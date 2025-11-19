হাসিনার প্রত্যর্পণ ! দোভাল-সাক্ষাতে দিল্লিতে বাংলাদেশের NSA খলিলুর রহমান
বুধবার বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ডঃ খলিলুর রহমানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লিতে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে দেখা করেছেন।
Published : November 19, 2025 at 10:10 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 নভেম্বর: বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ ইস্যুতে ভারত-বাংলাদেশ অচলাবস্থা অব্যাহত থাকাকালীন, বুধবার বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ডঃ খলিলুর রহমানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লিতে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে দেখা করেছেন।
বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের মধ্যে এই বৈঠকটি কলম্বো নিরাপত্তা কনক্লেভের সপ্তম জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পর্যায়ের বৈঠকের আওতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে উভয় দেশের প্রতিনিধিরা সিএসসির কাজ পর্যালোচনা করেন এবং ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রধান দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশন এই বৈঠক সম্পর্কে একটি আনুষ্ঠানিক প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।
সোমবার বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাকে মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। একই অভিযোগে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এদিকে, ঢাকা-সহ সারা দেশে সহিংস বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর 5 অগস্ট বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন। তখন থেকে তিনি ভারতেই আছেন। তাই হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য ইতিমধ্যেই নয়াদিল্লিকে বার্তা দিয়েছে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এই আবহে অজিত দোভাল-খলিলুর রহমানের দ্বিপাক্ষিক বৈঠককে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহলের একাংশ।
মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে প্রথমে জানানো হয়েছিল বুধবার দিল্লি পৌঁছবেন খলিলুর রহমান। কিন্তু, এরপরই সফরসূচি বদলে মঙ্গলবারই দিল্লিতে পৌঁছে যান বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। প্রসঙ্গত, 2024 সালের 5 অগস্ট গণবিক্ষোভের জেরে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পালাবদলের পরে এই প্রথমবার সে দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ভারতে এলেন।
মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আওয়ামী লীগ সভানেত্রী তথা বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তার অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পরেই ভারত থেকে শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের দাবি জানায় বাংলাদেশ। তবে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক (MEA) এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে কোনও মন্তব্য এখনও করেনি। পাশাপাশি, ওই রায়ের প্রতিক্রিয়ায় হাসিনা তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলিকে পক্ষপাতদুষ্ট এবং রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন।
বিদেশ মন্ত্রক (MEA) এক সরকারি বিবৃতিতে জানিয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল বৃহস্পতিবার দিল্লিতে কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভ (CSC)-এ মলদ্বীপ, মরিশাস, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ-সহ সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের আতিথ্য দেবেন। সেশেলস একটি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে অংশগ্রহণ করবে এবং মালয়েশিয়াকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।