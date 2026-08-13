5 হাজার আবেদনের মধ্যে নির্বাচিত 3, প্রথমবার CEO পাচ্ছে রামমন্দির
নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর, কমিটি চূড়ান্ত প্রার্থীদের নাম 'শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট বোর্ড'-এর কাছে সুপারিশ করবে এবং বোর্ডই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ।
Published : August 13, 2026 at 3:12 PM IST
অযোধ্যা, 13 অগস্ট: অযোধ্যার শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সিইও (CEO) নির্বাচনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে ৷ আবেদন জমা পড়েছিল সাড়ে পাঁচ হাজারের কিছু বেশি ৷ সেখান থেকে চূড়ান্ত করা হয়েছে তিনজনকে ৷
বুধবার গভীর রাতে এক বিবৃতিতে ট্রাস্ট জানিয়েছে, বাছাই করা 16 জন প্রার্থীর সাক্ষাৎকারের শেষ পর্ব সম্পন্ন করে তিনজনের নাম চূড়ান্ত করা এবং তা ট্রাস্টের কাছে সুপারিশ করার প্রস্তুতি নিয়েছে অনুসন্ধান কমিটি । ট্রাস্টই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে এবং যথাসময়ে নতুন সিইও-র নাম ঘোষণা করবে । গত 11 ও 12 অগস্ট মঙ্গল ও বুধবার অযোধ্যায় শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র চত্বরে ইন্টারভিউগুলো হয়েছিল ।
অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রমোদ কোহলি, অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভি কে চতুর্বেদী এবং পরমাণু বিজ্ঞানী ড. সুরেশ হাওরে-কে নিয়ে গঠিত অনুসন্ধান কমিটি প্রতিষ্ঠানের এই গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য প্রার্থীদের মূল্যায়ন করেছে ।
রামমন্দিরে অনুদানের অর্থ আত্মসাৎ ও অব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সাম্প্রতিক বিতর্কের মধ্যেই একজন সিইও নিয়োগের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । গত জুন মাসে এফআইআর দায়ের হওয়ার পর থেকে এই মামলায় অন্তত আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । কমিটির তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় একাধিক ধাপে বাছাই কার্যক্রম চালানো হয়েছে । শুরুতে মোট 5,585টি আবেদন জমা পড়েছিল ৷ যার মধ্যে 3,877 জন প্রার্থী বিস্তারিত সিভি জমা দিয়েছিলেন ।
ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, বড় আকারের অনুষ্ঠান ও কর্মী পরিচালনার অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত উৎকর্ষ, ভাষাগত দক্ষতা, দূরদর্শী চিন্তাধারা এবং কৌশলগত পরিকল্পনার মতো বিভিন্ন মাপকাঠিতে আবেদনকারীদের মূল্যায়ন করা হয়েছে । দ্বিতীয় ধাপে, জমা দেওয়া নথিপত্র বিস্তারিতভাবে যাচাই-বাছাইয়ের পর প্রায় 111 জন প্রার্থীকে অনলাইন আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল । সেখানে তাঁদের যোগাযোগ দক্ষতা, পেশাগত অভিজ্ঞতা, দূরদর্শী চিন্তাধারা, ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান যাচাই করা হয় ।
অনলাইন মূল্যায়নের পর, অযোধ্যায় সশরীরে আলোচনার জন্য 16 জন প্রার্থীকে নির্বাচিত করা হয় । চূড়ান্ত পর্যায়ে বিবেচিতদের মধ্যে সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক, অবসরপ্রাপ্ত আইএএস ও আইপিএস অফিসার এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের পেশাজীবীদের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রের দক্ষ ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ।
কমিটি জানিয়েছে, চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রার্থীদের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, নেতৃত্বের সম্ভাবনা, ব্যক্তিত্ব, দূরদর্শী চিন্তাধারা, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে । জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বের জন্য মেধাভিত্তিক, স্বচ্ছ ও সামগ্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করাই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ।
জানা গিয়েছে, প্রধান নির্বাহী আধিকারিক (সিইও)-কে তিন বছরের চুক্তিতে নিযুক্ত করা হবে এবং সন্তোষজনক কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে এই চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে । এই পদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে ।
ট্রাস্টের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কাজ করে ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন সিইও এবং ট্রাস্টের প্রশাসন ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কার্যক্রমও তদারকি করবেন ৷ এছাড়া, বিধিবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়মকানুন মেনে চলা নিশ্চিত করা, আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখা, সরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমন্বয়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব তদারকি, ভক্তদের নিরাপত্তা ও সুবিধা নিশ্চিত করা, বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার তদারকি এবং ট্রাস্ট কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতার আওতায় ট্রাস্টের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন তিনি ।