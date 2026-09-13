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পরপর শিশু-মৃত্যু: আদিবাসী গ্রামগুলি ঘুরে দেখলেন দীপকে, বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

Abhijeet Dipke: সন্তান হারানো পরিবারগুলোর সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি এই ঘটনার জন্য প্রশাসনকে দায়ী করে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন তিনি ৷

Balaghat Child Deaths
আদিবাসী গ্রামগুলি ঘুরে দেখলেন দীপকে (চিত্র: দীপকের এক্স হ্যান্ডেল)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 13, 2026 at 1:00 PM IST

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বালাঘাট (মধ্যপ্রদেশ), 13 সেপ্টেম্বর: সম্প্রতি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে মধ্যপ্রদেশের বালাঘাটের আদিবাসী কয়েকটি গ্রামে মৃত্যু হয়েছে 30টিরও বেশি শিশুর ৷ শনিবার সেই মৃত শিশুদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন 'ককরোচ জনতা পার্টি'-র আহ্বায়ক অভিজিৎ দীপকে । সন্তান হারানো পরিবারগুলোর সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি এই ঘটনার জন্য প্রশাসনকে দায়ী করে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন তিনি ৷

স্থানীয় যুবকদের সঙ্গে নিয়ে দীপকে আদোরি, কোরকা ও বোন্দারি গ্রামে যান । সেখানে তিনি স্থানীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার অবস্থা এবং শিশুদের মৃত্যুর কী কারণ হতে পারে সেবিষয়ে খোঁজখবর নেন । জেলার হাসপাতালগুলোতে অতিরিক্ত ভিড়, দূষিত পানীয় জল এবং পুষ্টির অভাবের অভিযোগ তুলে দায়ের করা একটি জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে নোটিশ পাঠানোর কয়েক দিনের মধ্যেই দীপকে ওই এলাকা পরিদর্শনে গেলেন । উল্লেখ্য, ওই মামলায় অভিযোগ করা হয়েছিল যে সংক্রামক রোগের কারণে 30 জনেরও বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে ।

শনিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় দীপকে বলেন, "যাঁরা তাঁদের সন্তানদের হারিয়েছেন, সেই পরিবারগুলোর প্রতি আমরা পূর্ণ সহানুভূতিশীল এবং তাঁদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে আমরা অবশ্যই এগিয়ে আসব ।" তিনি এদিন প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন । তাঁর দাবি, কর্তৃপক্ষ মৃত্যুর সংখ্যা স্বীকার করে নিলেও, এর জন্য দায় নির্ধারণ বা কোনও আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ - এর কোনওটিই করা হয়নি । তিনি আরও বলেন, "আমরা এসেছি কেবল দায় ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ।" পাশাপাশি তিনি হুঁশিয়ারির সুরে বলেছেন, "প্রয়োজনে আমরা এখানেও একটি বড় প্রতিবাদ শুরু করব।"

এদিন অভিজিৎ দীপকে যখন নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করছিলেন, তখন সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের একটি দল তাঁকে ঘিরে ধরে । দীপকে ও ইনফ্লুয়েন্সারদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় । সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সাররা অভিজিৎ দীপককে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি এখন এখানে কেন এসেছেন ?" তখন অভিজিৎ দীপকে বলেন, "আমি এখানকার মানুষগুলোর সঙ্গে দেখা করতে এবং তাঁদের জন্য লড়াই করতে এসেছি । প্রয়োজনে আমি প্রতিবাদও শুরু করব ।"

এবিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে বালাঘাটের কালেক্টর কুমার সত্যমকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি । তবে, বালাঘাট জেলা প্রশাসন জনসংযোগের অফিসিয়ালের সোশাল মিডিয়া পেজে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, জেলা প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলিতে স্বাস্থ্য, নিকাশি, পুষ্টি এবং জনসচেতনতামূলক উদ্যোগ নিয়ে ক্রমাগত কাজ করে চলেছে । স্বাস্থ্য বিভাগের দলগুলি বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্ক্রিনিং, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ওষুধ বিতরণ এবং চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করছে ।

জানানো হয়েছে যে, এখনও পর্যন্ত 6,560 জনকে পরীক্ষা করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে 1,167 জন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত বলে শনাক্ত হয়েছেন । এদের মধ্যে 453 জন রোগীকে হাসপাতালে এবং 677 জনকে বাড়িতে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করা হয়েছে । মোট 458টি সেশনে 20,838 জন শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে । মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলির অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করছে এবং শিশুদের সময়মতো খাবার সরবরাহ করছে ।

TAGGED:

BALAGHAT CHIDREN DEATH
ABHIJEET DIPKE MET BAIGA FAMILY
অভিজিৎ দীপকে
শিশু মৃত্যু
ABHIJEET DIPKE

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