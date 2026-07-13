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মানব পাচার, বিহারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বাংলার মা-ছেলের

পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা নিয়তি ভুঁইয়া (43) এবং তার ছেলে নাগেশ ভুঁইয়া (19)-কে দোষী সাব্যস্ত করেছেন বিচারক।

human trafficking case in Bihar
বিহারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বাংলার মা-ছেলের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 13, 2026 at 10:23 PM IST

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বাঘা (বিহার), 13 জুলাই: মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত পশ্চিমবঙ্গের দুই বাসিন্দাকে কড়া সাজা দিল বিহারের বাঘা আদালত ৷ সম্পর্কে তারা মা ও ছেলে ৷ মানব পাচার মামলায় সোমবার রায়দান করেছেন বিচারক ৷ যেখানে দোষী মা ও ছেলেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে এক লক্ষ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। অতিরিক্ত দায়রা জজ (4) মানবেন্দ্র মিশ্রের এই সিদ্ধান্ত মানব পাচারকারীদের কাছে একটি স্পষ্ট বার্তা যে, এই ধরনের মামলায় কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

নৌরঙ্গিয়া থানার চলতি বছর দায়ের হওয়া একটি মামলায় পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা নিয়তি ভুঁইয়া (43) এবং তার ছেলে নাগেশ ভুঁইয়া (19)-কে দোষী সাব্যস্ত করেছেন বিচারক। জরিমানা দিতে ব্যর্থ হলে তাদের আরও তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে বলেও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সরাকরি আইনজীবী জানান, 2026 সালের 22 জানুয়ারি 'মানব পাচার নিয়ন্ত্রণ শাখা' খবর পায়, এক মহিলা ও এক যুবক তিনটি নাবালিকা মেয়েকে লোভ দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। তথ্যের ভিত্তিতে নৌরঙ্গিয়া থানা এবং মানব পাচার বিরোধী শাখা একটি যৌথ অভিযান চালিয়ে হলদিয়া চট্টির কাছ থেকে তিন মেয়ে-সহ দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ৷

জিজ্ঞাসাবাদের সময়ই জানা যায়, ওই মেয়েদের পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করার ষড়যন্ত্র ছিল অভিযুক্তদের। তাদের কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন এবং বাঘা থেকে আসানসোল যাওয়ার ট্রেনের টিকিটও উদ্ধার করা হয়। এরপরই মামলাটির দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয় ৷ 22 জুন সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয় এবং 9 জুলাই আদালত উভয়কে দোষী সাব্যস্ত করে। এরপর 13 জুলাই রায় ঘোষণা করা হয়। সরকারি পাঁচজন সাক্ষী এবং নথিপত্রের প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযোগগুলি প্রমাণিত হয় ৷ আদালত জানিয়েছে, তিনজনই নাবালিকা ৷ মানব পাচারের উদ্দেশে তাদের বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

সরকারি আইনজীবী জিতেন্দ্র ভারতী বলেন, "আদালত তার রায়ে বলেছে, মানব পাচার শুধু কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ নয়, বরং এটি সংবিধানের 21 এবং 23 অনুচ্ছেদে প্রদত্ত জীবন, মর্যাদা এবং স্বাধীনতার অধিকারের উপর একটি গুরুতর আঘাত। মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে, আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির 143/5 ধারার অধীনে উভয় অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে এক লক্ষ টাকা করে জরিমানা করেছে।"

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TAGGED:

MOTHER SON BENGAL SENTENCED
BIHAR HUMAN TRAFFICKING CASE
মানব পাচার মামলা
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
HUMAN TRAFFICKING CASE IN BIHAR

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