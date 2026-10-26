আইন এড়িয়ে বিরল পশু কিনছেন বিত্তবান ভারতীয়রা ! চড়ছে ওরাংওটাংয়ের বাজারদর

আইন এড়িয়ে বিরল পশু কিনছেন বিত্তবান ভারতীয়রা ! চড়ছে ওরাংওটাংয়ের বাজারদর
Illegal wildlife trade India: বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিত্তবান ভারতীয়দের মধ্য়ে ঘুরপথে চোরাকারবারিদের সাহায্যে মোটা অঙ্কের বিনিময়ে বিরল পশু কেনার প্রবণতা আগের থেকে অনেকটা বেড়েছে ।
Published : October 26, 2026 at 6:03 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 অক্টোবর: বিরল প্রজাতির প্রাণীদের পাচারের অন্যতম ঠিকানা হয় উঠেছে ভারত । বেশ কয়েকটি ঘটনা থেকে এই ধরনের তথ্য বিশেষজ্ঞদের হাতে এসে পৌঁছেছে । তাঁরা মনে করছেন ভারতের বন্যপ্রাণ আইনে থাকা শিথিলতার অপব্যবহার করে নানা পথে দেশে এসে ঢুকছে এমন সব প্রাণী যাদের বিক্রি সম্পূর্ণরূপে বেআইনি ।
বিত্তবান ভারতীয়দের মধ্য়ে ঘুরপথে চোরাকারবারিদের সাহায্যে মোটা অঙ্কের বিনিময়ে বিরল পশু কেনার প্রবণতা আগের থেকে অনেকটা বেড়েছে। কিছুদিন আগে একটি বেসরকারি চিড়িয়াখানায় এসে পৌছেছে একটি ওরাংওটাং । সেখানে কোনও নিয়ম মানা হয়নি বলে প্রাথমিকভাবে দাবি বিশেষজ্ঞদের ।
সেপ্টেম্বর মাসে ওড়িশার একটি জঙ্গল থেকে পাঁচটি ওরাংওটাং-কে উদ্ধার করা হয় । সুমাত্রার রেইনফরেস্টে যাদের জন্ম সেই ওরাংওটাং ওড়িশায় কেন এবং কীভাবে গেল তার উত্তর আজও মেলেনি । বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশই মনে করছে চোরাপথে নিয়ে আসা হয়েছিল পাঁচটি প্রাণীকে। কিন্তু নির্দিষ্ট গন্তব্যে নিযে যাওয়ার আগে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে পশুগুলিকে এই জঙ্গলে ফেলে যেতে বাধ্য হয়ে চোরাপাচারকীরারা। এমন ঘটনা শুধু ওড়িশায় ঘটেছে সেটা ভাবলে ভুল হবে ।
সুমাত্রা দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়ানো ওরাংওটাংরা বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করে । ঘুরপথে তা গ্লোবাল ওর্য়ামিং কমাতে সাহায্য় করে । বিরল এই প্রজাতির মধ্য়ে মাত্র 119,500টি এখনও জীবিত । কিন্তু চোরাচালানের মতো ঘটনার কারণে সেই সংখ্য়া দ্রুত কমছে । সুমাত্রা থেকে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় শুধু প্রজাতিটি বিপন্ন হচ্ছে তা নয় সামগ্রিকভাবে পরিবেশের ভারসাম্য থেকে শুরু করে স্থিতিশীলতা ধাকা খাচ্ছে । কিন্তু তবু এই প্রবণতা থামছে না ।
সিঙ্গাপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বলছে 2026 সালে বেআইনি পশু পাচারের বাজারে লেনদেনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে বছরে 34 বিলিয়ন ডলার । আর সেখানেই ভারতের অংশীদারিত্ব বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ মনে করছেন, গত কয়েক মাসের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিমানবন্দর ও জঙ্গল এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে বিরল প্রাণী ধরা পড়েছে । এটা থেকেই স্পষ্ট যে ভারতে বিদেশ থেকে আসা পশুর পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে ।
এখানে ভারতের বন্যপ্রাণ আইনের খামতির বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে । দেশে বন্যপ্রাণ আইন তৈরি হয়েছিল বাঘ থেকে শুরু করে হাতির মতো প্রাণীকে রক্ষা করার কথা মাথায় রেখে । কিন্তু বিদেশ থেকে আসা প্রাণীর চোরাকারবার মোকাবিলার বিষয়টি সেখানে তেমন গুরুত্ব পায়নি । আর সেই সুযোগেই বাড়ছে পাচার । করোনার সময় পশু থেকে হওয়া নানা রোগে সংক্রমণ রুখতে একাধিক পদক্ষেপ করা হয় । তার মধ্য় একটি ছিল বাড়ির পোষ্য় সম্পর্কে সরকারকে তথ্য দেওয়া । তবে সে সময় বলা হয়েছিব পশুটি কোন দেশ থেকে আনা হয়েছে সেই তথ্য দেওয়ার দরকার নেই । এখনও সেই বিষয়টি চলছে । আর তার জেরে পোষ্য কোথা থেকে কিনেছেন সেটা বিত্তবান ভারতীয়দের অনেকেই বলছেন না। সেটা আবার ঘুপরপথে চোরাকারবারে সাহায্য় করছে ।
2022 সালে অসম থেকে মিজোরামের প্রবেশের সময় চেকপয়েন্টে সুমাত্রার দুটি ওরাংওটাং ধরা পড়ে । পরের বছর মিজোরাম থেকে আরও একটি ওরাংওটাং উদ্ধার করা হয় । এখানেই শে়ষ নয় 2024 সালের নভেম্বর মাসে মুম্বইয়ের একটি অভিজাত আবাসন থেকেও ওরাংওটাং উদ্ধারের ঘটনা ঘটে । চলতি বছরের মে মাসে মিশর থেকে ভারতে নিয়ে আসার সময় শিপাঞ্জি ধরা পড়ার ঘটনাও ঘটেছে ।
এখানে আরও একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেেন বিশেষজ্ঞরা । তা হল পুলিশি নজরদারি সংক্রান্ত । তাইল্যান্ডের মতো দেশ হয়ে ভারতে পশু চোরচালান সম্পর্কে সকলেই জানেন । প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকা পর্যটকদের চাহিদা মেটাতে এই দেশের সঙ্গে ভারতের বিমান যোগাযোগও নিয়মিত বাড়ছে । চোরাচালানের রাস্তাও খুলে যাচ্ছে । তার জন্য় বিমানবন্দরে নজরদারি আগের থেকে অনেকটা বেড়েছে । দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দর হয়ে পশু নিয়ে আসতে গিয়ে অনেকে ধরাও পড়ছেন । তারপরও চোরাচালানের চেষ্টায় ঘাটতি নেই । সেটার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা দেখছেন বেআইনি কায়দায় পশু চোরাচালানের ব্যবসা আদতে এতটাই লাভজনক যে তার মধ্য়ে একটা অংশ বিমানবন্দরে ধরা পড়লে ব্য়বসায়ী এবং নেপথ্যে থাকা অন্যদের খুব একটা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে না ।