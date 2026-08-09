মোদি-তারেক মুখোমুখি হলে দ্বিপাক্ষিক সমস্যার সমাধান সম্ভব, আশাবাদী দীনেশ
ভারতের মাটি থেকে নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন মুজিব-তনয়া । তা নিয়ে ফের ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে নতুন করে চাপানউতোরের সৃষ্টি হয়েছে ৷
By PTI
Published : August 9, 2026 at 7:59 PM IST
ঢাকা, 9 অগস্ট: বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল বক্তৃতায় পর ঢাকার সঙ্গে দিল্লির সম্পর্কের মধ্যে নতুন করে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে ৷ ঢাকা প্রবল ক্ষোভ জানিয়ে বিবৃতি প্রকাশ করেছে ৷ এই আবহে সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিকস গোষ্ঠীর সম্মেলনে যোগ দিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আদৌ দিল্লি যাবেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ কিন্তু ঢাকায় ভারতের হাই কমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী রবিবার জানিয়েছেন, দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সরাসরি সাক্ষাৎ হলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যের জটিলতার সমাধান হতে পারে ৷
আগামী 12-13 সেপ্টেম্বর দিল্লিতে বসবে ব্রিকসের সম্মেলন ৷ গোষ্ঠীর বাইরের দেশগুলিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের আউটরিন অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে দিল্লি ৷
গত 5 অগস্ট বাংলাদেশ জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিকী উদযাপন করছে । সেই সময় দিল্লিতে 'ফরেন করেসপনডেন্টস' ক্লাব সাউথ এশিয়া' (FCC South Asia) আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজির হয়ে হাসিনা বলেন, "দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছি । কিন্তু নিজের দেশের মানুষের কাছ থেকে কখনওই বিচ্ছিন্ন হইনি ৷" হাসিনা আরও বলেন, "আমি ফিরলে আমাকে হয়তো খুন করা হবে, জেলে পাঠানো হবে ৷ তারপরও আমি দেশে ফিরব ৷" ডিসেম্বরেই তিনি বাংলাদেশ ফিরবেন বলেও জানান হাসিনা ৷
মুজিবুর-কন্যার এই আত্মপ্রকাশের পরপরই প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করে বিবৃতি জারি করে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক ৷ "গণহত্যার দায়ে দণ্ডিত ও পলাতক শেখ হাসিনাকে দিল্লিতে গণমাধ্যমের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ দেওয়ায় বাংলাদেশ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছে ৷ সেখানে তিনি ও তাঁর সহযোগীরা বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও এদেশের জনগণের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন ৷"
এর দু'দিন পর 7 অগস্ট সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, হাসিনার এই সাংবাদিক সম্মেলনে আত্মপ্রকাশের ঘটনায় ভারত কোনওভাবেই জড়িত নয় বা তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করে না মোদি সরকার ৷ তিনি স্বাধীনভাবে একটি বেসরকারি সংস্থার সাংবাদিক বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন ৷ মুখপাত্র বলেন, "ওই অনুষ্ঠানটির আয়োজক বেসরকারি সংস্থা ৷ এক্ষেত্রে সরকারের কোনও ভূমিকা নেই ৷ ওই ফোরামে শেখ হাসিনা যাই বলে থাকুন, তাকে স্বীকৃতি দেয় না ভারত সরকার ৷ বিশেষত বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকারকে নিয়ে তিনি যা বলেছেন, তাকে একেবারেই সমর্থন করে না দেশ ৷"
এই ঘটনার পর এদিন বাংলাদেশের একটি ভিসা আবেদনের কেন্দ্রে হাজির হয়ে দীনেশ বলেন, "যখন দু'জন নেতার মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়, তখন অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় ৷ আমি এই বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী (বৈঠকে এই সমস্যার সমাধান হবে) ৷" তিনি আরও বলেন, "আমরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি ৷ তিনি একজন জননেতা ৷ আর আমাদের প্রধানমন্ত্রীও জননেতা ৷" কূটনীতিকের সংযোজন, "আমি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ৷ সবকিছুই ইতিবাচক রয়েছে ৷"
গত 12 জুন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে ঢাকায় এসেছিলেন দীনেশ ত্রিবেদী ৷ প্রথমে তৃণমূলে থাকাকালীন রেলমন্ত্রী পরে বিজেপিতে গিয়ে সংগঠনের গুরু দায়িত্বে- দীনেশর রাজনৈতিক জীবন বেশ ঘটনাবহুল । তাঁর আগে কোনও রাজনৈতিক ব্য়ক্তিত্ব বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনারের দায়িত্ব পালন করেনি । আগামিকাল তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাক্ষাতের কথা রয়েছে ৷
2024 সালে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের তিন দিন পর বাংলাদেশে ফেরেন মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তাঁর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী প্রশাসন গঠিত হয় ৷ এই সময় বাংলাদেশে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হিংসার ঘটনায় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতি ঘটে ৷ ভারত বারবার হিন্দুদের উপর অত্যাচার নিয়ে সরব হয়েছে ৷ এরপর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদীয় নির্বাচনে জয়ী হয় বিএনপি । প্রধানমন্ত্রী হন খালেদা-পুত্র তারেক রহমান ৷ তাঁর সরকারের সঙ্গে ভারত সম্পর্ক মেরামতির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ৷ এরই মধ্যে নয়াদিল্লি থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে আত্মপ্রকাশ করে নয়া বিতর্ক তৈরি করেছেন শেখ হাসিনা ৷ তবে সেই বিতর্ককে ফেলে রেখে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য়ে সুসম্পর্ক স্থাপন কোন পথে সম্ভব সেই বার্তাই দিলেন দীনেশ ।