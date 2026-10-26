ভোরবেলা বিলাসপুর-রায়পুর জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে চলন্ত বাসের ধাক্কা, মৃত 3

ভোরবেলা বিলাসপুর-রায়পুর জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে চলন্ত বাসের ধাক্কা, মৃত 3
Accident in National Highway: পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার ভোর সাড়ে 5টা নাগাদ বলৌদাবাজার জেলার দরচুরা গ্রামের সামনে একটি পেট্রল পাম্পের কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷
Published : October 26, 2026 at 11:24 AM IST
বলৌদাবাজার, (ছত্তিশগড়) 26 অক্টোবর: সপ্তাহ শুরুর সকালেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল বিলাসপুর-রায়পুর জাতীয় সড়কে ৷ যাত্রীভর্তি বাস সজোরে ধাক্কা মারল বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পিছনে ৷ এই দুর্ঘটনায় 3 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ বাসচালক, হেল্পার এবং এক যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছেন ৷ জখম হয়েছেন অন্তত 16 জন ৷ তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷
আজ ভোর সাড়ে 5টা নাগাদ বলৌদাবাজার জেলার দরচুরা গ্রামের সামনে একটি পেট্রল পাম্পের কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ ভোরবেলা অম্বিকাপুর থেকে আসা একটি যাত্রিবাহী বাস সোজা গিয়ে ধাক্কা মারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পিছনে ৷ ট্রাকটি খারাপ হয়ে যাওয়ায় ওখানেই দাঁড় করানো ছিল ৷ বাসটি যাচ্ছিল রায়পুরের দিকে ৷
বাসটিতে মোট 22 জন যাত্রী ছিলেন ৷ গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই ঘটে যায় এই দুর্ঘটনা ৷ প্রাথমিকভাবে পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, চলন্ত বাসটি হঠাৎ গিয়ে ধাক্কা মারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটির পিছন দিকে ৷ এর ফলে যাত্রীদের মধ্যে প্রবল আতঙ্ক তৈরি হয় ৷ অনেকেই আচমকা ধাক্কার জেরে মুখ থুবড়ে গিয়ে পড়েন বাসের সামনের দিকে ৷ আঘাত পান বেশ কয়েক জন ৷ গুরুতরভাবে জখম হয়ে প্রাণ যায় 3 জনের ৷ তাঁরা হলেন, বাসচালক ভাগীরথী যাদব (37), হেল্পার পবন দেওয়াঙ্গন (24) এবং বাসযাত্রী শামিম মোহাম্মদ (39) ৷ বাকিদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ৷ বেঁচে গেলেও এখনও তাঁদের মন থেকে আতঙ্কের রেশ কাটেনি ৷
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ৷ ডাকা হয় অ্যাম্বুল্যান্স এবং উদ্ধারকারী দলকেও ৷ বাসটি ধাক্কা মারার পর অনেক যাত্রী আতঙ্কে বাসের মধ্যেই আটকে পড়েন ৷ উদ্ধারকারী দল গ্যাস কাটার-সহ অন্যান্য সরঞ্জাম ব্যবহার করে আটকে পড়া য৷ত্রীদের বাসের ভেতর থেকে বের করে আনেন ৷ আহতদের সিগমার কাছে সরকারি হাসপাতালে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ সিগমা থানার স্টেশন হাউস অফিসার পরিবেশ তিওয়ারি বলেছেন, "বাসে মোট 22 জন যাত্রী ছিলেন ৷ তিন জন মারা গিয়েছেন ৷ অনেকেই আহত ৷ গুরুতর আহতদের রায়পুরের মেকাহারা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ ঘটনার তদন্ত চলছে ৷"
প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, বিকল ট্রাকটির পিছন দিকে এসে যাত্রিবাহী বাসটি ধাক্কা মারায় দুর্ঘটনা ঘটে ৷ তবে এর পিছনে আরও কোনও কারণ রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ ভোরবেলায় দৃশ্যমানতা কম থাকার কারণে বাসচালক নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটিকে ঠিকমতো ঠাহর করতে পারেননি কি না, সেটাও তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷