রামমন্দিরের কর্মীদের 'চরিত্র' পরীক্ষায় জোর, দুর্নীতি রুখতে পরিবার সম্পর্কে খোঁজখবর

রামমন্দিরের কর্মীদের 'চরিত্র' পরীক্ষায় জোর, দুর্নীতি রুখতে পরিবার সম্পর্কে খোঁজখবর
Ram Mandir Recruitment: বড়সড় চুরি ধরা পড়তেই এবার কর্মী নিয়োগে 100 শতাংশ কড়া মন্দির কর্তৃপক্ষ ৷ নিয়োগের আগে কর্মীর বাড়ির লোকজনের বিষয়েও চলছে খোঁজ ৷
Published : October 2, 2026 at 12:00 PM IST
অযোধ্যা (উত্তর প্রদেশ), 2 অক্টোবর: নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার অংশ হিসেবে অযোধ্যার রামমন্দিরে কর্মরত সকল কর্মীর সম্পর্কে তথ্য যাচাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে 'শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট'। সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় পুলিশি যাচাই, চারিত্রিক শংসাপত্র সংগ্রহ এবং পরিবারের বিস্তারিত তথ্য যাচাই অন্তর্ভুক্ত থাকবে ।
কর্মীদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে ট্রাস্ট ৷ যার মধ্যে তাদের পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়-স্বজন সংক্রান্ত তথ্যও রয়েছে । এছাড়া পুলিশি যাচাইকরণ এবং পুলিশের দেওয়া ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট জমা দেওয়াও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ।
চলতি বছরের জুন মাসে মন্দিরে ভক্তদের দেওয়া দান বা প্রণামী চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা আরও কঠোর করা হয়েছে ৷ তারই ধারাবাহিকতায় এই পদক্ষেপ নেওয়া বলে জানা গিয়েছে । ওই ঘটনায় আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল । অভিযুক্তরা বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন এবং গত সপ্তাহে এই মামলায় 70 হাজার পাতার একটি অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দাখিল করা হয়েছে ।
মন্দিরের নবনিযুক্ত প্রধান নির্বাহী আধিকারিক (সিইও) ও অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল জিতেন্দ্র মিশ্রের নেতৃত্বে কর্মীদের যাচাই-বাছাইয়ের এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ৷ তিনি গত মাসেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন । মন্দির প্রশাসনের কাঠামোতেও বড় ধরনের রদবদল করা হয়েছে ৷ এর আওতায় প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই এবং ট্রাস্টের সদস্য অনিল মিশ্র ও গোপাল রাওকে তাঁদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে ।
ট্রাস্টের সদস্য দীনেন্দ্র দাস বৃহস্পতিবার বলেছেন, ট্রাস্ট যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা মন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে ৷ ট্রাস্ট যে সিদ্ধান্তই নিক না কেন, তা সবাই মেনে নেবে । পূজা-অর্চনা সুষ্ঠুভাবে চলছে, দান-অনুদান সঠিকভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে এবং বিপুল সংখ্যক ভক্ত দর্শন ও আরতির জন্য মন্দিরে আসছেন ।
মন্দির প্রশাসনের সামগ্রিক সংস্কারের অংশ হিসেবে ট্রাস্ট কর্মীদের উপর নজরদারি বাড়িয়েছে এবং ভক্তদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে ।