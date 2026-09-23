পুজোর মধ্য়েই চলল গুলি, স্ত্রী-সন্তান ও 2 পুরোহিতকে খুন করে নিহত স্বামী

পুজোর মধ্য়েই চলল গুলি, স্ত্রী-সন্তান ও 2 পুরোহিতকে খুন করে নিহত স্বামী
azamgarh murder: ভূত ছাড়াতে বাড়িতে পুজো করা নিয়ে চরম আপত্তি, বাদানুবাদ ৷ পুলিশের সঙ্গে সাত ঘণ্টা লড়াইয়ের পর গুলিতে প্রাণ গেল স্বামীরও ৷
Published : September 23, 2026 at 12:51 PM IST
আজমগড়, 23 সেপ্টেম্বর: দম্পতির মধ্য়ে গোলমালের জেরে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল উত্তরপ্রদেশের শম্ভুপুর গ্রামে ৷ এক শিশু-সহ পাঁচ জন প্রাণ হারালেন এই ঘটনায় ৷ শম্ভুপুরের আরাউলা এলাকায় একটি বাড়িতে চলছিল পুজোর অনুষ্ঠান ৷ এই সময় অরবিন্দ সিং নামে এক ব্য়ক্তি সেখানে হাজির হয়ে তাঁর স্ত্রী ও দুই পুরোহিতকে লক্ষ্য় করে গুলি চালান বলে অভিযোগ ৷ তাঁর এক সন্তানের দিকেও গুলি ছোড়েন অরবিন্দ ৷ পরে নিজেও পুলিশি প্রতিরোধের মুখে পড়ে গুরুতর জখম হন ৷ প্রায় সাত ঘণ্টা টানটান লড়াইয়ের পর সংঘর্ষে নিহত হন অরবিন্দ ৷
সরকারি সূত্রে খবর, স্ত্রী ও দুই পুরোহিতকে গুলি করে মারার পরে অরবিন্দ নিজের তিন সন্তানকে বাড়িতে বন্দি করে রেখেছিলেন ৷ আজ পুলিশ জানিয়েছে, জখম অরবিন্দর সঙ্গে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় একটি শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ দু'জনেই সেখানে প্রাণ হারান৷
ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার সন্ধেবেলা ৷ অরবিন্দ সন্ধে ছ'টা নাগাদ বাড়ি ফিরে এসে দেখেন সেখানে তাঁর স্ত্রী ববিতা সিং(32) পুজোয় ব্য়স্ত ৷ মহেন্দ্র পাঠক (60) এবং অখিলেশ মিশ্র (50) নামে দুই পুরোহিতও ছিলেন সেখানে ৷ জানা গিয়েছে, বাড়ির ভেতর থেকে কোনও আধিভৌতিক প্রভাব দূর করতে এই পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল ৷ অরবিন্দের এতে মত ছিল না ৷ তিনি এসে পুজোর বিষয়ে জানতে চান, পুরোহিতদের আধার কার্ডও দেখতে চান ৷ এইসব নিয়ে তাঁদের মধ্য়ে শুরু হয় তর্কাতর্কি ৷ অরবিন্দ এর মধ্য়েই হঠাৎ তাঁর লাইসেন্সপ্রাপ্ত পিস্তল বের করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করেন বলে অভিযোগ ৷ সেই সময়েই প্রাণ হারান তাঁর স্ত্রী এবং দুই পুরোহিত ৷
এই ঘটনার পরে অরবিন্দ নিজের তিন সন্তানকে নিয়ে একটি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন ৷ ঘটনার খবর পেয়ে এলাকা ঘিরে ফেলে আটটি থানার পুলিশ ৷ সিনিয়র সুপারিন্টেনডেন্ট অনিল কুমার, ডিআইজি সুনীল কুমার এবং বারাণসীর এডিজি নবীন অরোরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ উচ্চপদস্থ এই আধিকারিকরা অরবিন্দকে অনেক ঘণ্টা ধরে বুঝিয়ে আত্মসমর্পণ করানোর চেষ্টা চালান ৷
পুলিশের দাবি, অরবিন্দ বারবার নিজের সন্তানদের মেরে ফেলার হুমকি দেন ৷ একবার গুলি চালিয়েও দেন ৷ তাতেই প্রাথমিক ভাবে আহত হয় একটি শিশু ৷ পরে হাসপাতালে মারা যায় সে ৷ বাকি দুই সন্তান নিরাপদেই রয়েছে ৷ রাত 12টা 20 মিনিটের আশেপাশে এটিএস টিম আসে ৷ তার মধ্য়েই অরবিন্দকে বোঝানোর চেষ্টা চলছিল ৷
এডিজি অরোরা বলেন, "পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালানো হচ্ছিল ৷ তার মধ্য়েই আবার গুলি চালান অরবিন্দ ৷ পুলিশ টিয়ার গ্য়াস গ্রেনেড ফাটিয়ে বন্ধ ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে ৷ তখনই ফের পুলিশকে লক্ষ্য় পাঁচ রাউন্ড গুলি চালান অরবিন্দ ৷" এসএসপি অনিল কুমারের দাবি, পুলিশও নিয়ন্ত্রিতভাবে পাল্টা গুলি চালায় ৷ তাতেই জখম হন অরবিন্দ ৷ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ মারা যান তিনি ৷ ঘটনার তদন্ত চলছে ৷