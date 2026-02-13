ETV Bharat / bharat

বাংলাদেশের নির্বাচন প্রতারণা-প্রহসন, 'ভোটার ছিল না ভোটকেন্দ্রে'; বিস্ফোরক বিবৃতি হাসিনার

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শিষের ঝড় উঠেছে ৷ আওয়ামী লীগ-হীন দেশে এই নির্বাচন নিয়ে কড়া বিবৃতি দিলেন শেখ হাসিনা ৷

hasina on Bangladesh Elections
শেখ হাসিনা (ছবি; এএনআই)
Published : February 13, 2026 at 9:00 PM IST

নয়াদিল্লি, 13 ফেব্রুয়ারি: জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কমিশনের চূড়ান্ত ফল ঘোষণা বাকি ৷ কিন্তু এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, 20 বছর পর বিএনপি ক্ষমতায় ফিরছে ৷ প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৷ গতকাল এই নির্বাচনকে দিল্লি থেকে প্রত্যাখ্যান করার কথা জানিয়েছিলেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷

তিনি দাবি করেছিলেন, "অবৈধ ও অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলকারী খুনি-ফ্যাসিস্ট ইউনূসের প্রহসনের নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করায় মা-বোন-সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি- জননেত্রী শেখ হাসিনার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা ৷" কিন্তু ভোট গণনার পর শুক্রবার রাতে মুজিবুর রহমান-কন্যা আরেকটি বিবৃতি দিয়ে এই নির্বাচনকে 'প্রতারণা-প্রহসনের নির্বাচন' বলে সরব হলেন ৷

শেখ হাসিনার বিবৃতি

প্রতারণা-প্রহসনের নির্বাচন

'ভোটার ছিল না ভোটকেন্দ্রে; কিন্তু ভোট ছিল গণনার টেবিলে !'

12 ফেব্রুয়ারি দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে এক পরিকল্পিত প্রতারণা-প্রহসনের নির্বাচন; যা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায় হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে। এটি ছিল না জনমতের নির্বাচন; এটি ছিল সংখ্যার কারসাজির ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রশাসনিক জালিয়াতির মহড়া ।

এ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল 12 কোটি 77 লাখ 11 হাজার 793 জন ৷ ভোটগ্রহণ শুরু হয় সকাল 7টা 30মিনিটে এবং চলে বিকেল 4টা 30মিনিট পর্যন্ত । এই নির্বাচনে ভয়াবহ কারচুপি ও নির্বাচন কমিশনের ধাপে ধাপে প্রকাশিত ভোটের শতাংশেও গুরুতর অসংগতি ও অবাস্তব চিত্র দেখা যায় ৷

নির্বাচন কমিশনের প্রথম ব্রিফিং অনুযায়ী, সকাল 11টা পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম 3 ঘণ্টা 30 মিনিটে ভোট পড়েছে 14.96 শতাংশ বা 1,91,05,684 জন ৷ সে হিসাবে প্রতি মিনিটে গড়ে 90,979 টি করে ভোট কাস্ট হয়েছে ৷

পরবর্তী ব্রিফিংয়ে দুপুর 12টা পর্যন্ত মোট ভোটের হার জানানো হয় 32.88 শতাংশ ৷ অর্থাৎ সকাল 11টা থেকে দুপুর 12টার মধ্যে এক ঘণ্টার ব্যবধানে ভোট কাস্ট হয়েছে 17.92 শতাংশ বা 2,28,80,350 জন ৷ প্রতি মিনিটে গড়ে প্রায় 3,81,339 টি ভোট কাস্ট হয়েছে ৷ প্রথম সাড়ে তিন ঘণ্টার গড়ের তুলনায় এই হার কয়েক গুণ বেশি, যা অস্বাভাবিক। প্রথম 3.5 ঘণ্টায় ভোট প্রদানের হার ছিল প্রতি ঘণ্টায় 4.27%; পরের ঘণ্টায় ভোটগ্রহণের হার দেখানো হয়েছে 17.92%। যদি দেশের সব কেন্দ্র (32,789টি) সচল থাকে, তবে প্রতিটি কেন্দ্রে প্রতি মিনিটে গড়ে 11.63টি ভোট পড়েছে ৷ অর্থাৎ প্রতিটি কেন্দ্রে প্রতি 5.16 সেকেন্ডে একটি করে ভোট কাস্ট হয়েছে, যা প্রায় অসম্ভব ৷

বাংলাদেশের ভোটগ্রহণের ইতিহাস জানা থাকলে বোঝা যায়; সকাল 11টা পর্যন্ত ভোটদানের সবচেয়ে স্বাভাবিক ও ক্রিটিক্যাল সময় যখন ভোটগ্রহণের হার থাকে সর্বোচ্চ গতিতে ৷ অথচ, এই সাড়ে তিন ঘণ্টায় ভোট পড়ে 14.96% । এরপর দুপুর 12টায় ভোটগ্রহণের হার দেখানো হয়েছে 32.88% । মাত্র এক ঘণ্টায় শতভাগের অস্বাভাবিক লাফ !

তৃতীয় পর্যায়ে জানানো হয়, দুপুর 2টা পর্যন্ত মোট ভোট পড়েছে 47.91 শতাংশ । অর্থাৎ দুপুর 12টা থেকে 2টার মধ্যে দুই ঘণ্টায় বেড়েছে 15.30 শতাংশ বা 1,91,94,883 জন । অর্থাৎ প্রতি মিনিটে গড়ে প্রায় 1,59,958টি করে ভোট কাস্ট হয়েছে ৷

সর্বশেষ বিকেল 4টা 30মিনিটে মোট ভোটের হার দেখানো হয় 59.44 শতাংশ । অর্থাৎ দুপুর 2টা থেকে বিকেল 4টা 30মিনিট পর্যন্ত 2 ঘণ্টা 30 মিনিটে বেড়েছে 11.53 শতাংশ বা 1,47,22,770 জন । সে হিসাবে প্রতি মিনিটে গড়ে প্রায় 9,815টি করে ভোট কাস্ট হয়েছে ৷

বিভিন্ন গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, কিছু কেন্দ্রে ভোট দিতে গড়ে দেড় মিনিট থেকে পৌনে তিন মিনিট পর্যন্ত সময় লেগেছে ৷ সময়সূচিভিত্তিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী সকাল 11টা থেকে 12টার মধ্যে ভোটের হার অস্বাভাবিক হারে দ্রুত বৃদ্ধি পায় ৷

নির্বাচন কমিশন মোট প্রদত্ত ভোটের যে হিসাব দিয়েছে, তা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাস্তব চিত্র— যেমন ফাঁকা ভোটকেন্দ্র, নিষ্ক্রিয় বুথ, অনুপস্থিত ভোটার— এগুলোর সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। এছাড়াও, কারাগারে প্রায় 86 হাজার ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছেন মাত্র 5 হাজার— প্রায় 3%। প্রবাসে আনুমানিক দেড় কোটি ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছেন প্রায় 5 লাখ— প্রায় 7%। তাই বলা চলে, সার্বিকভাবে 60% ভোটের দাবি শুধু অবাস্তব নয়, হাস্যকরও বটে।

রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সরকারি যন্ত্র সরাসরি ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে ব্যবহৃত হয়েছে। সরাসরি সরকার ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে প্রচার-প্রচারণার দায় ও দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল। ব্যালট পেপারে ‘হ্যাঁ’-এর পাশে টিক এবং ‘না’-এর পাশে ক্রস চিহ্ন— ভোটার মনস্তত্ত্বে প্রভাব বিস্তারের কী নগ্ন অপকৌশল, এবং এটি নাগরিকের মতামত নিয়ন্ত্রণও বটে। ফলাফল শিটে প্রিসাইডিং অফিসার ছাড়া অন্যদের স্বাক্ষর না থাকা স্বচ্ছতার ঘাটতিরই ইঙ্গিত দেয়।

এছাড়াও, 18 ঘণ্টা ধরে জাতীয় নির্বাচনের আসনভিত্তিক ফল ঘোষণা করা হলেও, একই দিনে অনুষ্ঠিত গণভোটের আসনভিত্তিক ফল প্রকাশ করা হয়নি। জাতীয় নির্বাচনের ফল ঘোষণার প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর গণভোটের ফল প্রকাশ— এই বিলম্ব এবং অংশগ্রহণের সংখ্যাগত অমিল জনমনে ভোট জালিয়াতির স্পষ্ট ধারণা তৈরি করেছে।

গণভোটের ফল প্রকাশ করতে কালক্ষেপণ— নির্বাচন কমিশন কি তথ্য প্রক্রিয়াজাত করেছে, নাকি তথ্যকে প্রক্রিয়ার সঙ্গে মানানসই করেছে— এই প্রশ্ন এখন বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের; যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং বাস্তবসম্মত।

এই নির্বাচন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পথ সুগম করেনি; বরং জনগণের আস্থাহীনতা, অবিশ্বাস ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পথ আরও প্রশস্ত করেছে। বিতর্কিত প্রক্রিয়ায় ঘোষিত ফলাফল কখনো দেশের স্থিতিশীলতা বয়ে আনতে পারে না।

ভোটের আগের দিন, অর্থাৎ 11 ফেব্রুয়ারি, দেশের বিভিন্ন স্থানে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে সহিংসতা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন জায়গায় অস্ত্র উদ্ধারের খবর প্রকাশিত হয়। ভোট কেনাবেচা নিয়ে টাকার ছড়াছড়ি ও বিভিন্ন স্থানে গ্রেফতারের তথ্য সামনে আসে। সেদিন সন্ধ্যার পর বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র দখল, ব্যালটে সিল মারা এবং নির্বাচন সম্পর্কিত নানা অনিয়মের খবর দেখা যায়। বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসাররা ভোট শুরুর আগেই রেজাল্ট শিটে স্বাক্ষর করে রাখেন। যে অল্প কিছু ভোটার ভোট দিতে গিয়েছিলেন, তাদের অনেকেই ভোট দিতে পারেননি; ভোট দিতে গিয়ে দেখা গেছে তাদের ভোট আগেই দেওয়া হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় দেখা গেছে ভোটকেন্দ্রের গোপন কক্ষে 4-5 জন মহিলা মিলে একসঙ্গে সিল মারছেন। কোথাও কোথাও দেখা গেছে পুরুষরা সিল মারছেন। সিল মারা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে শত শত ব্যালট পেপার। অনেক কেন্দ্রে একই প্রার্থীর একাধিক পোলিং এজেন্ট দেখা গেছে। আগের রাত থেকেই রেজাল্ট শিট তৈরি করে পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ।

ভোটের দিন সারাদেশে বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ, ককটেল বিস্ফোরণ, কেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার ছিনতাই, ভোটারদের নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট দিতে চাপ সৃষ্টি, জাল ভোট, গণনার সময় অনিয়ম, প্রিজাইডিং অফিসারদের নির্দিষ্ট প্রার্থীর পক্ষে সিল মারার ঘটনাসহ নানা অসংগতি দেখা যায় ।

আওয়ামী লীগের আমলে দুটি নির্বাচন বিএনপি স্বেচ্ছায় বর্জন করেছিল। শুধু তাই নয়, তারা নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়ে অগ্নিসন্ত্রাসের মাধ্যমে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল এবং অসংখ্য মানুষের জীবন নাশ করেছিল। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নির্বাচন বর্জন করেনি; আওয়ামী লীগকে বেআইনিভাবে নিষিদ্ধ করে জোর করে নির্বাচনের বাইরে রাখা হয়েছে। তথাপি, আওয়ামী লীগ নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়নি এবং কোনো ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পথেও হাঁটেনি। আওয়ামী লীগ দেশের জনগণকে শান্তিপূর্ণভাবে এই একতরফা নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানিয়েছে। দেশের জনগণ আওয়ামী লীগের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভোট দিতে যায়নি। যে কারণে ইউনূসের অবৈধ সরকারকে কারচুপির মাধ্যমে ভোটের সংখ্যা বাড়িয়ে দেখাতে হয়েছে।

অবৈধ ইউনূস সরকারের অধীনে এই কারচুপির একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায়, এই ভোটারবিহীন, অবৈধ ও অসাংবিধানিক নির্বাচন বাতিল, খুনি-ফ্যাসিস্ট ইউনূসের পদত্যাগ নিশ্চিতকরণ, সকল রাজবন্দিসহ শিক্ষক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীসহ সব পেশাজীবীর মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারপূর্বক মুক্তি, আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের ওপর আরোপিত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার এবং নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনের মধ্য দিয়ে জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি আজ বাংলাদেশের 18 কোটি জনগণের ৷

'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক' লিখে তিনি এই দীর্ঘ বিবৃতি শেষ করেছেন ৷

