবর দেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ৷ এর খানিকক্ষণের মধ্যেই হামলা হয় চট্টগ্রামে ভারতীয় উপ-হাইকমিশনারের বাড়িতে ৷ এমনই আবহে শনিবার রাতে সিলেটে থাকা উপ-হাইকমিশনের দফতর ও ভিসাকেন্দ্রের নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হয় ৷