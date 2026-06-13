নয়াদিল্লির পুশব্যাক নীতি নিয়ে উদ্বিগ ঢাকা, দ্বিপাক্ষিক নির্দেশিকা লঙ্ঘন ; অভিযোগ বাংলাদেশের

নয়াদিল্লির পুশব্যাক নীতি নিয়ে উদ্বিগ ঢাকা, দ্বিপাক্ষিক নির্দেশিকা লঙ্ঘন ; অভিযোগ বাংলাদেশের
ভারতে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের সীমান্ত দিয়ে পুশব্যাক করে সেদেশে পাঠানোর নীতিতে ক্ষুব্ধ ঢাকা ৷
Published : June 13, 2026 at 7:23 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 জুন: মোদি সরকারের পুশব্যাক নীতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল ঢাকা ৷ এর সঙ্গে ভারতে বসবাসকারী অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিকদের দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার ৷
দিল্লিতে বিজিবি'র ডিরেক্টর জেনারেল মেজর জেনারেল মহম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকি এবং বিএসএফের জেনারেল প্রবীণ কুমারের নেতৃত্বে 8 জুন থেকে 11 জুন পর্যন্ত একটি বৈঠক হয় ৷ এই বৈঠকে সীমান্ত দিয়ে পুশব্যাক করে অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিজিবি ৷
অসমের পর বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গেও অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে দুই দেশের মধ্যবর্তী নো ম্যানস ল্যান্ডে পাঠিয়ে দিচ্ছে বিএসএফ ৷ অনেক সময় সেখান থেকে বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারছেন নাগরিকরা ৷ আবার কখনও কখনও তাঁদের ফিরিয়ে না-নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষা বাহিনী বিজিবি'র বিরুদ্ধে ৷ তাই কোনও দেশেই আশ্রয় না-পেয়ে নো ম্যানস ল্যান্ডে বসে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে দেখা গিয়েছে কয়েকজন বাংলাদেশিদের ৷ তাঁরা জল-খাবার বা ওষুধ কোনও কিছুই পাচ্ছেন না ৷ খোলা আকাশের নীচেই কাটছে তাঁদের দিন-রাত ৷
এক সরকারি আধিকারিক ইটিভি ভারতকে জানান, বিজিবি'র ডিজি, বিএসএফের এই পুশব্যাক নীতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ৷ ডিজি অভিযোগ করেছেন, এই নীতি সীমান্ত সংক্রান্ত দুই দেশের নির্দেশিকা থেকে শুরু করে ভারত-বাংলাদেশ কোঅর্ডিনেটেড বর্ডার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (সিবিএমপি), এবং তারও আগে ডিজি স্তরে হওয়া একাধিক চুক্তি এবং দ্বিপাক্ষিক প্রোটোকলগুলিকে লঙ্ঘন করেছে ৷ তিনি উল্লেখ করেন, যাঁদের এভাবে পুশব্যাক করে পাঠানো হচ্ছে, তাঁরা অসম্ভব যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন ৷ তাঁরা খেতে পাচ্ছেন না ৷ অসুস্থরা চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ৷ বিশেষত প্রবীণদের জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসার প্রয়োজন, যা তাঁদের কাছে নেই ৷
এই বৈঠকে বিএসএফের ডিজি বাংলাদেশের বিজিবিকে অনুরোধ করেন, তারা যেন বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করে দ্রুত তাঁদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন ৷ এই প্রসঙ্গে বিজিবি'র ডিজি বলেন, "দু'দেশের মধ্যে যে দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থা রয়েছে, সেই বন্দোবস্তের মাধ্যমে চিহ্নিত বাংলাদেশি নাগরিকদের দ্রুত ফিরিয়ে নেওয়া হবে ৷"
দু'তরফই এই প্রক্রিয়ায় গতি আনার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন ৷ পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতার ভিত্তিতে এই প্রক্রিয়া কার্যকর করা হবে বলেও জানিয়েছে ৷ সাধারণত রীতি অনুযায়ী দুই দেশের সীমান্ত রক্ষা বাহিনী বৈঠক শেষে যৌথ সাংবাদিক করে থাকে ৷ কিন্তু মোদি সরকারের পুশব্যাক নীতি নিয়ে মতবিরোধের জেরে এই সাংবাদিক বৈঠক হয়নি বলে খবর ৷