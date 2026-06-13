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নয়াদিল্লির পুশব্যাক নীতি নিয়ে উদ্বিগ ঢাকা, দ্বিপাক্ষিক নির্দেশিকা লঙ্ঘন ; অভিযোগ বাংলাদেশের

ভারতে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের সীমান্ত দিয়ে পুশব্যাক করে সেদেশে পাঠানোর নীতিতে ক্ষুব্ধ ঢাকা ৷

Director General of Border Security Force Praveen Kumar and Director General of Border Guard Bangladesh Major General Mohammad Ashrafuzzaman Siddiqui with members of the Indian and Bangladesh delegations during the 57th Director General-level Border Coordination Conference between the BSF and BGB at BSF Headquarters in New Delhi on Friday
বিএসএফ ও বিজিবি'র ডিজি স্তরের বৈঠক (ছবি: আইএএনএস)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 13, 2026 at 7:23 PM IST

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নয়াদিল্লি, 13 জুন: মোদি সরকারের পুশব্যাক নীতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল ঢাকা ৷ এর সঙ্গে ভারতে বসবাসকারী অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিকদের দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার ৷

দিল্লিতে বিজিবি'র ডিরেক্টর জেনারেল মেজর জেনারেল মহম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকি এবং বিএসএফের জেনারেল প্রবীণ কুমারের নেতৃত্বে 8 জুন থেকে 11 জুন পর্যন্ত একটি বৈঠক হয় ৷ এই বৈঠকে সীমান্ত দিয়ে পুশব্যাক করে অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিজিবি ৷

অসমের পর বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গেও অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে দুই দেশের মধ্যবর্তী নো ম্যানস ল্যান্ডে পাঠিয়ে দিচ্ছে বিএসএফ ৷ অনেক সময় সেখান থেকে বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারছেন নাগরিকরা ৷ আবার কখনও কখনও তাঁদের ফিরিয়ে না-নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষা বাহিনী বিজিবি'র বিরুদ্ধে ৷ তাই কোনও দেশেই আশ্রয় না-পেয়ে নো ম্যানস ল্যান্ডে বসে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে দেখা গিয়েছে কয়েকজন বাংলাদেশিদের ৷ তাঁরা জল-খাবার বা ওষুধ কোনও কিছুই পাচ্ছেন না ৷ খোলা আকাশের নীচেই কাটছে তাঁদের দিন-রাত ৷

এক সরকারি আধিকারিক ইটিভি ভারতকে জানান, বিজিবি'র ডিজি, বিএসএফের এই পুশব্যাক নীতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ৷ ডিজি অভিযোগ করেছেন, এই নীতি সীমান্ত সংক্রান্ত দুই দেশের নির্দেশিকা থেকে শুরু করে ভারত-বাংলাদেশ কোঅর্ডিনেটেড বর্ডার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (সিবিএমপি), এবং তারও আগে ডিজি স্তরে হওয়া একাধিক চুক্তি এবং দ্বিপাক্ষিক প্রোটোকলগুলিকে লঙ্ঘন করেছে ৷ তিনি উল্লেখ করেন, যাঁদের এভাবে পুশব্যাক করে পাঠানো হচ্ছে, তাঁরা অসম্ভব যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন ৷ তাঁরা খেতে পাচ্ছেন না ৷ অসুস্থরা চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ৷ বিশেষত প্রবীণদের জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসার প্রয়োজন, যা তাঁদের কাছে নেই ৷

এই বৈঠকে বিএসএফের ডিজি বাংলাদেশের বিজিবিকে অনুরোধ করেন, তারা যেন বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করে দ্রুত তাঁদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন ৷ এই প্রসঙ্গে বিজিবি'র ডিজি বলেন, "দু'দেশের মধ্যে যে দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থা রয়েছে, সেই বন্দোবস্তের মাধ্যমে চিহ্নিত বাংলাদেশি নাগরিকদের দ্রুত ফিরিয়ে নেওয়া হবে ৷"
দু'তরফই এই প্রক্রিয়ায় গতি আনার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন ৷ পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতার ভিত্তিতে এই প্রক্রিয়া কার্যকর করা হবে বলেও জানিয়েছে ৷ সাধারণত রীতি অনুযায়ী দুই দেশের সীমান্ত রক্ষা বাহিনী বৈঠক শেষে যৌথ সাংবাদিক করে থাকে ৷ কিন্তু মোদি সরকারের পুশব্যাক নীতি নিয়ে মতবিরোধের জেরে এই সাংবাদিক বৈঠক হয়নি বলে খবর ৷

TAGGED:

BANGLADESH BGB
PUSH BACK POLICY
INDIA BANGLADESH RELATION
বাংলাদেশে পুশব্যাক
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